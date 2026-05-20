Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Мифы и правда об яичных желтках: кому и почему стоит ограничить их потребление

Здоровье

Куриное яйцо — это молекулярный контейнер, упакованный идеальным набором нутриентов. Долгое время желток клеймили как "холестериновую бомбу", однако современная нутрициология реабилитировала этот продукт. Вопрос лишь в том, готов ли ваш организм переварить этот концентрат жиров и белков без последствий для сосудистого русла.

Яйца
Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца

Биохимия яйца: холин против липопротеинов

Яйцо — это не просто еда, а строительный материал. Желток содержит львиную долю витаминов и холин, критически важный для нейронных связей. Белок же представляет собой чистый протеиновый матрикс, который усваивается практически полностью.

"Для здорового человека оптимально именно сочетание белка и желтка", — подчеркнула эндокринолог Егана Королёва.

Проблема возникает только тогда, когда внутренняя система очистки сосудов дает сбой.

"Яйцо — это эталонный белок, но желток требует осторожности при нарушении липидного профиля. Если у вас уже есть проблемы с сосудами, избыток насыщенных жиров может стать катализатором роста бляшек", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Основной риск несут липопротеины низкой плотности ("плохой" холестерин). Если ваша кровеносная система уже находится под давлением, дополнительные жиры из желтка могут перегрузить печень и ухудшить состояние артерий.

Кому стоит разделить белок и желток

Пациентам с атеросклерозом и ишемической болезнью сердца врачи рекомендуют сепарацию. Белок в этом случае становится безопасным источником энергии, а желток отправляется в "черный список" или сильно ограничивается. В то же время здоровым людям разделение компонентов только вредит, лишая их ценных жирорастворимых витаминов A, D и E.

"Часто люди демонизируют яйца, забывая, что на уровень холестерина в крови питание влияет лишь на 20%. Остальное синтезирует печень. Тем не менее при ожирении и диабете контроль жиров в рационе критичен", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Важно учитывать общий контекст рациона. Если вы съедаете яйцо с беконом, винить в проблемах с сердцем только желток — абсурд. Правильное питание при гипертонии исключает избыток соли и трансжиров, но оставляет место для качественного белка.

Компонент Основная функция и риски
Яичный белок Чистый протеин, минимум калорий, безопасен при заболеваниях ОИТ и ССЗ.
Яичный желток Источник холина, жиров и лецитина. Опасен при высоком уровне ЛПНП.

Тем, кто следит за фигурой, стоит помнить: один желток содержит больше калорий, чем три белка. Это биохимический аккумулятор, созданный природой для питания эмбриона, поэтому его энергетическая плотность максимальна.

"В детском рационе яйца незаменимы для формирования мозга и нервной системы. Желток — это концентратор строительных материалов для мембран клеток", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о яйцах

Сколько яиц можно есть в день?

Здоровому взрослому человеку допустимо употреблять до 1-2 яиц ежедневно. При наличии сердечно-сосудистых патологий норму желтков рекомендуют сократить до 2-3 штук в неделю.

Правда ли, что сырые яйца полезнее?

Нет, это миф. Белок из термически обработанного яйца усваивается на 90%, в то время как из сырого — лишь на 50%. Плюс риск сальмонеллеза перевешивает любые призрачные выгоды.

Влияет ли цвет скорлупы на состав?

Цвет скорлупы зависит только от породы курицы и никак не коррелирует с содержанием витаминов или холестерина в яйце.

Можно ли есть яйца на ужин?

Да, это отличный вариант легкого ужина. Белок быстро переваривается и не нагружает ЖКТ перед сном, обеспечивая организм аминокислотами для ночного восстановления тканей.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-педиатр Елена Сафонова
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы еда яйца питание организм здоровье холестерин
Новости Все >
Дорогая цена поломок: как владелец бракованного кроссовера отсудил у дилера 6 миллионов рублей
Забудьте про китайские иероглифы — в Шушарах собрали кроссовер уровня премиум по цене хорошего китайца
Ответственность на директорах: власти региона разъяснили правила проведения школьных праздников
Тащить кирпичи с Земли на Марс — безумие, учёные нашли стройматериалы прямо в космосе
Забудьте о перевесе: гениальный лайфхак для путешественников
Китайский автогигант, который казался неприступным, возможно, уйдёт из России
Ваша страховка — донор для жуликов: как фиктивные ДТП загоняют цены на КАСКО в небеса
Россияне смогут сами закрыть вход для опасных звонков: мошенники потеряют удобную лазейку
Хронический стресс ломает бойцов СВО: военный психолог раскрыл главную ошибку системы
Лекарства и обман: как выбрать добавки без вреда для здоровья
Сейчас читают
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Садоводство, цветоводство
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Новости спорта
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Последние материалы
Рубль там чувствует себя королем: 3 страны, где можно шиковать за копейки
Ваш полив кормит слизней: 3 копеечных приема, после которых вредители уйдут с участка
Защита от солнца в вашей тарелке: можно ли заменить SPF-крем виноградной диетой
Хватит терпеть боль: 5 простых упражнений для тех, кто проводит за компьютером
Визуально вытянет силуэт и спасет от жары: забытый фасон юбки станет хитом лета 2026
Вода как на Мальдивах, а цены — как в провинции: 5 тайных направлений для идеального отпуска
Дорогая цена поломок: как владелец бракованного кроссовера отсудил у дилера 6 миллионов рублей
Сначала обои или потолок? Разбираемся, как не выкинуть деньги на ремонт в мусорку
Забудьте про китайские иероглифы — в Шушарах собрали кроссовер уровня премиум по цене хорошего китайца
Ответственность на директорах: власти региона разъяснили правила проведения школьных праздников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.