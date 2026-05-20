Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Микрочастицы убивают мозг: почему даже прозрачный воздух Канады скрывает угрозу для нейронов

Здоровье

Воздух Канады считается эталоном чистоты, но недавние данные ставят под сомнение безопасность даже самых низких концентраций городских примесей. Исследование, опубликованное в журнале Stroke, раскрывает механизм медленного повреждения нейронных связей под воздействием среды, традиционно считающейся "безопасной".

Мужчина на пробежке в задымлённом городе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина на пробежке в задымлённом городе

Микрочастицы против когнитивных функций

Канадские ученые под руководством Санди Азаб изучили группу людей 57 лет без кардиологического анамнеза. Пределы PM2.5 — взвешенных частиц размером с сажу — составили в среднем 6,9 мкг/м³. Это значение лишь слегка превышает лимит ВОЗ в 5 мкг/м³, однако последствия для когнитивных тестов оказались статистически значимыми.

Результаты участников в тестах на кратковременную память, внимание и скорость обработки символов снижались пропорционально концентрации диоксида азота и PM2.5. Процесс напоминает эрозию: незаметную ежедневно, но критическую в масштабах десятилетий. Стоит помнить, что аналогичные системные сбои в организме часто провоцирует не только среда, но и хронический недосып, разрушающий нейропластичность.

"Загрязнение воздуха — это не только легочная угроза. Это системный патоген, который форсирует сосудистые повреждения мозга, часто оставаясь вне поля зрения стандартных скринингов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru токсиколог Игорь Седов.

Что скрывает МРТ

Сканирование мозга участников выявило специфические белые пятна. Эти изменения свидетельствуют о протечках мелких сосудов. Подобные поражения белого вещества напрямую коррелируют с долгосрочным риском деменции. Интересно, что женщины продемонстрировали более высокую чувствительность к воздействию этих факторов.

Показатель Влияние на сосуды мозга
PM2.5 (мелкодисперсная сажа) Снижение скорости реакции и внимания
Диоксид азота (выхлопные газы) Скрытые протечки сосудов (белые пятна на МРТ)

Механизм поражения мозга остается уникальной загадкой: он не дублирует сердечно-сосудистые риски напрямую. Утолщение стенок артерий — классическая реакция на загрязнение, однако нейрокогнитивные провалы возникают параллельно, что подтверждает необходимость комплексного подхода к профилактике здоровья в индустриальных зонах.

"Мы должны интегрировать показатели качества воздуха в протоколы оценки цереброваскулярного риска, рассматривая их как управляемый фактор старения мозга", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии среды на мозг

Можно ли нивелировать вред чистотой дома?

Использование HEPA-фильтров и очистителей воздуха в периоды задымления снижает пиковую нагрузку на сосуды, однако не исправляет накопленные системные повреждения.

Почему женщины страдают сильнее?

Точные биохимические причины пока не установлены. Исследователи предполагают гормональные особенности метаболизма или различия в компенсаторных механизмах сосудистой системы.

Поможет ли здоровый образ жизни?

Да, физические нагрузки критичны. Они улучшают микроциркуляцию крови, что частично компенсирует негативное влияние токсинов, накопленных сосудами.

Являются ли эти изменения необратимыми?

Данные патологические изменения носят накопительный характер. Ранняя диагностика и ограничение экспозиции значительно замедляют прогрессирование нейродегенеративных процессов.

Защита мозга требует смены парадигмы. Городская среда сегодня — это совокупность факторов стресса, где качество вдыхаемого воздуха конкурирует с гигиеной сна и пищевыми привычками, вызывающими ожирение и переедание.

"Нервная ткань крайне чувствительна к микрораздражителям. Изменение стандартов градостроительства сегодня — единственный способ предотвратить эпидемию деменции завтра", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, токсиколог Игорь Седов, врач-терапевт Анна Кузнецова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы медицина деменция экология профилактика
Новости Все >
Россияне смогут сами закрыть вход для опасных звонков: мошенники потеряют удобную лазейку
Хронический стресс ломает бойцов СВО: военный психолог раскрыл главную ошибку системы
Лекарства и обман: как выбрать добавки без вреда для здоровья
АвтоВАЗу мало запретов на иномарки: не выполнив эти условия, LADA не станет мечтой водителей
Минобороны получило право защищать россиян за рубежом
Диабет годами живет в организме незаметно: миллионы россиян даже не догадываются о болезни
Сон превращается в удушающую ловушку: обычный храп скрывает то, что бьет по мозгу
Нападения подростков в школах не возникают внезапно: спусковой крючок часто находится дома
Рынок труда под контролем: что изменится для мигрантов после новых мер?
В Южной Корее назревает катастрофа: что будет с мировой электроникой?
Сейчас читают
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Домашние животные
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Последние материалы
Россияне смогут сами закрыть вход для опасных звонков: мошенники потеряют удобную лазейку
Микрочастицы убивают мозг: почему даже прозрачный воздух Канады скрывает угрозу для нейронов
Хронический стресс ломает бойцов СВО: военный психолог раскрыл главную ошибку системы
Вошли в топ лучших для дальних путешествий: эти недорогие авто получили максимально уютный интерьер
Магия на дачной кухне: как приготовить полезный одуванчиковый мед с лимонной ноткой
Лекарства и обман: как выбрать добавки без вреда для здоровья
АвтоВАЗу мало запретов на иномарки: не выполнив эти условия, LADA не станет мечтой водителей
Ужас в желудке: врачи извлекли сотни монет и металлические петли
Деньги в банке теряют доходность: 3 способа защитить накопления в 2026 году
Больше не дополнение, а центр внимания: как массивные аксессуары изменят ваш гардероб
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.