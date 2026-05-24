Пьёте литрами, а жажда только растёт? Как спастись от зноя без опасных ледяных напитков

За окном плавится асфальт, вы влетаете домой, открываете холодильник и с наслаждением делаете глоток ледяной воды. Но вместо долгожданного спасения тело почему-то бунтует. Разбираемся, как эта привычка рушит наше здоровье и как на самом деле утолить жажду в зной.

Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода со льдом

Термический шок: почему холод не спасает

Организм — это замкнутая система, стремящаяся к гомеостазу. Когда вы заливаете в себя "ледяной удар", терморегуляция воспринимает это как угрозу. В отличие от механизмов, которые активирует привычное жевание резинки, холодная вода не несет никакой адаптивной пользы. Вместо терморегуляции вы получаете спазм слизистых оболочек.

"Резкое охлаждение глотки — это прямой путь к снижению местного иммунитета. Слизистая становится уязвимой для условно-патогенных бактерий, которые живут в носоглотке каждого человека. В результате даже в сильную жару велик риск получить ангину или фарингит", — предупредила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Сосудистая система под ударом

Сердечно-сосудистая система в жару работает на пределе. Тело пытается расширить периферические сосуды для теплоотдачи. Резкий приток холода в пищевод заставляет сосуды мгновенно сужаться. Этот перепад — огромный стресс, который может привести к кратковременному скачку артериального давления.

"Для людей с гипертонией или предрасположенностью к ишемии ледяные напитки представляют серьезную опасность. Спазм сосудов ЖКТ рефлекторно может вызвать нарушение коронарного кровообращения. Это не просто дискомфорт, это риск для миокарда", — констатировал врач-кардиолог Валерий Климов.

Правила здоровой гидратации

Оптимальная температура воды для утоления жажды — 20-25 градусов Цельсия. Такая жидкость не требует от организма затрат энергии на нагрев перед всасыванием в кровь. Подобно тому как контроль температурного режима при хранении продуктов меняет биохимию крахмала, верная температура воды меняет скорость восстановления объема циркулирующей крови.

Характеристика Ледяная вода Вода комнатной t° Скорость усвоения Замедлена (нужен нагрев) Высокая Влияние на сосуды Рефлекторный спазм Стабильное

"Человек — это система, требующая бережного подхода. Пить нужно небольшими глотками, равномерно распределяя объем в течение дня. Не стоит пытаться "напиться впрок" одним литром ледяной жидкости", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о питье в жару

Почему после ледяной воды хочется пить еще больше?

Слизистая рта и горла после холода теряет чувствительность, а затем происходит компенсаторное пересыхание, которое рецепторы воспринимают как сигнал нехватки влаги.

Может ли вода из холодильника спровоцировать гастрит?

Резкое воздействие низких температур нарушает моторику желудка и местное кровообращение, что может усилить имеющиеся воспалительные процессы в ЖКТ.

Сколько воды нужно пить при жаре +30°C?

Показатели варьируются от индивидуального веса и уровня физической активности, но в среднем необходимо прибавлять 500-800 мл к обычной норме, поддерживая баланс электролитов.

Правда ли, что горячий чай лучше утоляет жажду в зной?

Теплый чай способствует расширению сосудов кожи и потоотделению, что является естественным механизмом охлаждения, но только при низкой влажности воздуха.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-инфекционист Светлана Полякова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.