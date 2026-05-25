Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Молекулярный код болезни: как лазерный луч находит опухоль в капле крови

Здоровье » Акушерство и гинекология

Диагностика женского здоровья выходит из эпохи визуальных догадок. Российская научная коллаборация представила способ анализа крови, который буквально "считывает" молекулярный код маточных патологий. Больше никакой слепой гистероскопии — только математический анализ спектральных отпечатков.

Анализ крови
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ крови

Кровь как молекулярный архив

Традиционные подходы вроде УЗИ часто пасуют перед ранними стадиями полипов или гиперплазии. Внешне патологии выглядят для ультразвукового датчика почти идентично. Новая методика опирается на поверхностно-усиленную рамановскую спектроскопию (SERS). Суть проста: лазер облучает плазму, а уникальные колебания молекул аминокислот создают отчетливый графический паттерн.

"Классические методы диагностики часто травматичны или субъективны. Анализ состава крови через SERS исключает человеческий фактор, позволяя выявлять отклонения до появления клинических симптомов", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Цифры против инвазии

Исследование на базе Сеченовского университета показало: биохимия точнее визуализации. Пока мы фокусируемся на управлении бактериями через питание, медицина учится выявлять опухолевые процессы на этапе "аминокислотного сдвига". Статистика метода впечатляет даже скептиков от доказательной медицины.

Патология Точность SERS
Полипы эндометрия 93,1%
Гиперплазия 88,3%
Аденокарцинома 93,9%

"Онкологический поиск требует высокой специфичности. Этот метод позволяет снизить риск гипердиагностики, что критически важно в акушерстве и гинекологии", — отметила врач общей практики Елена Морозова.

Масштабирование диагностики

Работа с плазмой занимает считанные минуты. Лазерный детектор программно определяет пиковые значения молекул, исключая ошибку врача-интерпретатора. Это сокращает путь до диагноза с двух недель до трех дней. Метод также актуален для тех, чей метаболизм нарушен, как при постоянной усталости от избытка кофеина, меняющей гормональный отклик организма.

"Любая диагностика в онкологии должна быть стандартизирована. Переход от инвазии к молекулярному анализу — это качественный скачок, который избавит тысячи женщин от ненужных спаек после биопсий", — констатировал врач-онколог Владимир Капустин.

Ответы на популярные вопросы о диагностике

Чем SERS отличается от обычного биохимического анализа крови?

Обычный анализ определяет концентрацию гормонов или ферментов. SERS строит спектральный "отпечаток" всех молекул в плазме одновременно, выявляя тонкие изменения состава, недоступные стандартным тест-системам.

Нужна ли специальная подготовка к сдаче крови?

Для исследования достаточно 4 мл венозной крови. Рекомендации по подготовке стандартны, но требуют отсутствия острых воспалительных процессов, чтобы спектр не был искажен "шумом" иммунного ответа.

Заменит ли метод гистероскопию полностью?

На текущем этапе метод выступает как инструмент первичного скрининга и предоперационной оценки, позволяя обоснованно направлять на хирургическое вмешательство только тех, кто в нем действительно нуждается.

Когда методика станет доступна в каждой поликлинике?

Разработчикам предстоит верифицировать результат на больших когортах пациенток в разных клиниках. После признания протокола Минздравом, масштабирование станет вопросом оснащения лабораторий лазерными спектрометрами.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-онколог Владимир Капустин

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы здоровье онкология
Новости Все >
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
ИТ-рынок: ИИ вытесняет джунов, опытных кандидатов отсеивают по возрасту
Ученик на привязи: как новая реформа МВД изменит жизнь начинающих водителей
Опасная нежность: ночной сон с кошкой привел к перелому руки
Слишком красивые персонажи: почему геймеры теряют интерес к реальной жизни?
Сейчас читают
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Последние материалы
Ландшафтный самозахват: алгоритм озеленения ограды без полива и лишних действий
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Покупать сейчас или ждать? Что происходит с ценами на б/у автомобили в 2026 году
Хватит есть обычные макароны: ваш яркий вариант получится вкуснее, чем в доставке
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.