Магний от тревоги: таблетки для спокойствия или маркетинговый обман? Мнение невролога

Магний превратился в главный маркетинговый щит от современного стресса. Таблетки и порошки обещают стальные нервы и глубокий сон. Но клиническая реальность неврологии сильно отличается от ярких этикеток биологически активных добавок в социальных сетях.
Около девяноста процентов магния спрятано внутри клеток. Это базовый элемент, который обеспечивает запуск сотен реакций. Мы получаем его из еды, а кишечник работает как таможенный терминал, распределяя ресурс по тканям. В крови циркулирует ничтожно малая часть запасов. Поэтому стандартный тест часто бесполезен для оценки реальных резервов.
"Магний действительно участвует в передаче нервных импульсов, но его дефицит — явление редкое. Обычно организм жестко регулирует баланс этого минерала", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Настоящая нехватка элемента встречается при тяжелых патологиях почек или алкогольной зависимости. Легкий дефицит проявляется через усталость или мышечное напряжение. Но эти симптомы не специфичны. Они могут сопровождать любые дефициты или просто хронический недосып. Если работа нейронов нарушена из-за стресса, одной таблеткой ситуацию не исправить.
|Показатель
|Значение в ммоль/л
|Клиническая норма
|0,7 — 1,1
|Легкий дефицит
|0,5 — 0,7
|Опасный дефицит
|Менее 0,4
Убедительных доказательств, что добавки магния лечат тревожные расстройства или СДВГ у людей с нормальным уровнем минерала, нет. Это классический пример плацебо-эффекта. Магний помогает при профилактике мигрени, но там он идет лишь как дополнение к основной терапии.
Высокие дозы раздражают слизистую ЖКТ. Вместо спокойствия человек получает диарею и вздутие живота. Аптечные формы часто имеют низкую дозировку, а в ярких баночках с маркетплейсов реальный состав может не совпадать с заявленным. Обмен веществ — тонкая система, где избыток одного вещества блокирует всасывание другого.
"Прежде чем покупать витамины, нужно наладить базовый рацион. Магний из цельных продуктов усваивается гораздо эффективнее и безопаснее", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Если бессонница вызвана стрессом, магний сработает только как ритуал успокоения. Прямого снотворного эффекта у него нет.
Нет. Длительный избыток нагружает почки. Организм должен получать минералы из питания, а не из химических концентратов.
Для медицинских целей формы и дозы назначает врач после анализа дефицитов. Цитраты чаще вызывают слабительный эффект, а хелатные формы считаются более мягкими.
