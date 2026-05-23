Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Тайный тюнинг организма: как глубокий сон помогает сжигать лишний жир и обновлять ткани

Здоровье » Ваше здоровье

Сон перестал быть просто паузой в делах. Ученые из Беркли нашли в мозге "тумблер", который превращает ночной отдых в сеанс интенсивного тюнинга организма. Оказывается, глубокий сон напрямую диктует гипоталамусу команду на выброс гормона роста. Это вещество не только "ремонтирует" мышцы и кости, но и буквально плавит жир, пока вы видите сны. Но есть нюанс: система работает по принципу обратной связи. Если гормона выработалось достаточно, мозг получает сигнал — пора просыпаться и включать когнитивные способности на максимум.

Девушка спит в кровати
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит в кровати

Биохимия подушки: как это работает

В глубине нашего мозга, в гипоталамусе, живут нейроны-дирижеры. Одни выделяют рилизинг-гормон (РГГР), заставляя тело расти и обновляться. Другие — соматостатиновые нейроны — работают как тормоза. Исследователи выяснили: во время быстрого сна (когда мы видим сновидения) оба типа гормонов резко активны. А в медленной фазе тормоза отпускаются, давая дорогу РГГР. Это тонкая настройка, которую легко сломать одной бессонной ночью или неправильным режимом.

"Гормон роста — это не только про физическую форму. Он напрямую влияет на то, как мозг просыпается. Если цикл нарушен, вы чувствуете себя разбитым не из-за нехватки кофе, а из-за химического сбоя в голубом пятне ствола мозга", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Баланс между жиром и мышцами

Дефицит глубокого сна — это прямой путь к метаболическому хаосу. Без полноценных фаз сна уровень гормона роста падает, а риск набрать лишний вес растет. Мозг буквально теряет способность эффективно сжигать жировую прослойку и восстанавливать ткани. Часто люди пытаются компенсировать вялость едой, хотя организму нужно просто настроить циклы в гипоталамусе. Порой лишний вес часто держится именно из-за игнорирования этих базовых настроек.

Процесс Влияние сна и гормона роста
Обмен веществ Ускоряет расщепление жиров, нормализует сахар.
Когнитивные функции Повышает внимание через стимуляцию голубого пятна.
Мышечный каркас Стимулирует синтез белка и восстановление волокон.

"Работа с гормонами сна требует дисциплины. Мы видим, что даже небольшие отклонения в режиме сбивают обмен веществ, провоцируя развитие диабета и ожирения. Это база биологической безопасности человека", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Мозг под защитой: профилактика болезней

Открытие системы обратной связи дает надежду тем, кто боится деменции. Гормон роста не просто "качает мышцы", он поддерживает тонус нейронов. Ученые считают, что воздействие на эти цепи поможет лечить болезнь Альцгеймера и Паркинсона на ранних стадиях. Важно понимать, что простые привычки во время бодрствования не заменят того ремонта, который происходит под одеялом. Сон — это не лень, это высокотехнологичная очистка системы.

"Нарушение связи между сном и выработкой гормонов — классический предвестник нейродегенерации. Без качественных глубоких фаз мозг просто не успевает 'вывозить' токсичные продукты метаболизма", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о гормонах и сне

Правда ли, что можно похудеть во сне?

Да, если ваш сон глубокий и качественный. В это время вырабатывается гормон роста, который активно использует жировые депо как источник энергии для восстановления тканей.

Как одна бессонная ночь влияет на мышцы?

Она резко снижает уровень гормона роста. Организм переходит в режим выживания, начиная разрушать мышечные белки вместо того, чтобы их строить.

Поможет ли прием гормона в таблетках заменить сон?

Нет. Исследование показало сложную систему нейронных связей, где важен не просто уровень гормона, а его ритмичное взаимодействие с центрами бодрствования в мозге.

Связана ли дневная разбитость с этим "переключателем"?

Напрямую. Если гормональный цикл не завершился, "тумблер" в голубом пятне не перещелкнет мозг в режим активного внимания, и вы останетесь в "тумане".

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-невролог Артём Синицын
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы сон мозг гормоны здоровье медицина
Новости Все >
Игры разума на экране: Collider выбрал лучшие психологические триллеры последних 20 лет
Новая глава: бывший муж Мерил Стрип прокомментировал её вероятный роман
Главная ошибка охотников за джекпотом: кто реально выигрывает в лотерею
Цвет нагара на свечах: 6 признаков, что ваш двигатель скоро выйдет из строя
Страх или долг: ассистент Мэттью Перри раскрыл причины фатальной зависимости актёра
Весь мир видит великие преобразования, в основе которых лежит свободный труд советских людей... — писала газета Социалистическое земледелие 23 мая 1941 года
Тропическая аномалия: почему манго неожиданно сравнялось в цене с яблоками
Импровизация ценой в карьеру: как одна сцена едва не рассорила Питта и Тарантино
От акцентов до бассейна: записи с нательных камер полиции раскрыли детали задержания Спирс
Мел Гибсон завершил съёмки сиквела "Страстей Христовых": почему режиссёр назвал фильм миссией всей жизни
Сейчас читают
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Мир. Новости мира
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Еда и рецепты
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Популярное
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной

В древних кристаллических породах найден источник чистого газа, который может стать доступной альтернативой традиционным методам получения топлива.

Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Последние материалы
Космический интернет уже рядом: как Илон Маск планирует подключить Марс к глобальной сети
Тайный тюнинг организма: как глубокий сон помогает сжигать лишний жир и обновлять ткани
Забудьте про жареные баклажаны: секретный китайский рецепт, от которого не оторваться
Туристы едут сюда за эффектом Аватара: чем Плитвицкие озера сводят мир с ума
Романтика против логистики: почему, мечтая о загородной недвижимости, россияне селятся в многоэтажках
За гранью безумия: 5 самых странных и опасных достижений, попавших в Книгу Гиннесса
Кредитный капкан захлопнулся: как простая рассрочка может обернуться многолетней долговой ямой
Фиолетовый в июле, синий в августе: редкий однолетник превращает клумбу в спектакль
Секрет губ Джоан Коллинз: как один карандаш заменяет филлеры и омолаживает лицо
Куриный суп с сырным сюрпризом: рецепт, который заставит семью просить добавки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.