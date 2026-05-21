Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Сафонова

Слушайте свои суставы: как понять, что прогулка идет вам на пользу, а не во вред

Здоровье

Коленный сустав — это не статичная подпорка, а сложный биологический шарнир, работающий в агрессивной среде осевых нагрузок. Когда система начинает "скрипеть", классическая реакция — замереть и ждать. Но биохимия хряща диктует иные правила: без движения суставная капсула превращается в застойное болото. Хрящ лишен кровеносных сосудов, его питание зависит исключительно от диффузии синовиальной жидкости, которая происходит только при механическом сжатии и расслаблении.

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

Логика движения: почему покой опасен

Длительная иммобилизация — это триггер деградации. Когда вы лежите, "смазка" сустава густеет, а окружающие мышцы, включая четырехглавую мышцу бедра, начинают атрофироваться. В итоге колено теряет естественный корсет. Сильная мускулатура работает как амортизатор, забирая на себя часть ударной волны при каждом шаге. Если мышцы "спят", хрящ принимает весь удар на себя, что ускоряет его разрушение.

"Колено не терпит крайностей. Мы часто видим пациентов, которые либо превращают сустав в музейный экспонат, либо убивают его на марафонах. Истина в дозированном стрессе: умеренная ходьба стимулирует выработку синовиальной жидкости, буквально 'промасливая' структуру изнутри", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследования, опубликованные в Journal of Orthopaedic Surgery and Research, подтверждают: аэробная нагрузка снижает системное воспаление. Однако это не значит, что нужно бить рекорды. Лишний вес создает избыточное давление, поэтому лечение ожирения остается ключевым фактором сохранения суставов. В противном случае ходьба превращается в пытку для хряща.

Золотой стандарт ходьбы при артрозе

Для тех, кто ощущает скованность по утрам, ходьба — это терапия, а не спорт. Начинать стоит с коротких сессий по 10 минут. Если колено позволяет, общее время можно довести до 30 минут в день. Важен темп: он должен быть комфортным, без одышки и резких рывков. Плавание или велосипед могут стать отличной альтернативой, если осевая нагрузка при ходьбе пока кажется чрезмерной.

Параметр нагрузки Рекомендация при боли
Длительность 20-30 минут (дробить на части)
Интенсивность Умеренная, без боли
Поверхность Ровная, амортизирующая (не бетон)

"Системный подход к нагрузкам важен так же, как и контроль питания. Например, защита сосудов косвенно влияет на питание костей, а укрепление мышц стабилизирует сустав, снижая риски микротравм", — отметил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Красные флаги: когда нужно остановиться

Ходьба через силу — это путь к инвалидизации. Если колено отекло, кожа над суставом покраснела или стала горячей на ощупь, любые упражнения прекращаются. Эти симптомы указывают на острый синовит или разрыв мениска. Попытка "расходить" такую травму приведет к попаданию фрагментов хряща в суставную щель, что потребует оперативного вмешательства.

"Если сустав заклинивает или он внезапно 'подгибается', это не повод для прогулок, а повод для МРТ. Игнорирование механических повреждений превращает легкую травму в хронический артрит", — объяснила врач общей практики Елена Морозова.

Важно помнить, что суставы — это часть общей системы организма. Иногда биологическое старение проявляется именно через костную систему. Слушайте свое тело: если после прогулки боль не исчезает через 30-40 минут отдыха, значит, нагрузка была избыточной. Корректируйте дистанцию, но не отказывайтесь от активности полностью.

Ответы на популярные вопросы о боли в коленях

Можно ли ходить, если колено хрустит, но не болит?

Да, безболезненный хруст часто является следствием кавитации — схлопывания пузырьков газа в суставной жидкости. Это не требует лечения, ходьба разрешена.

Какая обувь лучше всего подходит для прогулок?

Кроссовки с хорошей амортизацией пятки и поддержкой свода стопы. Обувь на плоской подошве или каблуки усиливают нагрузку на колено в разы.

Помогает ли ходьба по лестнице?

В период обострения или при выраженном артрозе — нет. Подъем и особенно спуск по лестнице оказывают колоссальное давление на надколенник.

Нужно ли использовать наколенник при ходьбе?

Мягкий бандаж может дать чувство стабильности, но он не заменяет работу собственных мышц. Использовать его стоит только по назначению врача.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Елена Сафонова
Елена Дмитриевна Сафонова — врач-педиатр, специалист по вакцинации, детским инфекциям и вопросам безопасности детей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы тело организм здоровье медицина
Новости Все >
Простой выход из рабства ЕГЭ: что способно раз и навсегда прекратить выпускной кошмар
От съёмок к чувствам: как развивались отношения Мирославы Михайловой и Петра Рыкова
План на послезавтра: какое будущее готовил для страны тайный кружок Солженицына
Думали, это Трамп? Кто на самом деле устроил громкие чистки киевской верхушки
Обман под видом индейки: производители бьют тревогу из-за отсутствия стандартов
Миллионы и ноты: почему смелое признание Риты Дакоты превратилось в повод для насмешек
У школьников от ЕГЭ трясутся поджилки: почему экзамен всё ещё не отменили
Смертельная ловушка в багаже: как туристы попадают в преступные схемы на курортах
Сябитова о разводе Андреевой и Бондарчука: почему телеведущая винит пару в нежелании бороться за брак
Литературная мина в школьных рюкзаках: чем так опасно творчество Солженицына
Сейчас читают
Думали, это Трамп? Кто на самом деле устроил громкие чистки киевской верхушки
Личное мнение
Думали, это Трамп? Кто на самом деле устроил громкие чистки киевской верхушки
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне

Дискуссии вокруг статуса России в главной международной организации выходят на новый уровень, поднимая вопросы о рисках фундаментальной глобальной перестройки.

Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
От съёмок к чувствам: как развивались отношения Мирославы Михайловой и Петра Рыкова
Ученые Сиднейского университета Кейтлин Эндрюс снизили биовозраст людей за 4 недели
Спящие в небе и пожиратели костей: знакомьтесь с самыми странными птицами планеты
22 мая: Дом Пашкова, Герои Труда и Рембо
План на послезавтра: какое будущее готовил для страны тайный кружок Солженицына
Думали, это Трамп? Кто на самом деле устроил громкие чистки киевской верхушки
Обман под видом индейки: производители бьют тревогу из-за отсутствия стандартов
Квадратный метр на вес золота: "индекс миллиона" показал, что происходит с элитной недвижимостью в Москве
Золото в кухонном шкафу: секретное средство для блеска волос, о котором знали еще придворные дамы
Взрывоопасная смесь: какие утренние продукты превращают ваш кофе в яд для желудка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.