Сигналы SOS из полости рта: когда обычный налет требует визита к терапевту

Состояние полости рта служит важным индикатором внутренних патологий организма, позволяя своевременно выявить скрытые системные нарушения. Визуальные изменения слизистой и языка зачастую становятся первыми сигналами о серьезных дефицитарных состояниях.

Мужчина в кабинете стоматолога

Клинические проявления анемии в стоматологии

При длительном недостатке микроэлементов развиваются характерные патологии, такие как хейлит — воспаление и шелушение каймы губ. О дефиците железа в организме часто свидетельствует ангулярный стоматит, проявляющийся в виде болезненных трещин или "заед" в уголках рта. Вместе с тем, недостаток витамина B12 провоцирует специфическое изменение тканей, известное как Гунтеровский глоссит, при котором язык приобретает ярко-малиновый цвет и лакированную текстуру. Стоит отметить, что игнорирование таких симптомов со временем приводит к формированию дефицита железа и развитию полноценной анемии.

"Слизистая оболочка полости рта крайне чувствительна к метаболическим изменениям. Любые необычные налеты, изменение цвета языка или появление трещин в углах губ требуют не просто симптоматического лечения у стоматолога, а тщательного общего обследования, так как зубы стареют и разрушаются быстрее при нарушении общего обмена веществ", — объяснила в беседе с Pravda. Ru стоматолог-терапевт Воронина Елена Павловна.

Влияние заболеваний желудка на гигиену

Появление неприятного запаха и плотного налета на языке нередко связано с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, включая гастрит. В свою очередь, стоматологи подчеркивают, что локальных проявлений недостаточно для постановки окончательного терапевтического диагноза, однако они служат веским основанием для направления пациента к терапевту. Своевременный осмотр помогает выявить не только проблемы с деснами, но и системные сбои, которые могут влиять даже на здоровье зубов и общее самочувствие, сообщает Газета. Ru

Ответы на популярные вопросы о дефицитах витаминов

Что такое Гунтеровский глоссит?

Это специфическое состояние языка, при котором его поверхность становится гладкой, "лакированной" и приобретает ярко-малиновый оттенок из-за атрофии сосочков на фоне нехватки витамина B12.

Как отличить стоматологическую проблему от заболевания ЖКТ?

Если тщательная гигиена и лечение зубов не устраняют неприятный запах и налет на языке, это может указывать на гастрит или другие патологии пищеварительной системы.

Могут ли "заеды" указывать на нехватку железа?

Да, появление трещин в уголках рта (ангулярный стоматит) является классическим признаком железодефицитного состояния и развивающейся анемии.

К какому врачу идти при воспалении каймы губ?

Первичный осмотр может провести стоматолог, однако при подозрении на системный дефицит витаминов он направит вас к терапевту или гематологу для сдачи анализов.

