Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Зубы стареют не сами: ученые раскрыли причину потери регенерации

Здоровье » Стоматология

Зубы — не просто кость. Это сложная экосистема с собственной "ремонтной бригадой". Однако с годами эта система дает сбой. Ученые из Сычуаньского университета под руководством Фаньюаня Юя выяснили, почему стоматологические ресурсы организма истощаются, и как наука пытается перехватить управление этим процессом.

Красна помада
Фото: pixabay.com by innamykytas is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Красна помада

Механика биологического износа

Стволовые клетки пульпы (СКПЗ) — главный ресурс зуба. В норме они генерируют одонтобласты, отвечающие за выработку дентина. С возрастом эта фабрика закрывается. Клетки уходят в спячку, а их митотическая активность падает. Исследование, опубликованное в Stem Cell Reports, подтверждает: старые зубы теряют регенеративный потенциал. Более половины образцов с кариозными поражениями в эксперименте не смогли восстановить пульпу самостоятельно.

"Мы видим прямую корреляцию между снижением функциональности мезенхимальных клеток и состоянием дентина. Зуб не стареет сам по себе — его "двигатель" просто перестает получать нужные молекулярные сигналы для починки поломок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Белковый маркер молодости

Исследователи выделили ключевой фактор этой деградации — белок NFATC1. В молодых тканях его концентрация высока. В стареющих — стремится к нулю. Искусственное удаление этого белка у подопытных мышей привело к мгновенному "взрослению" пульпы и потере способности дентина к регенерации. Решить проблему, по мнению ученых, могут сенолитики — препараты, способные избирательно уничтожать накопившийся "клеточный мусор" и стимулировать обновление тканей.

Характеристика Результат
Активность СКПЗ в молодом зубе Высокая, экспрессия NFATC1
Активность СКПЗ в старом зубе Критически низкая, дефицит белка

Сравнение механизмов восстановления показывает, что без биологического "триггера" зубы остаются беззащитными перед внешними раздражителями. Системные изменения в организме неизбежно отражаются на состоянии эмали и пульпы, требуя от нас больше внимания к превентивной гигиене, чем к радикальному протезированию.

"Стимуляция регенерации — это терапия будущего. На текущем этапе важно понимать, что зубы реагируют на общий метаболический статус. Прием сенолитиков сегодня — это экспериментальное поле, а не клиническая практика", — подчеркнула нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о здоровье зубов

Можно ли самостоятельно ускорить регенерацию дентина?

Биологически активные добавки или домашние методы не способны влиять на экспрессию NFATC1. Регенерация — сложный процесс, требующий медицинского вмешательства.

Почему старые зубы гибнут чаще?

Причина в снижении количества стволовых клеток и способности пульпы к ответной реакции на воспаление (кариес).

Являются ли сенолитики лекарством от всех болезней зубов?

Нет. Исследования на животных показывают потенциал исключительно в узком молекулярном звене процесса старения пульпы.

Что делать, чтобы замедлить старение зубов?

Соблюдать гигиену, вовремя лечить кариес и проходить регулярную диспансеризацию, чтобы предотвратить потерю тканей.

"Пациенты часто ждут чудо-таблетку, игнорируя элементарный уход. Здоровье тканей зависит от контроля уровня микробов в полости рта. Это база, которая работает лучше любых инноваций", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-стоматолог-терапевт Елена Воронина, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Новости Все >
От Рима до Чешира: Зои Кравиц и Гарри Стайлс готовятся к важному шагу в отношениях на Рождество
На двух колесах по режимному объекту: красноярские тюремщики осваивают самокаты
Ультиматум или мудрость: зачем Дарья Мороз отправляет единственную дочь жить к бывшему мужу
Будущее уже здесь: роботы-помощники покоряют китайские дома
Ловушка в жару: как покупка дешевого кондиционера оборачивается кредитом
Холодная экономика: почему ценники на мороженое в России резко пошли вниз
Вынужденное бегство: почему редкие хохотуны массово покидают привычные гнезда
Астрономы нашли планету, которая плюёт на правила — размером с Сатурн, а греется как курорт
Вместо аптек и психологов: простой трюк, который заставит мозг радоваться жизни
Космос обманули: к Луне можно долететь почти бесплатно, если не бороться с гравитацией, а сдаться ей
Сейчас читают
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Садоводство, цветоводство
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Популярное
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

В древних кристаллических породах найден источник чистого газа, который может стать доступной альтернативой традиционным методам получения топлива.

Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Последние материалы
Забудьте про часовое кардио: эта 20-минутная интервальная тренировка плавит жир даже после тренировки
Мозг после 60 можно омолодить: врачи назвали привычки, запускающие нейроны заново
Стираете после 23:00? Вот почему соседи могут вызвать полицию и оставить вас без денег
Жалюзи, шаттерсы и смарт-стекло: чем заменить шторы и забыть про пыль навсегда дома
Самурай в собачьем обличье: молчаливая порода оберегает покой дома без лишнего лая
Климатический удар по Москве: жара исчезнет за сутки, а май закончится почти осенним холодом
Ловушка в жару: как покупка дешевого кондиционера оборачивается кредитом
Отпуск без долгов и стресса: схема накоплений, которая работает даже при кризисе
Зубы стареют не сами: ученые раскрыли причину потери регенерации
Чай против кофеина: почему ваш любимый утренний напиток может быть опасен для скелета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.