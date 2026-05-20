Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Топливо для уставшего мозга: может ли креатин стать спасательным кругом при недосыпании

Здоровье

Недосып провоцирует энергетический кризис внутри черепной коробки. Уровень АТФ падает, нейроны страдают от закисления, а когнитивные функции улетают в пике. Новое исследование предполагает, что обычная спортивная добавка способна временно "подлатать" этот дефицит.

Недосып
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Недосып

Креатин как топливо для нейронов

Креатин — это не только про пампинг в тренажерном зале. В организме он выполняет роль "энергетического буфера", быстро восстанавливая запасы АТФ. Когда вы лишаете себя полноценного сна, мозг начинает испытывать дефицит энергии. Эксперимент показал, что прием креатина повышает скорость обработки информации до 24%, а показатели кратковременной памяти растут примерно на 10%.

"Креатин действительно участвует в энергетическом обмене нейронов, но важно понимать: это не волшебная таблетка для интеллекта, а лишь временный субстрат. Организм умеет синтезировать его самостоятельно, и без патологий извне искать спасение в банках с порошком — сомнительная стратегия", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Характеристика Креатин для мышц
Цель приема Гипертрофия, выносливость
Срок действия Накопительный эффект (недели)

Почему одной таблеткой сон не заменить

Важно остудить пыл. В исследовании участвовала микроскопическая группа из 15 человек. Дозировки креатина были не для слабонервных. Никакие добавки не компенсируют остановки дыхания во сне или хроническую нехватку отдыха.

"Люди часто ищут простые выходы из сложных состояний. Вместо изменения режима труда и отдыха они выбирают нутрицевтики. Это не работает вдолгую. Биохимия организма слишком тонка, чтобы корректировать ее горстями добавок без участия врача", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Клеточное закисление, которое снижал креатин в опытах, — лишь симптом. Бороться нужно с причиной истощения ресурсов, а не с его следствием. Креатин не отменит необходимость спать 7-8 часов в сутки.

"Прием добавок без понимания метаболической карты пациента — это игра в рулетку. У нас много данных о том, как гены определяют липидный обмен, но влияние креатина на мозг требует гораздо более масштабных доказательств, чем один тест на 15 добровольцах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о биодобавках

Можно ли пить креатин для бодрости каждый день?

Нет, это спортивная добавка с доказанной эффективностью для мышц, но не для нервной системы. Постоянный избыточный прием может давать лишнюю нагрузку на почки.

Заменит ли креатин утренний кофе?

Кофеин и креатин работают на разных уровнях. Первое — стимулятор, второе — энергетический субстрат. Они не являются взаимозаменяемыми.

Безопасен ли креатин для мозга?

Краткосрочный прием в стандартных спортивных дозах для здоровых людей считается безопасным, но доказательной базы для "ноотропного" применения недостаточно.

Надо ли сдавать анализы перед приемом?

Да. Нужно оценить функцию почек и общий метаболический профиль у терапевта.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, клинический фармаколог Алексей Рябцев

Важно: Информация носит ознакомительный характер.  Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы сон здоровье медицина
Новости Все >
Архитектура тьмы: ученые раскрыли тайное присутствие суперхищника в водах Австралии
Сердце галактики снова бьется: сверхмассивная черная дыра вышла из комы спустя 18 месяцев
Кэшбэк по-страховому: эксперты рассказали о новых правах автовладельцев при отказе от ОСАГО
Учёные нашли астероид, который несётся с бешеной скоростью — остановить его почти невозможно
Там, где нет глобального магнетизма: учёные в шоке от уникального феномена в атмосфере Марса
Заградотряд для Lada: почему китайским брендам связывают руки в России
Солнце превращает автомобиль в печь — без этих двух вещей пластик треснет, а лак выгорит за сезон
Российский вездеход встал на конвейер — спасатели дождались машину для самых гиблых мест
Дорогая цена поломок: как владелец бракованного кроссовера отсудил у дилера 6 миллионов рублей
Забудьте про китайские иероглифы — в Шушарах собрали кроссовер уровня премиум по цене хорошего китайца
Сейчас читают
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Мир. Новости мира
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Садоводство, цветоводство
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Последние материалы
Как удалить липкий след от этикетки: способ, который работает на любых поверхностях
Добавит красивый объем с боковых сторон: простое упражнение сделает ягодицы округлыми
Спрос на них вырос сразу на 38%: какие китайские авто чаще всего находят с чистой историей
Российский вездеход встал на конвейер — спасатели дождались машину для самых гиблых мест
Мифы и правда об яичных желтках: кому и почему стоит ограничить их потребление
Больше не вернетесь к обычной окрошке: добавьте этот овощ — вкус в 10 раз лучше
Ваш полив кормит слизней: 3 копеечных приема, после которых вредители уйдут с участка
Рубль там чувствует себя королем: 3 страны, где можно шиковать за копейки
Защита от солнца в вашей тарелке: можно ли заменить SPF-крем виноградной диетой
Хватит терпеть боль: 5 простых упражнений для тех, кто проводит за компьютером
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.