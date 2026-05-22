Елена Морозова

120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65

Здоровье

Гипертония у пациентов старше 65 лет требует отказа от жестких медицинских стандартов в пользу гибкой стратегии. Попытки агрессивно снизить давление до показателей молодых людей часто заканчиваются для стариков травмами и потерей автономности.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Целевые показатели и риски старения

Статистика неумолима: почти 80 % людей пенсионного возраста живут с повышенным давлением. Неконтролируемая гипертензия изнашивает сосуды и сердце, провоцируя риск инсультов и поражение почек. Однако медики подчеркивают, что цифры 120 на 80 перестают быть универсальным эталоном после выхода на пенсию. Тактика терапии теперь определяется физической формой. Самостоятельные и бодрые люди могут ориентироваться на общепринятые нормы. Для тех же, кто страдает старческой астенией или передвигается с поддержкой, врачи сознательно поднимают планку допустимого давления до 140–150. Слишком низкие показатели лишают мозг адекватного кровоснабжения.

"Лечение гипертонии в пожилом возрасте — это балансирование на канате. Избыточное снижение давления приводит к вялости и когнитивным нарушениям", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Нейродегенеративные процессы, включая болезнь Альцгеймера, нередко коррелируют с многолетними скачками давления. Поэтому стабилизация цифр важна, но она не должна превращаться в "охоту за нулями". Учет сопутствующих заболеваний и образа жизни становится приоритетом.

Опасность резкого изменения положения тела

Ортостатическая гипотония — состояние, при котором давление падает в момент вставания. Для пожилого человека это прямая дорога к перелому шейки бедра. Головокружение и шаткость походки вызываются временным дефицитом крови в головном мозге.

"Падение давления при вертикализации часто связано со скрытым обезвоживанием. Пожилые люди нередко теряют чувство жажды", — объяснила эксперт Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Хронические болезни и прием специфических препаратов усугубляют реакции сосудов на гравитацию. Врачи рекомендуют проводить ортостатическую пробу: замерять показатели в положении лежа, а затем через три минуты после подъема. Разница не должна превышать критические значения в 20 мм ртутного столба.

Тип пациента Целевое систолическое давление
Активный, самостоятельный 120–139 мм рт. ст.
С признаками старческой астении 140–150 мм рт. ст.

Методы контроля состояния сосудов

Профилактика строится на простых физических действиях. Избегание резких подъемов с кровати по утрам дает сосудам время адаптироваться. Достаточное потребление жидкости поддерживает объем циркулирующей крови. Включение в рацион определенных продуктов, таких как лесные ягоды и овощи, богатые калием, помогает плавно поддерживать тонус сосудистой стенки. Питание должно быть инструментом, а не заменой терапии. Любые добавки и изменения в меню следует обсуждать с лечащим врачом.

"Мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты сами отменяют таблетки, почувствовав слабость. Это провоцирует рикошетную гипертонию", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев специально для Pravda.Ru.

Эффективный врачебный контроль подразумевает не только назначение таблеток, но и проверку их взаимодействия. Полипрагмазия — прием множества лекарств одновременно — главная проблема гериатрии. Каждый новый препарат должен проверяться на совместимость с уже имеющейся схемой лечения.

Ответы на популярные вопросы о давлении у пожилых

Нужно ли снижать давление до 120, если я чувствую себя хорошо при 150?

Нет, в пожилом возрасте ориентируются на функциональный статус. Если агрессивное снижение вызывает слабость или падения, целевые цифры пересматриваются в сторону повышения.

Чем опасна ортостатическая гипотония?

Она ведет к внезапным обморокам и травмам. Это главный фактор риска переломов конечностей у людей старше 70 лет.

Могут ли витамины заменить гипотензивные средства?

Витамины и БАДы не являются лекарствами от гипертонии. Они могут поддерживать общий обмен веществ, но не способны контролировать тонус сосудов при тяжелой гипертензии.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы советы возраст здоровье давление медицина гипертония профилактика
