Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Сытость без капель пота: 5 лёгких продуктов для идеального сна в летнюю жару

Здоровье

На календаре лето, за окном жара, а вы никак не можете уснуть. Простыня кажется раскаленной, сердце колотится, а в животе — глухая тяжесть, будто там застрял кирпич. Казалось бы, просто привычно поужинали после работы, но вместо отдыха устроили организму настоящую ночную пытку.

Накрытый стол
Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова is licensed under publiс domain
Накрытый стол

В знойные дни любимые блюда незаметно бьют по сердцу и ЖКТ, лишая нас сна. Рассказываем, как перестроить вечернее меню, чтобы наконец-то спать в легкости и просыпаться бодрым.

Почему в жару еда "стоит" в желудке

Когда термометр ползет вверх, организм включает режим выживания. Сосуды расширяются, чтобы сбросить лишнее тепло. Внутренние органы, включая пищеварительный тракт, получают меньше крови. Тяжелая пища — жирное мясо, наваристые супы, бобовые — просто "зависает" в системе. Вместо быстрого расщепления начинается процесс ферментации и гниения. Это не просто дискомфорт, а прямая нагрузка на сердце.

"В жару вязкость крови меняется, а метаболизм подстраивается под внешние условия. Избыток жиров на ужин резко повышает риски для пациентов с гипертонией, так как организм не справляется с двойной нагрузкой: терморегуляцией и тяжелым пищеварением", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Пять идеальных продуктов для вечернего стола

Творог 5-9 % жирности возглавляет список. Это 25 граммов чистого белка в стандартной порции. Творог не требует варки, легко усваивается и содержит кальций, необходимый для работы мышц. Второй фаворит — холодные супы. Окрошка на кефире или свекольник — это гидратация и клетчатка в одной тарелке. Главное — исключить из состава жирную колбасу, заменив её постным мясом.

Холодная куриная грудка с зеленью работает лучше горячей. Температурный контраст помогает избежать "пищевого термогенеза" — повышения температуры тела после еды. Овощи на гриле (кабачки, баклажаны) после остывания становятся слаще из-за карамелизации углеводов. Это дает чувство сытости без тяжести. Замыкает список греческий салат: сочетание воды, клетчатки и легкого белка из сыра фета идеально для тех, кто следит за фигурой.

Продукт Преимущество летом
Творог (до 9%) Минимум жира, высокая доза кальция и казеина
Окрошка на кефире Восполняет дефицит жидкости и пробиотиков
Овощи гриль Клетчатка без лишних калорий и масла

"Для людей с нарушениями обмена веществ летний ужин обязан быть легким. Избыток простых углеводов и жиров вечером провоцирует инсулиновые скачки, что на фоне жары усугубляет отечность и общее недомогание", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Стоп-лист: что превращает ужин в яд

Забудьте о жареной картошке, плове и чечевице после 19:00. Эти продукты требуют колоссальных энергозатрат на расщепление. Сладкие десерты с кремом вызывают брожение. Алкоголь — главный провокатор перегрева. Он расширяет сосуды, нарушает фазы сна и вымывает необходимые микроэлементы в жару. Если вы игнорируете эти правила, контроль давления станет невозможным без лекарств.

Гидратация и дефицит электролитов

Пить ледяную воду во время еды — ошибка. Это "замораживает" ферменты. Оптимально — стакан воды комнатной температуры за полчаса до ужина. Травяные чаи с мятой или мелиссой успокаивают нервную систему. Помните, что регулярные отеки ног часто связаны не с избытком воды, а с нарушением водно-солевого баланса и тяжелой вечерней едой.

"Летом мы теряем соли с потом. Чистая вода — это хорошо, но организму нужны нутриенты. Ужин из овощей и нежирного белка позволяет поддерживать электролитный баланс без нагрузки на почки", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о летнем питании

Можно ли есть фрукты на ужин в жару?

Нежелательно. Фруктоза вечером провоцирует вздутие. Лучше заменить их на овощи или небольшую порцию ягод (голубика, малина) в сочетании с творогом.

Нужно ли пить больше воды, если я ем суп?

Да. Суп — это еда. Клеточная гидратация требует чистой воды без примесей сахара или соли. Ориентируйтесь на чувство жажды, но не допускайте пересыхания во рту.

Почему от холодного мяса сытость длится дольше?

Организму приходится сначала нагреть пищу до температуры тела, прежде чем ферменты начнут работу. Это растягивает процесс усвоения, исключая резкие скачки сахара.

Вреден ли квас в составе окрошки вечером?

Магазинный квас содержит много сахара и может вызвать брожение. Для вечернего приема пищи лучше использовать кефир или домашний бездрожжевой напиток.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы лето тело жара советы питание организм здоровье диетология
Новости Все >
Железная дисциплина – секретный ингредиент успеха Минска и Казани
Иллюзия равновесия: Скарлетт Йоханссон рассказала о сложности совмещения работы и личной жизни
Выше всех ожиданий: поступок Романа Товстика поразил Диброву в операционной палате
Шенгенский капкан: почему старая книжка больше не гарантирует въезд в Европу
Ритуальный рынок: где прячется спекуляция и как её избежать?
Диплом больше не нужен: как "Профессионалитет" меняет правила игры на рынке труда
Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Сейчас читают
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Последние материалы
Стиль, который "взорвал" соцсети: 5 предметов, которые должны быть в вашем шкафу в 2026-м
Если друг оказался вдруг: несколько секретных приёмов, чтобы вернуть доверие обиженной кошки
Ритуальный рынок: где прячется спекуляция и как её избежать?
Сытость без капель пота: 5 лёгких продуктов для идеального сна в летнюю жару
Пока Турция дорожает, эти курорты переманивают туристов роскошью и низкими ценами
Диплом больше не нужен: как "Профессионалитет" меняет правила игры на рынке труда
Испытание тишиной: актриса Зендея вспомнила самую неловкую ошибку в работе с Кристофером Ноланом
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Магия прикосновений: всего одна привычка превратит вашу квартиру в место силы
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.