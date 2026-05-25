Молекулярный код болезни: как лазерный луч находит опухоль в капле крови

Диагностика женского здоровья выходит из эпохи визуальных догадок. Российская научная коллаборация представила способ анализа крови, который буквально "считывает" молекулярный код маточных патологий. Больше никакой слепой гистероскопии — только математический анализ спектральных отпечатков.
Традиционные подходы вроде УЗИ часто пасуют перед ранними стадиями полипов или гиперплазии. Внешне патологии выглядят для ультразвукового датчика почти идентично. Новая методика опирается на поверхностно-усиленную рамановскую спектроскопию (SERS). Суть проста: лазер облучает плазму, а уникальные колебания молекул аминокислот создают отчетливый графический паттерн.
"Классические методы диагностики часто травматичны или субъективны. Анализ состава крови через SERS исключает человеческий фактор, позволяя выявлять отклонения до появления клинических симптомов", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.
Исследование на базе Сеченовского университета показало: биохимия точнее визуализации. Статистика метода впечатляет даже скептиков от доказательной медицины.
|Патология
|Точность SERS
|Полипы эндометрия
|93,1%
|Гиперплазия
|88,3%
|Аденокарцинома
|93,9%
"Онкологический поиск требует высокой специфичности. Этот метод позволяет снизить риск гипердиагностики, что критически важно в акушерстве и гинекологии", — отметила врач общей практики Елена Морозова.
Работа с плазмой занимает считанные минуты. Лазерный детектор программно определяет пиковые значения молекул, исключая ошибку врача-интерпретатора. Это сокращает путь до диагноза с двух недель до трех дней.
"Любая диагностика в онкологии должна быть стандартизирована. Переход от инвазии к молекулярному анализу — это качественный скачок, который избавит тысячи женщин от ненужных спаек после биопсий", — констатировал врач-онколог Владимир Капустин.
Обычный анализ определяет концентрацию гормонов или ферментов. SERS строит спектральный "отпечаток" всех молекул в плазме одновременно, выявляя тонкие изменения состава, недоступные стандартным тест-системам.
Для исследования достаточно 4 мл венозной крови. Рекомендации по подготовке стандартны, но требуют отсутствия острых воспалительных процессов, чтобы спектр не был искажен "шумом" иммунного ответа.
На текущем этапе метод выступает как инструмент первичного скрининга и предоперационной оценки, позволяя обоснованно направлять на хирургическое вмешательство только тех, кто в нем действительно нуждается.
Разработчикам предстоит верифицировать результат на больших когортах пациенток в разных клиниках. После признания протокола Минздравом, масштабирование станет вопросом оснащения лабораторий лазерными спектрометрами.
Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-онколог Владимир Капустин
