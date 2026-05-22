120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65

Гипертония у пациентов старше 65 лет требует отказа от жестких медицинских стандартов в пользу гибкой стратегии. Попытки агрессивно снизить давление до показателей молодых людей часто заканчиваются для стариков травмами и потерей автономности.
Статистика неумолима: почти 80 % людей пенсионного возраста живут с повышенным давлением. Неконтролируемая гипертензия изнашивает сосуды и сердце, провоцируя риск инсультов и поражение почек. Однако медики подчеркивают, что цифры 120 на 80 перестают быть универсальным эталоном после выхода на пенсию. Тактика терапии теперь определяется физической формой. Самостоятельные и бодрые люди могут ориентироваться на общепринятые нормы. Для тех же, кто страдает старческой астенией или передвигается с поддержкой, врачи сознательно поднимают планку допустимого давления до 140–150. Слишком низкие показатели лишают мозг адекватного кровоснабжения.
"Лечение гипертонии в пожилом возрасте — это балансирование на канате. Избыточное снижение давления приводит к вялости и когнитивным нарушениям", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Нейродегенеративные процессы, включая болезнь Альцгеймера, нередко коррелируют с многолетними скачками давления. Поэтому стабилизация цифр важна, но она не должна превращаться в "охоту за нулями". Учет сопутствующих заболеваний и образа жизни становится приоритетом.
Ортостатическая гипотония — состояние, при котором давление падает в момент вставания. Для пожилого человека это прямая дорога к перелому шейки бедра. Головокружение и шаткость походки вызываются временным дефицитом крови в головном мозге.
"Падение давления при вертикализации часто связано со скрытым обезвоживанием. Пожилые люди нередко теряют чувство жажды", — объяснила эксперт Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Хронические болезни и прием специфических препаратов усугубляют реакции сосудов на гравитацию. Врачи рекомендуют проводить ортостатическую пробу: замерять показатели в положении лежа, а затем через три минуты после подъема. Разница не должна превышать критические значения в 20 мм ртутного столба.
|Тип пациента
|Целевое систолическое давление
|Активный, самостоятельный
|120–139 мм рт. ст.
|С признаками старческой астении
|140–150 мм рт. ст.
Профилактика строится на простых физических действиях. Избегание резких подъемов с кровати по утрам дает сосудам время адаптироваться. Достаточное потребление жидкости поддерживает объем циркулирующей крови. Включение в рацион определенных продуктов, таких как лесные ягоды и овощи, богатые калием, помогает плавно поддерживать тонус сосудистой стенки. Питание должно быть инструментом, а не заменой терапии. Любые добавки и изменения в меню следует обсуждать с лечащим врачом.
"Мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты сами отменяют таблетки, почувствовав слабость. Это провоцирует рикошетную гипертонию", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев специально для Pravda.Ru.
Эффективный врачебный контроль подразумевает не только назначение таблеток, но и проверку их взаимодействия. Полипрагмазия — прием множества лекарств одновременно — главная проблема гериатрии. Каждый новый препарат должен проверяться на совместимость с уже имеющейся схемой лечения.
Нет, в пожилом возрасте ориентируются на функциональный статус. Если агрессивное снижение вызывает слабость или падения, целевые цифры пересматриваются в сторону повышения.
Она ведет к внезапным обморокам и травмам. Это главный фактор риска переломов конечностей у людей старше 70 лет.
Витамины и БАДы не являются лекарствами от гипертонии. Они могут поддерживать общий обмен веществ, но не способны контролировать тонус сосудов при тяжелой гипертензии.
