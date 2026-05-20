Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алексей Рябцев

Сонное зелье из холодильника: могут ли пробиотики стать альтернативой седативным средствам

Здоровье

Исследователи из Китая представили метаанализ, посвященный связи микробиоты и циркадных ритмов. Вопрос о том, могут ли бактерии из ферментированных продуктов заменить седативные препараты, перешел из области гипотез в плоскость доказательной медицины. Разбираемся, стоит ли ждать чуда от кефира перед сном.

Пробиотики
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробиотики

Микрофлора как регулятор нейромедиаторов

Кишечник не является автономной системой. Ось "кишечник-мозг" — это сложный контур обмена сигналами, где микробиота выступает в роли основного биохимического реактора. Бактерии модулируют уровень серотонина и синтезируют гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). Эти соединения критически важны для подавления стрессовой реакции и своевременного перехода организма в фазу глубокого сна.

"Кишечник — это не просто орган пищеварения, а орган эндокринной системы. Однако важно понимать: пробиотики не являются снотворным. Это вспомогательный инструмент, который может лишь незначительно скорректировать метаболический фон при отсутствии органических патологий", — объяснила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Метаанализ: факты против маркетинга

Ученые из Шестого медицинского центра Главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая проанализировали 39 рандомизированных исследований. Суммарная выборка превысила четыре тысячи человек. Итоги, опубликованные в Frontiers in Psychiatry, показывают скромный результат: среднее увеличение продолжительности сна составило всего 14 минут. Пациенты субъективно реже сообщали о дневной усталости, что связано со снижением маркеров системного воспаления.

Важно различать кратковременный прием добавок и системную работу над гигиеной отдыха. Проблемы с засыпанием часто маскируют другие патологии, например риск апноэ, при котором никакие штаммы бактерий не дадут терапевтического эффекта.

"Мы видим терапевтическое окно для пробиотиков, но оно узкое. Если человек игнорирует элементарные правила гигиены сна, никакие метаболиты кишечных бактерий не сбалансируют кортизол", — констатировал врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Параметр Влияние пробиотиков
Длительность сна +14 минут (среднее)
Дневная сонливость Снижение жалоб

Эффект нельзя назвать "магической таблеткой". Научное сообщество признает данные предварительными. Необходимы дальнейшие изыскания с различными штаммами, так как реакция микрофлоры индивидуальна, как и химический состав крови, определяемый генетикой.

"Часто пациенты ищут легких путей в аптеке, забывая, что сон — это отражение образа жизни. Пробиотики хороши как дополнение при сбалансированном рационе, но не как замена полноценной диагностике нарушений ритмов", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о пробиотиках

Могут ли пробиотики полностью вылечить бессонницу?

Нет. Пробиотики не являются лекарством от клинической бессонницы. Это вспомогательный метод, который может лишь незначительно улучшить качество отдыха.

Есть ли разница между аптечными капсулами и кефиром?

Аптечные БАДы содержат стандартизированные дозировки конкретных штаммов, в то время как состав ферментированных продуктов варьируется. Эффективность зависит от выживаемости бактерий при прохождении через ЖКТ.

Как быстро наступает эффект?

Микробиом меняется постепенно. Исследования показывают, что стойкие биохимические изменения требуют курсового приема, а не разового употребления продукта.

Кому пробиотики противопоказаны?

Людям с выраженным иммунодефицитом или серьезными поражениями слизистой кишечника. Прием любых препаратов должен быть согласован с лечащим врачом.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач общей практики Елена Морозова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Алексей Рябцев
Алексей Николаевич Рябцев — клинический фармаколог, специалист по безопасности лекарственной терапии и вопросам дефицита препаратов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы медицина здоровье
Новости Все >
В российских войсках беспилотных систем создадут казачьи подразделения
Цунами в небесах: на Венере обнаружен газовый горб длиной в шесть тысяч километров
Подводное удушье: почему 78% рек мира превращаются в непригодные для жизни зоны
Немцы перестали гордиться и пошли на попятную — культовая марка возвращается через узбекский транзит
Архитектура тьмы: учёные раскрыли тайное присутствие суперхищника в водах Австралии
Сердце галактики снова бьется: сверхмассивная черная дыра вышла из комы спустя 18 месяцев
Кэшбэк по-страховому: эксперты рассказали о новых правах автовладельцев при отказе от ОСАГО
Учёные нашли астероид, который несётся с бешеной скоростью — остановить его почти невозможно
Там, где нет глобального магнетизма: учёные в шоке от уникального феномена в атмосфере Марса
Заградотряд для Lada: почему китайским брендам связывают руки в России
Сейчас читают
Мягкие даже на третий день: ленивые пирожки с картошкой без долгой лепки и лишних хлопот
Еда и рецепты
Мягкие даже на третий день: ленивые пирожки с картошкой без долгой лепки и лишних хлопот
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Популярное
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева

Предстоящий визит внешнеполитического эмиссара в российскую столицу рассматривается как потенциально важный поворотный момент для всей текущей повестки.

Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Не верьте производителю: вот через сколько лет обычный антифриз превращается в яд для двигателя
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Трюк "36 вращений" до еды: как запустить ленивый кишечник и убрать выпирающий живот без тренировок
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Идеальный педикюр для занятых женщин: покрытие, которое незаметно отрастает и подходит ко всему
Посыпьте это на грядки — и вредители исчезнут: дешевый способ удивил даже агрономов
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Как убрать запах из дачного туалета без хлорки: рабочая смесь действует до 3 месяцев
Последние материалы
21 мая: Тихоокеанский флот, полярник и военный переводчик
Жизнь за пределами мозга: что общего между дельфинами, растениями и нейросетями
Секрет идеального педикюра для питомца: как подстричь когти и не вызвать стресс
Топливо для сахара: как калий превращает кислую клубнику в медовое лакомство
Зеленая бражка против химии: выбираем лучший способ реанимации лука в мае
Биохимия послушания: почему кошки игнорируют команды и как это можно исправить
Битва за кондиционер: как закон защищает сотрудников от температурного стресса
Глубже 16 метров — зона смерти: география превратила австрийское озеро в нацистский сейф
Таинственная катастрофа, о которой молчат океаны: как акулы оказались на грани полного исчезновения
Сонное зелье из холодильника: могут ли пробиотики стать альтернативой седативным средствам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.