Андрей Грачёв

Вирус, который раньше атаковал детей, теперь косит зумеров — молодёжь оказывается в зоне риска

Здоровье » Ваше здоровье

Инфекционный мононуклеоз меняет целевую аудиторию. Раньше вирус Эпштейна — Барр "охотился" на воспитанников детских садов, но сегодня статистика фиксирует сдвиг в сторону зумеров. Подростки и студенты в возрасте от 15 до 24 лет стали основной мишенью. В России ежегодно выявляют от 40 до 80 случаев на 100 тысяч населения. Болезнь ломает привычный ритм жизни молодежи, превращая обычную простуду в многонедельную системную атаку на лимфоциты.

Фото: freepik.com is licensed under public domain
Поцелуй

Механика "поцелуйного" заражения

Мононуклеоз не зря называют "болезнью поцелуев". Вирус передается через слюну. Но романтика здесь ни при чем — это чистая биология. Общий вейп, одна бутылка воды на тренировке или заимствованная зубная щетка превращаются в транспорт для патогена. В отличие от сезонных ОРВИ, этот агент внедряется в В-лимфоциты. Он заставляет иммунную систему работать против самой себя, вызывая специфический ответ организма.

"Инфекция крайне коварна из-за длительного инкубационного периода. Молодые люди продолжают вести активный образ жизни, распространяя вирус ещё до появления первых жалоб", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Часто слабость списывают на хронический стресс или учебную нагрузку. В этом главная ловушка зумеров. Пока студент пытается "перетерпеть" усталость, вирус активно размножается в лимфоидной ткани носителя.

Симптомы и маски вируса

Классическая триада мононуклеоза — лихорадка, ангина и увеличенные лимфоузлы. Однако у молодых людей симптоматика может быть смазанной. Температура прыгает до 39 градусов, горло болит так, что невозможно глотать. Лицо и шея отекают, меняя внешность до неузнаваемости. Важно не перепутать это состояние с обычным гриппом. Если при ангине живот кажется тяжелым, а левый бок "тянет" — пора бить тревогу. Это увеличивается селезенка.

Признак Проявление при мононуклеозе
Лимфоузлы Массивное увеличение заднешейных групп
Горло Плотный белый налет, резкая боль
Печень/Селезенка Увеличение размеров, риск разрыва при травмах
Кровь Появление атипичных мононуклеаров

"При постановке диагноза мы ориентируемся не только на клинику, но и на специфические изменения в общем анализе крови. Самолечение антибиотиками широкого спектра здесь бесполезно и даже опасно", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Риски осложнений у молодежи

Тяжелое течение болезни грозит гнойной ангиной и герпетическим энцефалитом. Самое опасное — риск разрыва селезенки при физических нагрузках. Именно поэтому спортсменам запрещают тренировки на срок до нескольких месяцев после выздоровления. Взрослые переносят вирус легче, часто вовсе не замечая инфекции. Но для организма, чей гормональный фон ещё не до конца стабилизировался, мононуклеоз становится серьезным испытанием.

"Мононуклеоз требует жесткого соблюдения протокола лечения. Никаких домашних методов. Вирус бьет по фильтрам организма, поэтому диета и покой — не прихоть, а способ выжить", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Важно помнить: после острой фазы наступает период астении. Человек чувствует себя "выжатым лимоном" еще несколько недель. В это время интенсивная ходьба и любые нагрузки должны быть строго дозированы.

Ответы на популярные вопросы о мононуклеозе

Можно ли заразиться мононуклеозом повторно?

Нет, после перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет. Вирус остается в организме пожизненно, но в норме не вызывает повторных вспышек болезни.

Нужны ли антибиотики при лечении?

Мононуклеоз вызывают вирусы, на которые антибиотики не действуют. Их назначают только при присоединении вторичной бактериальной инфекции, например, гнойной ангины.

Как долго длится заразный период?

Выделение вируса со слюной может продолжаться от нескольких месяцев до полугода после исчезновения всех клинических симптомов.

Правда ли, что нельзя заниматься спортом после болезни?

Да, из-за риска разрыва увеличенной селезенки контактные виды спорта и поднятие тяжестей запрещены минимум на 4 недели.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова
Автор Андрей Грачёв
Андрей Михайлович Грачёв — врач-эпидемиолог, специалист по расследованию вспышек инфекций, вакцинации и эпидемиологическому надзору, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
