Секрет губ Джоан Коллинз: как один карандаш заменяет филлеры и омолаживает лицо

Индустрия красоты переживает масштабное возрождение интереса к классическому скульптурированию лица, где главную роль играет не хирургическое вмешательство, а профессиональная работа со светом и тенью. Секрет визуального омоложения и придания объема без посещения кабинета врача заключается в искусном манипулировании естественными акцентами. Вместо того чтобы пытаться исправить природные данные радикально, современные эксперты предлагают использовать карандаш как инструмент для создания иллюзии глубины.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лайнер вместо карандаша

Метод Джоан Коллинз и Кары Делевинь

В основе звездного метода лежит принцип "естественной рецессии". Кара Делевинь призналась, что научилась создавать соблазнительный объем благодаря советам своей крестной матери Джоан Коллинз.

Суть заключается в использовании карандаша, который на один-два тона темнее естественного пигмента губ. Темный контур визуально "отодвигает" границы назад, за счет чего центральная часть кажется более светлой, выдвинутой вперед и объемной.

"Грамотное использование теней позволяет избежать эффекта "плоского" лица. Важно акцентировать внимание на дуге Купидона и центре нижней губы, создавая мягкий градиент, а не жесткую рамку", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Визажисты подчеркивают, что ключ к успеху — умеренность. Необязательно обводить весь рот плотной линией; достаточно деликатно подчеркнуть наиболее выигрышные зоны. Это позволяет избежать эффекта театральной маски и сохранить актуальный сегодня тренд на натуральность, который постепенно вытесняет моду на чрезмерную коррекцию.

Правила выбора оттенка и текстуры

Для достижения безупречного результата необходимо учитывать не только цвет, но и состояние кожи. Карандаш должен иметь кремовую, но при этом стойкую формулу, чтобы линия не растекалась в течение дня.

Перед нанесением важно убедиться, что кожа губ увлажнена, но не слишком жирна — остатки бальзама могут помешать фиксации пигмента.

Характеристика Рекомендация экспертов Тип карандаша Восковой или гелевый, стойкий Подбор цвета На 1-2 тона темнее натурального пигмента Финиш Матовый для контура, сияющий для центра

Выбор оттенка — это тонкая работа. Слишком светлый карандаш может сделать губы бледными, а слишком темный — добавить возраста. Идеальный вариант — так называемый "оттенок тени", который имитирует естественный рельеф. Часто такие цвета встречаются в палитрах трендов весны 2026, где доминируют припыленные розовые и бежевые тона.

Пошаговая техника от профессионалов

Специалисты рекомендуют начинать прорисовку не с центра, а с внутренних уголков рта, двигаясь к середине. Это помогает создать более плавную и естественную восходящую линию.

После того как контур нанесен, его необходимо тщательно растушевать с помощью ватной палочки или синтетической кисти, превращая четкую линию в мягкую дымку.

"Для эффекта свежести я рекомендую использовать технику размытого контура. Это визуально приподнимает уголки губ и скрывает мелкие мимические заломы, возникающие с возрастом", — отметил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Завершающим штрихом может стать нанесение легкого мерцающего блеска или прозрачного бальзама в самый центр нижней губы. Это создает блик, который усиливает эффект объема, делая образ более юным и энергичным. Такая техника позволяет добиться результата, сопоставимого с легкой коррекцией, но без риска получить "гиалуроновые усы".

Преимущества макияжа перед филлерами

Одной из главных причин отказа от инъекций становится риск миграции геля и потеря индивидуальности. Макияж же позволяет менять образ каждый день, адаптируя его под освещение и настроение. Кроме того, использование косметических средств исключает длительный период реабилитации и возможные осложнения, такие как отек или асимметрия.

"Современные девушки все чаще стремятся сохранить свои уникальные черты. Правильно подобранный домашний уход и навыки макияжа становятся мощной альтернативой кабинетным процедурам", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Даже если губы от природы не обладают большим объемом, использование качественных продуктов и знание анатомии лица помогут подчеркнуть их красоту.

Важно помнить, что главный признак перебора с филлерами - это утрата естественного рельефа, который как раз и восстанавливается с помощью техники Джоан Коллинз.

Ответы на популярные вопросы о макияже губ

Как подобрать идеальный карандаш для увеличения губ?

Выбирайте оттенок, ориентируясь на цвет слизистой. Карандаш должен быть на один тон темнее. Лучше отдавать предпочтение продуктам с пометкой "long-lasting", чтобы контур сохранялся в течение дня.

Можно ли использовать эту технику при наличии глубоких морщин?

Да, но в этом случае следует избегать слишком сухих матовых текстур. Перед макияжем обязательно используйте праймер или увлажняющую сыворотку, чтобы продукт не западал в складки кожи.

Обязательно ли использовать блеск поверх карандаша?

Необязательно, но именно глянцевый блик создает максимальный эффект 3D-объема. Если вы предпочитаете матовый финиш, используйте два оттенка матовой помады: более темный по краям и светлый в центре.

Читайте также