Зубы стареют не сами: ученые раскрыли причину потери регенерации

Зубы — не просто кость. Это сложная экосистема с собственной "ремонтной бригадой". Однако с годами эта система дает сбой. Ученые из Сычуаньского университета под руководством Фаньюаня Юя выяснили, почему стоматологические ресурсы организма истощаются, и как наука пытается перехватить управление этим процессом.

Фото: pixabay.com by innamykytas is licensed under Free for use under the Pixabay Content License Красна помада

Механика биологического износа

Стволовые клетки пульпы (СКПЗ) — главный ресурс зуба. В норме они генерируют одонтобласты, отвечающие за выработку дентина. С возрастом эта фабрика закрывается. Клетки уходят в спячку, а их митотическая активность падает. Исследование, опубликованное в Stem Cell Reports, подтверждает: старые зубы теряют регенеративный потенциал. Более половины образцов с кариозными поражениями в эксперименте не смогли восстановить пульпу самостоятельно.

"Мы видим прямую корреляцию между снижением функциональности мезенхимальных клеток и состоянием дентина. Зуб не стареет сам по себе — его "двигатель" просто перестает получать нужные молекулярные сигналы для починки поломок", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Белковый маркер молодости

Исследователи выделили ключевой фактор этой деградации — белок NFATC1. В молодых тканях его концентрация высока. В стареющих — стремится к нулю. Искусственное удаление этого белка у подопытных мышей привело к мгновенному "взрослению" пульпы и потере способности дентина к регенерации. Решить проблему, по мнению ученых, могут сенолитики — препараты, способные избирательно уничтожать накопившийся "клеточный мусор" и стимулировать обновление тканей.

Характеристика Результат Активность СКПЗ в молодом зубе Высокая, экспрессия NFATC1 Активность СКПЗ в старом зубе Критически низкая, дефицит белка

Сравнение механизмов восстановления показывает, что без биологического "триггера" зубы остаются беззащитными перед внешними раздражителями. Системные изменения в организме неизбежно отражаются на состоянии эмали и пульпы, требуя от нас больше внимания к превентивной гигиене, чем к радикальному протезированию.

"Стимуляция регенерации — это терапия будущего. На текущем этапе важно понимать, что зубы реагируют на общий метаболический статус. Прием сенолитиков сегодня — это экспериментальное поле, а не клиническая практика", — подчеркнула нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о здоровье зубов

Можно ли самостоятельно ускорить регенерацию дентина?

Биологически активные добавки или домашние методы не способны влиять на экспрессию NFATC1. Регенерация — сложный процесс, требующий медицинского вмешательства.

Почему старые зубы гибнут чаще?

Причина в снижении количества стволовых клеток и способности пульпы к ответной реакции на воспаление (кариес).

Являются ли сенолитики лекарством от всех болезней зубов?

Нет. Исследования на животных показывают потенциал исключительно в узком молекулярном звене процесса старения пульпы.

Что делать, чтобы замедлить старение зубов?

Соблюдать гигиену, вовремя лечить кариес и проходить регулярную диспансеризацию, чтобы предотвратить потерю тканей.

"Пациенты часто ждут чудо-таблетку, игнорируя элементарный уход. Здоровье тканей зависит от контроля уровня микробов в полости рта. Это база, которая работает лучше любых инноваций", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Читайте также