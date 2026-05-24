Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Пьёте литрами, а жажда только растёт? Как спастись от зноя без опасных ледяных напитков

Здоровье

За окном плавится асфальт, вы влетаете домой, открываете холодильник и с наслаждением делаете глоток ледяной воды. Но вместо долгожданного спасения тело почему-то бунтует. Разбираемся, как эта привычка рушит наше здоровье и как на самом деле утолить жажду в зной.

Вода со льдом
Фото: flickr.com by Pink Sherbet Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода со льдом

Термический шок: почему холод не спасает

Организм — это замкнутая система, стремящаяся к гомеостазу. Когда вы заливаете в себя "ледяной удар", терморегуляция воспринимает это как угрозу. В отличие от механизмов, которые активирует привычное жевание резинки, холодная вода не несет никакой адаптивной пользы. Вместо терморегуляции вы получаете спазм слизистых оболочек.

"Резкое охлаждение глотки — это прямой путь к снижению местного иммунитета. Слизистая становится уязвимой для условно-патогенных бактерий, которые живут в носоглотке каждого человека. В результате даже в сильную жару велик риск получить ангину или фарингит", — предупредила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Сосудистая система под ударом

Сердечно-сосудистая система в жару работает на пределе. Тело пытается расширить периферические сосуды для теплоотдачи. Резкий приток холода в пищевод заставляет сосуды мгновенно сужаться. Этот перепад — огромный стресс, который может привести к кратковременному скачку артериального давления.

"Для людей с гипертонией или предрасположенностью к ишемии ледяные напитки представляют серьезную опасность. Спазм сосудов ЖКТ рефлекторно может вызвать нарушение коронарного кровообращения. Это не просто дискомфорт, это риск для миокарда", — констатировал врач-кардиолог Валерий Климов.

Правила здоровой гидратации

Оптимальная температура воды для утоления жажды — 20-25 градусов Цельсия. Такая жидкость не требует от организма затрат энергии на нагрев перед всасыванием в кровь. Подобно тому как контроль температурного режима при хранении продуктов меняет биохимию крахмала, верная температура воды меняет скорость восстановления объема циркулирующей крови.

Характеристика Ледяная вода Вода комнатной t°
Скорость усвоения Замедлена (нужен нагрев) Высокая
Влияние на сосуды Рефлекторный спазм Стабильное

"Человек — это система, требующая бережного подхода. Пить нужно небольшими глотками, равномерно распределяя объем в течение дня. Не стоит пытаться "напиться впрок" одним литром ледяной жидкости", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о питье в жару

Почему после ледяной воды хочется пить еще больше?

Слизистая рта и горла после холода теряет чувствительность, а затем происходит компенсаторное пересыхание, которое рецепторы воспринимают как сигнал нехватки влаги.

Может ли вода из холодильника спровоцировать гастрит?

Резкое воздействие низких температур нарушает моторику желудка и местное кровообращение, что может усилить имеющиеся воспалительные процессы в ЖКТ.

Сколько воды нужно пить при жаре +30°C?

Показатели варьируются от индивидуального веса и уровня физической активности, но в среднем необходимо прибавлять 500-800 мл к обычной норме, поддерживая баланс электролитов.

Правда ли, что горячий чай лучше утоляет жажду в зной?

Теплый чай способствует расширению сосудов кожи и потоотделению, что является естественным механизмом охлаждения, но только при низкой влажности воздуха.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-инфекционист Светлана Полякова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы лето жара здоровье полезные советы
Новости Все >
Пластиковый пришелец: почему новый российский электрокар вызывает столько споров
Китайский седан с шведской родословной продают в России — стоит как Лада, а начинка как у Volvo
Тревожный сигнал для рынка ЖКХ: как Рязань заставляет коммунальщиков наконец навести порядок
Geely обновила своего бестселлера — внешность теперь кусается, а начинка осталась той же доброй лошадкой
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Вместо паники и сотен анализов: простое домашнее правило проверки родинок
Уехали на дачу — платите меньше: как сократить счета ЖКХ без нарушений закона
Опасность приходит внезапно: что должно быть в рюкзаке каждого туриста уже сейчас
Краснота и жжение под мышками могут указывать на опасные изменения в организме
Ливни, град и ураганы накроют Россию: климатологи рассказали, что будет дальше уже в ближайшие годы
Сейчас читают
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Еда и рецепты
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Популярное
Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус

Как превратить самые доступные продукты из холодильника в изысканное блюдо, используя технику правильной нарезки и термической обработки овощей.

Дешево, но очень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Грядка словно взорвалась зеленью: лук после этой подкормки растёт быстрее сорняков
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Инспектор ГИБДД просит показать смартфон? Простая фраза, которая мгновенно отобьет у него это желание
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Москву накроет арктический ужас: мокрый снег и +2 превратят конец мая в октябрьский кошмар
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Сел за механику — остался без машины: водителей с категорией B массово штрафуют на 15 000
Последние материалы
Минус "спящие" мышцы: как изменить форму ягодиц всего за 14 дней домашних тренировок
Летом-2026 этот белый верх делает образ неприлично дорогим даже с обычными джинсами
Пьёте литрами, а жажда только растёт? Как спастись от зноя без опасных ледяных напитков
Отпуск без катастрофы: что проверить в машине, чтобы не застрять посреди трассы на жаре
Она не хочет на ручки: почему попытка взять кошку на руки неизменно заканчивается царапинами
Секрет идеальной поездки: как изменились предпочтения российских туристов в 2026 году
Дрова сохнут быстрее и не покрываются плесенью: всё решает одна хитрость при хранении
Экранная усталость: принудительная перезагрузка глаз для работы без помех
Фарфоровые цветы, которые вы захотите разглядывать часами: лучшие хойи для вашего дома
Безумие Джорджа Ван Тассела: купол, построенный по инструкции внеземного разума
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.