Зубы стареют не сами: ученые раскрыли причину потери регенерации

Зубы — не просто кость. Это сложная экосистема с собственной "ремонтной бригадой". Однако с годами эта система дает сбой. Ученые из Сычуаньского университета под руководством Фаньюаня Юя выяснили, почему стоматологические ресурсы организма истощаются, и как наука пытается перехватить управление этим процессом.
Стволовые клетки пульпы (СКПЗ) — главный ресурс зуба. В норме они генерируют одонтобласты, отвечающие за выработку дентина. С возрастом эта фабрика закрывается. Клетки уходят в спячку, а их митотическая активность падает. Исследование, опубликованное в Stem Cell Reports, подтверждает: старые зубы теряют регенеративный потенциал. Более половины образцов с кариозными поражениями в эксперименте не смогли восстановить пульпу самостоятельно.
"Мы видим прямую корреляцию между снижением функциональности мезенхимальных клеток и состоянием дентина. Зуб не стареет сам по себе — его "двигатель" просто перестает получать нужные молекулярные сигналы для починки поломок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-терапевт Елена Воронина.
Исследователи выделили ключевой фактор этой деградации — белок NFATC1. В молодых тканях его концентрация высока. В стареющих — стремится к нулю. Искусственное удаление этого белка у подопытных мышей привело к мгновенному "взрослению" пульпы и потере способности дентина к регенерации. Решить проблему, по мнению ученых, могут сенолитики — препараты, способные избирательно уничтожать накопившийся "клеточный мусор" и стимулировать обновление тканей.
|Характеристика
|Результат
|Активность СКПЗ в молодом зубе
|Высокая, экспрессия NFATC1
|Активность СКПЗ в старом зубе
|Критически низкая, дефицит белка
Сравнение механизмов восстановления показывает, что без биологического "триггера" зубы остаются беззащитными перед внешними раздражителями. Системные изменения в организме неизбежно отражаются на состоянии эмали и пульпы, требуя от нас больше внимания к превентивной гигиене, чем к радикальному протезированию.
"Стимуляция регенерации — это терапия будущего. На текущем этапе важно понимать, что зубы реагируют на общий метаболический статус. Прием сенолитиков сегодня — это экспериментальное поле, а не клиническая практика", — подчеркнула нутрициолог Алексей Дорофеев.
Биологически активные добавки или домашние методы не способны влиять на экспрессию NFATC1. Регенерация — сложный процесс, требующий медицинского вмешательства.
Причина в снижении количества стволовых клеток и способности пульпы к ответной реакции на воспаление (кариес).
Нет. Исследования на животных показывают потенциал исключительно в узком молекулярном звене процесса старения пульпы.
Соблюдать гигиену, вовремя лечить кариес и проходить регулярную диспансеризацию, чтобы предотвратить потерю тканей.
"Пациенты часто ждут чудо-таблетку, игнорируя элементарный уход. Здоровье тканей зависит от контроля уровня микробов в полости рта. Это база, которая работает лучше любых инноваций", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.
