Сколько нужно спать для долголетия

Исследователи Колумбийского университета изучили данные почти полумиллиона человек. Результаты работы, представленные в Nature, подтверждают: сон — это не просто отдых, а жесткая настройка биологических часов. Выход за рамки "золотого стандарта" в 6,4-7,8 часа в сутки буквально включает механизм ускоренного старения.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Сон в обнимку

Биологические часы организма

Организм — это сложная система, где метаболизм и иммунитет функционируют циклично. Когда вы настраиваете режим сна ради похудения, вы помогаете гормональной системе работать без сбоев. И наоборот: отклонения от нормы приводят к накоплению клеточных повреждений.

"Сон в организме выполняет функцию системного технического обслуживания. Дефицит или излишек времени сна мешает процессам регенерации, фактически заставляя ткани стареть быстрее, чем заложено генетикой", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Последствия игнорирования режима

Смещение границ сна повышает угрозу хронического разрушения здоровья. Часто пациенты обращаются с жалобами на постоянную тревожность, не осознавая, что проблема кроется в хроническом недосыпе или пересыпе. Список патологий огромен: от метаболического синдрома и диабета до сердечно-сосудистой недостаточности.

"Важно понимать двустороннюю связь. Организм может сигнализировать о скрытых заболеваниях через нарушения сна, поэтому при стойкой бессоннице нужно искать причину внутри органов, а не просто пить снотворные", — предупредила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Нормы vs Реальность

Параметр Влияние на биологический возраст Сон 6,4-7,8 часов Оптимальная регенерация, низкие риски патологий Отклонение от нормы Ускоренная деградация тканей, риск метаболических сбоев

Исследование не исключает, что нарушения режима сами по себе являются симптомом сложных нейробиологических процессов, происходящих в голове. Игнорировать такие сигналы — значит добровольно сокращать годы качественной жизни.

"Коррекция режима сна должна быть первым шагом в терапии любого хронического заболевания. Без восстановления этого базового ритма попытки лечения организма медикаментами будут менее эффективными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сне

Можно ли отоспаться в выходные, если не спал всю неделю?

Нет, накопленный "сонный долг" не компенсируется разовым длительным сном. Организм уже получил удар по метаболизму.

Почему вреден слишком долгий сон?

Чрезмерная продолжительность сна часто указывает на депрессивные состояния или скрытые внутренние воспаления, влияющие на износ органов.

В какое время лучше всего засыпать?

Приоритет имеет постоянство цикла. Выбирайте время так, чтобы суммарно выходило от 6,5 до 7,5 часов, и придерживайтесь его ежедневно.

Как понять, что сон стал некачественным?

Дневная сонливость, когнитивный спад и проблемы с аппетитом — главные маркеры того, что ваш сон не выполняет свою восстановительную функцию.

Читайте также