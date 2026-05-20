Топливо для уставшего мозга: может ли креатин стать спасательным кругом при недосыпании

Недосып провоцирует энергетический кризис внутри черепной коробки. Уровень АТФ падает, нейроны страдают от закисления, а когнитивные функции улетают в пике. Новое исследование предполагает, что обычная спортивная добавка способна временно "подлатать" этот дефицит.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Недосып

Креатин как топливо для нейронов

Креатин — это не только про пампинг в тренажерном зале. В организме он выполняет роль "энергетического буфера", быстро восстанавливая запасы АТФ. Когда вы лишаете себя полноценного сна, мозг начинает испытывать дефицит энергии. Эксперимент показал, что прием креатина повышает скорость обработки информации до 24%, а показатели кратковременной памяти растут примерно на 10%.

"Креатин действительно участвует в энергетическом обмене нейронов, но важно понимать: это не волшебная таблетка для интеллекта, а лишь временный субстрат. Организм умеет синтезировать его самостоятельно, и без патологий извне искать спасение в банках с порошком — сомнительная стратегия", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Характеристика Креатин для мышц Цель приема Гипертрофия, выносливость Срок действия Накопительный эффект (недели)

Почему одной таблеткой сон не заменить

Важно остудить пыл. В исследовании участвовала микроскопическая группа из 15 человек. Дозировки креатина были не для слабонервных. Никакие добавки не компенсируют остановки дыхания во сне или хроническую нехватку отдыха.

"Люди часто ищут простые выходы из сложных состояний. Вместо изменения режима труда и отдыха они выбирают нутрицевтики. Это не работает вдолгую. Биохимия организма слишком тонка, чтобы корректировать ее горстями добавок без участия врача", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Клеточное закисление, которое снижал креатин в опытах, — лишь симптом. Бороться нужно с причиной истощения ресурсов, а не с его следствием. Креатин не отменит необходимость спать 7-8 часов в сутки.

"Прием добавок без понимания метаболической карты пациента — это игра в рулетку. У нас много данных о том, как гены определяют липидный обмен, но влияние креатина на мозг требует гораздо более масштабных доказательств, чем один тест на 15 добровольцах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о биодобавках

Можно ли пить креатин для бодрости каждый день?

Нет, это спортивная добавка с доказанной эффективностью для мышц, но не для нервной системы. Постоянный избыточный прием может давать лишнюю нагрузку на почки.

Заменит ли креатин утренний кофе?

Кофеин и креатин работают на разных уровнях. Первое — стимулятор, второе — энергетический субстрат. Они не являются взаимозаменяемыми.

Безопасен ли креатин для мозга?

Краткосрочный прием в стандартных спортивных дозах для здоровых людей считается безопасным, но доказательной базы для "ноотропного" применения недостаточно.

Надо ли сдавать анализы перед приемом?

Да. Нужно оценить функцию почек и общий метаболический профиль у терапевта.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.