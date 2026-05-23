Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Громова

Секрет губ Джоан Коллинз: как один карандаш заменяет филлеры и омолаживает лицо

Здоровье » Красота

Индустрия красоты переживает масштабное возрождение интереса к классическому скульптурированию лица, где главную роль играет не хирургическое вмешательство, а профессиональная работа со светом и тенью. Секрет визуального омоложения и придания объема без посещения кабинета врача заключается в искусном манипулировании естественными акцентами. Вместо того чтобы пытаться исправить природные данные радикально, современные эксперты предлагают использовать карандаш как инструмент для создания иллюзии глубины.

Лайнер вместо карандаша
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лайнер вместо карандаша

Метод Джоан Коллинз и Кары Делевинь

В основе звездного метода лежит принцип "естественной рецессии". Кара Делевинь призналась, что научилась создавать соблазнительный объем благодаря советам своей крестной матери Джоан Коллинз.

Суть заключается в использовании карандаша, который на один-два тона темнее естественного пигмента губ. Темный контур визуально "отодвигает" границы назад, за счет чего центральная часть кажется более светлой, выдвинутой вперед и объемной.

"Грамотное использование теней позволяет избежать эффекта "плоского" лица. Важно акцентировать внимание на дуге Купидона и центре нижней губы, создавая мягкий градиент, а не жесткую рамку", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Визажисты подчеркивают, что ключ к успеху — умеренность. Необязательно обводить весь рот плотной линией; достаточно деликатно подчеркнуть наиболее выигрышные зоны. Это позволяет избежать эффекта театральной маски и сохранить актуальный сегодня тренд на натуральность, который постепенно вытесняет моду на чрезмерную коррекцию.

Правила выбора оттенка и текстуры

Для достижения безупречного результата необходимо учитывать не только цвет, но и состояние кожи. Карандаш должен иметь кремовую, но при этом стойкую формулу, чтобы линия не растекалась в течение дня.

Перед нанесением важно убедиться, что кожа губ увлажнена, но не слишком жирна — остатки бальзама могут помешать фиксации пигмента.

Характеристика Рекомендация экспертов
Тип карандаша Восковой или гелевый, стойкий
Подбор цвета На 1-2 тона темнее натурального пигмента
Финиш Матовый для контура, сияющий для центра

Выбор оттенка — это тонкая работа. Слишком светлый карандаш может сделать губы бледными, а слишком темный — добавить возраста. Идеальный вариант — так называемый "оттенок тени", который имитирует естественный рельеф. Часто такие цвета встречаются в палитрах трендов весны 2026, где доминируют припыленные розовые и бежевые тона.

Пошаговая техника от профессионалов

Специалисты рекомендуют начинать прорисовку не с центра, а с внутренних уголков рта, двигаясь к середине. Это помогает создать более плавную и естественную восходящую линию.

После того как контур нанесен, его необходимо тщательно растушевать с помощью ватной палочки или синтетической кисти, превращая четкую линию в мягкую дымку.

"Для эффекта свежести я рекомендую использовать технику размытого контура. Это визуально приподнимает уголки губ и скрывает мелкие мимические заломы, возникающие с возрастом", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Завершающим штрихом может стать нанесение легкого мерцающего блеска или прозрачного бальзама в самый центр нижней губы. Это создает блик, который усиливает эффект объема, делая образ более юным и энергичным. Такая техника позволяет добиться результата, сопоставимого с легкой коррекцией, но без риска получить "гиалуроновые усы".

Преимущества макияжа перед филлерами

Одной из главных причин отказа от инъекций становится риск миграции геля и потеря индивидуальности. Макияж же позволяет менять образ каждый день, адаптируя его под освещение и настроение. Кроме того, использование косметических средств исключает длительный период реабилитации и возможные осложнения, такие как отек или асимметрия.

"Современные девушки все чаще стремятся сохранить свои уникальные черты. Правильно подобранный домашний уход и навыки макияжа становятся мощной альтернативой кабинетным процедурам", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Даже если губы от природы не обладают большим объемом, использование качественных продуктов и знание анатомии лица помогут подчеркнуть их красоту.

Важно помнить, что главный признак перебора с филлерами - это утрата естественного рельефа, который как раз и восстанавливается с помощью техники Джоан Коллинз.

Ответы на популярные вопросы о макияже губ

Как подобрать идеальный карандаш для увеличения губ?

Выбирайте оттенок, ориентируясь на цвет слизистой. Карандаш должен быть на один тон темнее. Лучше отдавать предпочтение продуктам с пометкой "long-lasting", чтобы контур сохранялся в течение дня.

Можно ли использовать эту технику при наличии глубоких морщин?

Да, но в этом случае следует избегать слишком сухих матовых текстур. Перед макияжем обязательно используйте праймер или увлажняющую сыворотку, чтобы продукт не западал в складки кожи.

Обязательно ли использовать блеск поверх карандаша?

Необязательно, но именно глянцевый блик создает максимальный эффект 3D-объема. Если вы предпочитаете матовый финиш, используйте два оттенка матовой помады: более темный по краям и светлый в центре.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Татьяна Громова
Татьяна Громова — косметолог-эстетист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы макияж красота
Новости Все >
Игры разума на экране: Collider выбрал лучшие психологические триллеры последних 20 лет
Новая глава: бывший муж Мерил Стрип прокомментировал её вероятный роман
Главная ошибка охотников за джекпотом: кто реально выигрывает в лотерею
Цвет нагара на свечах: 6 признаков, что ваш двигатель скоро выйдет из строя
Страх или долг: ассистент Мэттью Перри раскрыл причины фатальной зависимости актёра
Весь мир видит великие преобразования, в основе которых лежит свободный труд советских людей... — писала газета Социалистическое земледелие 23 мая 1941 года
Тропическая аномалия: почему манго неожиданно сравнялось в цене с яблоками
Импровизация ценой в карьеру: как одна сцена едва не рассорила Питта и Тарантино
От акцентов до бассейна: записи с нательных камер полиции раскрыли детали задержания Спирс
Мел Гибсон завершил съёмки сиквела "Страстей Христовых": почему режиссёр назвал фильм миссией всей жизни
Сейчас читают
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Садоводство, цветоводство
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Война с одуванчиками: почему они возвращаются и как победить их на газоне
Садоводство, цветоводство
Война с одуванчиками: почему они возвращаются и как победить их на газоне
Популярное
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

В древних кристаллических породах найден источник чистого газа, который может стать доступной альтернативой традиционным методам получения топлива.

Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Сладкие медовые плоды даже после суровых зим: эти выносливые сорта слив бьют рекорды урожайности
Сладкие медовые плоды даже после суровых зим: эти выносливые сорта слив бьют рекорды урожайности
Последние материалы
Забор больше не нужен: быстрорастущие кустарники превращают участок в зелёную крепость
Бессмертный камень: как пирамида Хеопса пережила 4500 лет землетрясений — она танцевала
Игры разума на экране: Collider выбрал лучшие психологические триллеры последних 20 лет
АвтоВАЗ против китайцев: самые дешевые новые машины 2026 года шокировали ценами
Осы исчезают с участка без войны: эти ловушки работают лучше дорогой химии
Лето уже стучится в дверь: эти 5 привычек подтягивают фигуру без жёстких диет
Силуэт выглядит подтянутым и дорогим: купальники, после которых сложно остаться незамеченной
Пришёл конец эпохи сетевых сбоев? В России тестируют новый метод связи для банковских терминалов
Цветет до морозов и не боится засухи: идеальный многолетник для ленивого сада
Новая глава: бывший муж Мерил Стрип прокомментировал её вероятный роман
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.