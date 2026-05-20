Оксана Аникина

Ужас в желудке: врачи извлекли сотни монет и металлические петли

В больницу Волгограда поступил 50-летний пациент с клиникой желудочно-кишечного кровотечения. Рентген и гастроскопия вскрыли пугающую картину: полость желудка была буквально забита 214 монетами, 11 гайками и двумя массивными дверными петлями. Хирурги провели экстренную операцию, избавив мужчину от металлического груза, который угрожал перфорацией стенок органа.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Механика повреждений желудка

Желудок — это мышечный мешок, адаптированный для переваривания органики, а не металла. Острые края дверных петель и гаек при каждом сокращении органа действуют как скальпели. Массивные накопления инородных тел провоцируют эрозии, язвы и, как следствие, массивные кровотечения. Подобные инциденты часто связаны с психическими отклонениями, но могут быть и следствием опасных пищевых привычек, провоцирующих серьезные оперативные вмешательства из-за нарушения обмена веществ.

"Такие случаи требуют не только мастерства хирурга, но и обязательной оценки психического состояния. Заглатывание несъедобных объектов — это не случайность, а форма аутоагрессии, которая блокирует работу ЖКТ и несет прямую угрозу жизни через риск перитонита", — подчеркнула врач-психиатр Мария Литвинова.

Скрытая угроза: когда пора к врачу

Пациенты с инородными телами часто игнорируют симптомы до критической точки. Боли, тошнота и резкое снижение веса списываются на гастрит или хронические заболевания внутренних органов. Однако наличие металла в ЖКТ диагностируется мгновенно при помощи простых аппаратных методов.

Тип инородного тела Риск для здоровья
Мелкие монеты Закупорка, окисление
Острые петли/гвозди Перфорация, сепсис

"Перфорация желудочной стенки приводит к попаданию содержимого в брюшную полость. Это путь к молниеносному воспалению — перитониту. Хирургическая агрессия здесь оправдана, так как консервативные методы бессильны против металла", — прокомментировал врач-реаниматолог Роман Белов.

Желудок не является бесконечным сорбционным фильтром. Его слизистая оболочка обладает высокой чувствительностью, и накопление посторонних предметов вызывает не только физическую травму, но и химическое отравление солями металлов. Длительное пребывание монет в кислотной среде желудка приводит к их коррозии, что дополнительно раздражает стенки органа.

"Критический объем инородных тел практически лишает желудок моторики. Пища перестает эвакуироваться в двенадцатиперстную кишку, вызывая рвоту и прогрессирующее истощение пациента", — разъяснил гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о инородных телах

Можно ли вывести мелкий предмет слабительным?

Категорически нет. Слабительные усиливают перистальтику, что может привести к вклиниванию острого предмета в стенку кишечника.

Как быстро металл начинает разрушаться в желудке?

Желудочный сок представляет собой агрессивную соляную кислоту. Процесс окисления начинается через несколько часов после проглатывания.

Всегда ли нужна операция?

Мелкие и гладкие объекты иногда выходят естественным путем. Однако при накоплении более 3–5 предметов показано эндоскопическое или открытое хирургическое удаление.

Какие симптомы указывают на осложнения?

Острыми признаками являются: кинжальная боль в животе, рвота с кровью, напряжение мышц брюшного пресса и высокая температура.

Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова, врач-реаниматолог Роман Белов, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
