Елена Морозова

Защита от солнца в вашей тарелке: можно ли заменить SPF-крем виноградной диетой

Здоровье

Исследователи заявили о способности привычного продукта менять активность генов в клетках кожи. Разбираемся, стоит ли считать виноград "волшебной таблеткой" для защиты от внешней среды или это очередной маркетинговый шум вокруг обычных ягод.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как виноград "перепрошивает" клетки

Исследование Университета Западной Новой Англии, опубликованное в журнале ACS Nutrition Science, претендует на статус "нутригеномного прорыва". Ученые утверждают, что биологически активные вещества винограда вроде кверцетина, антоцианов и ресвератрола способны влиять на экспрессию генов. Суть эксперимента проста: добровольцы съедали эквивалент трех порций винограда ежедневно в течение двух недель. После этого специалисты анализировали транскриптомные данные кожи испытуемых.

"Подобные исследования — это захватывающий срез постгеномной эпохи, но важно понимать: корреляция экспрессии генов и реальный клинический эффект — разные вещи. Мы видим изменение метаболических путей, однако экстраполяция этих данных на другие органы, например, мозг или почки без глубоких клинических испытаний выглядит преждевременно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Защита от солнца через питание

Ученые зафиксировали снижение уровня малонового диальдегида — маркера окислительного стресса — при облучении кожи УФ-лучами после "виноградной диеты". Авторы связывают это с усилением кератинизации. Тем не менее, попытки заменить полноценную SPF-защиту диетой остаются опасным заблуждением. Механизмы влияния генов на химию организма сложны и не ограничиваются потреблением ягод.

Параметр Результат
Маркеры окисления Снижение при приеме ягод
Защита от УФ Косвенная поддержка барьера

"Не стоит воспринимать виноград как альтернативу солнцезащитным кремам или профессиональным протоколам. Питание — это база поддержки гомеостаза, но никак не щит от фотостарения. Любые заявления о 'суперфудах' требуют проверки на предмет того, не скрывается ли за ними попытка придать обычным продуктам статус фармакологических средств", — объяснила врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о нутригеномике

Можно ли через еду "исправить" дефектные гены?

Нутригеномика изучает влияние питания на экспрессию генов, то есть на то, как они "работают". Изменить сам код ДНК диетой невозможно.

Действительно ли кожа станет лучше от винограда?

Исследование показало изменение барьерных свойств, но индивидуальная реакция организма сильно варьируется, как подчеркивают авторы.

Нужно ли есть много винограда для защиты?

Избыток фруктозы в винограде может быть вреднее для метаболизма, чем польза от антиоксидантов, поэтому важна умеренность.

Является ли это доказательством эффективности "диет"?

Данные указывают лишь на транскриптомные изменения, что является лишь первым шагом в цепи доказательств для медицины.

"Люди любят верить в быстрые решения сложных проблем. Генетическая экспрессия крайне лабильна и реагирует на тысячи факторов среды ежедневно. Выделение одного продукта — это маркетинговое упрощение, которое редко подтверждается долгосрочными клиническими наблюдениями", — резюмировала нутрициолог Алексей Дорофеев.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно: Информация носит ознакомительный характер.  Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы питание генетика виноград
