Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Невидимый удар: как самые обычные темные очки отключают встроенную защиту ваших глаз

Здоровье » Зрение

Солнцезащитный аксессуар с рынка — это не защита, а оптическая ловушка для ваших глаз. Потребители часто выбирают темные линзы, полагаясь на уровень затемнения, но игнорируя главный параметр — блокировку ультрафиолета. Это физика процесса: сетчатка получает "ударную дозу" радиации там, где организм должен был среагировать естественным образом.

Девушка в очках
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в очках

Биофизика обмана: как расширяется зрачок

Глаз обладает встроенным механизмом защиты — зрачковым рефлексом. При ярком свете зрачок сужается, ограничивая поток фотонов, проходящих к фоторецепторам. Надевая очки из простого тонированного пластика без UV-фильтров, вы отключаете этот датчик безопасности. Световой поток снижается, зрачок расширяется, но невидимый спектр ультрафиолета беспрепятственно проникает внутрь.

Постоянное игнорирование правил гигиены зрения ведет к последствиям, которые не всегда заметны сразу. Подобно тому, как офисное кресло медленно ломает позвоночник из-за нарушения естественной физиологии тела, некачественная оптика искажает работу зрительного аппарата.

"Затемнение без защиты UV400 — это прямой путь к фотокератиту и ранним дистрофическим изменениям. Линза должна блокировать волны длиной до 400 нанометров, иначе зрачок, находясь в расслабленном, расширенном состоянии, поглощает критический объем излучения", — объяснила врач-офтальмолог Елена Моргунова.

Почему невидимый спектр игнорирует темный пластик

Обычный полимер, окрашенный в темный цвет, не обладает свойствами фильтрации электромагнитных волн UV-диапазона. Это маркетинговая имитация защиты. Проблема усугубляется, если человек проводит много времени на солнце, игнорируя диспансеризацию и скрытые симптомы рака или других хронических состояний, которые могут обостряться на фоне фотостресса.

Тип очков Действие на глаз
Качественные с UV-фильтром Блокируют спектр, зрачок защищен
Дешевый тонированный "пластик" Расширяют зрачок, открывают доступ UV

"Пациенты часто приходят с жалобами на сухость и рези после сезона отпусков. Проблема не в солнце, а в отсутствии сертификации линз. Сертифицированные очки имеют маркировку UV400, это единственный стандарт, гарантирующий безопасность", — резюмировала врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о защите глаз

Как проверить очки в домашних условиях?

Никак. Настоящий фильтр определяется спектрофотометром в оптике. Маркетинговые наклейки на дужках не являются доказательством.

Спасет ли поляризационный фильтр?

Поляризация лишь убирает блики с поверхностей. Она никак не связана с блокировкой ультрафиолетовых лучей.

Нужны ли очки в облачную погоду?

Облака пропускают до 80% ультрафиолета. Риск повреждения сетчатки сохраняется даже при отсутствии слепящего солнца.

Правда ли, что качественные очки должны быть дорогими?

Цена — это бренд и удобство оправы. Но линза с защитой UV400 обязана пройти контроль качества, что исключает кустарное производство.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-офтальмолог Елена Моргунова, врач-терапевт Анна Кузнецова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Новости Все >
От эйфории до агрессии: как проходило задержание Бритни Спирс патрульными Калифорнии
Грань приличия: ветеран эстрады Пономаренко осудил отношение Галкина* к соотечественникам
Существенный рост доходов в 2026 году: новая средняя зарплата прогнозируется в России
Неизвестность как спасение: актриса Тильда Суинтон дала рецепт выживания кино в эпоху ИИ
Новый мощный фундамент ХК Сибирь: какой результативный нападающий стал главным трансфером года
Ложь про теннис и театр: как Анна Винтур вычисляет неискренних кандидатов в Vogue
Отпуск на Гавайях и общие выходы: как развиваются отношения Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди
Залог за Ермака внесли молниеносно: чьи миллионы спасают киевских чиновников из СИЗО
Эти пионеры поймали шпионов... — писала газета Пионерская правда 22 мая 1939 года
Купили и пожалели: эксперт назвал 5 типов авто с пробегом, которые не поставят на учет
Сейчас читают
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Этот дачный миф стоит вам половины урожая: 10 растений, которые боятся золы как огня
Садоводство, цветоводство
Этот дачный миф стоит вам половины урожая: 10 растений, которые боятся золы как огня
Популярное
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне

Дискуссии вокруг статуса России в главной международной организации выходят на новый уровень, поднимая вопросы о рисках фундаментальной глобальной перестройки.

Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
Бадан вместо бесконечной прополки: растение, которое само держит оборону участка годами
Лишний вес — не помеха: как привести себя в форму, не вставая с коврика и не насилуя организм
Технологии богов или мастерство людей? 100-тонные саркофаги Саккары, не дающие покоя учёным
Грань приличия: ветеран эстрады Пономаренко осудил отношение Галкина* к соотечественникам
Существенный рост доходов в 2026 году: новая средняя зарплата прогнозируется в России
Хватит сушить волосы головой вниз: почему популярный лайфхак не добавляет вашей причёске объёма
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Неизвестность как спасение: актриса Тильда Суинтон дала рецепт выживания кино в эпоху ИИ
Назван идеальный завтрак для энергии на весь день — овсянка проиграла по всем пунктам
Новый мощный фундамент ХК Сибирь: какой результативный нападающий стал главным трансфером года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.