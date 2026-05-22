Спящая красавица или замороженный манекен? Что творится с мозгом в криокамере

Опрос 334 американских и австралийских специалистов вскрыл жесткий раскол среди медиков: пока нейрохирурги вовсю голосуют за криозаморозку, терапевты называют договоры на сохранение мозга торговлей биомассой. Почему анатомы верят в воскрешение личности, а эндокринологи пророчат клеткам полный крах?

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Замороженный мозг

Нейрохирургия как двигатель криооптимизма

Статистика опроса демонстрирует любопытную закономерность: готовность признать криоконсервацию рабочих методом напрямую зависит от погруженности специалиста в анатомию и физиологию мозга. Около 27,9% респондентов считают подобные идеи правдоподобными. При этом среди нейрохирургов уровень доверия к гипотетическому воскрешению достигает 72%. Такое рвение объясняется их глубоким пониманием нейронных сетей и того, как сердце и мозг программируются на физиологические адаптации.

"Оптимизм нейрохирургов — это просто теория, а не реальная практика. Да, мы знаем, как устроен мозг, но между красивыми моделями и настоящим спасением сознания лежит пропасть. Современная заморозка эту пропасть пока перешагнуть не может", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Проблема сохранения личности при "заморозке" мозга

Главный спор — можно ли вообще вернуть сознание после разморозки? Почти половина врачей (47%) в этом сомневаются. Одно дело — сохранить тело, и совсем другое — не стереть при этом память человека и не разрушить работу его организма.

Параметр сравнения Аргументы "за" Аргументы "против" Технический прогресс Успехи в области тканей Необратимая деградация клеток Сохранение "Я" Гипотетическая синаптическая карта Риск утраты памяти и личности

"Любая попытка радикального вмешательства в обменные процессы требует четкого понимания последствий для эндокринной системы. Мы видим, как даже обычный завтрак влияет на гормональный фон, что уж говорить о криогенном стрессе, который полностью "отключает" регуляцию метаболизма", — подчеркнула врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Юридический тупик для пациентов с терминальными диагнозами

Законодательный запрет на процедуру для дееспособных, но неизлечимо больных людей является барьером для развития отрасли. Около 44,3% врачей выступают за смягчение этих норм. Они видят в криоконсервации не "заморозку смерти", а расширение права пациента на надежду.

Однако оппоненты — 28,8% специалистов — указывают на этические риски. Из-за того, что в законах нет четких правил и гарантий качества, весь рынок криоуслуг сейчас — это огромный риск и полная неопределенность.

"В медицине нет места гаданиям на кофейной гуще. Если нет клинических протоколов разморозки, то "сохранение" — это просто коммерческий договор на хранение биологической массы, а не спасение жизни", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о криоконсервации

Почему нейрохирурги чаще поддерживают идею заморозки?

Они лучше остальных знают, как устроена нейронная сеть мозга, и воспринимают её как сложную, пусть и крайне хрупкую структуру, которую, в теории, можно "пересобрать".

Что мешает легализации процедуры для неизлечимо больных?

Отсутствие гарантий результата и этические дискуссии о том, имеет ли право человек "уходить в анабиоз" без ясности перспектив науки.

Является ли заморозка мозга проще, чем заморозка всего тела?

Многие специалисты признают, что технически проще достичь глубокого охлаждения отдельного органа, однако вопрос сохранения "личности" в изолированном мозге остается открытым.

