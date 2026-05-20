Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Сколько нужно спать для долголетия

Здоровье » Здоровье и профилактика

Исследователи Колумбийского университета изучили данные почти полумиллиона человек. Результаты работы, представленные в Nature, подтверждают: сон — это не просто отдых, а жесткая настройка биологических часов. Выход за рамки "золотого стандарта" в 6,4-7,8 часа в сутки буквально включает механизм ускоренного старения.

Сон в обнимку
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Сон в обнимку

Биологические часы организма

Организм — это сложная система, где метаболизм и иммунитет функционируют циклично. Когда вы настраиваете режим сна ради похудения, вы помогаете гормональной системе работать без сбоев. И наоборот: отклонения от нормы приводят к накоплению клеточных повреждений.

"Сон в организме выполняет функцию системного технического обслуживания. Дефицит или излишек времени сна мешает процессам регенерации, фактически заставляя ткани стареть быстрее, чем заложено генетикой", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Последствия игнорирования режима

Смещение границ сна повышает угрозу хронического разрушения здоровья. Часто пациенты обращаются с жалобами на постоянную тревожность, не осознавая, что проблема кроется в хроническом недосыпе или пересыпе. Список патологий огромен: от метаболического синдрома и диабета до сердечно-сосудистой недостаточности.

"Важно понимать двустороннюю связь. Организм может сигнализировать о скрытых заболеваниях через нарушения сна, поэтому при стойкой бессоннице нужно искать причину внутри органов, а не просто пить снотворные", — предупредила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Нормы vs Реальность

Параметр Влияние на биологический возраст
Сон 6,4-7,8 часов Оптимальная регенерация, низкие риски патологий
Отклонение от нормы Ускоренная деградация тканей, риск метаболических сбоев

Исследование не исключает, что нарушения режима сами по себе являются симптомом сложных нейробиологических процессов, происходящих в голове. Игнорировать такие сигналы — значит добровольно сокращать годы качественной жизни.

"Коррекция режима сна должна быть первым шагом в терапии любого хронического заболевания. Без восстановления этого базового ритма попытки лечения организма медикаментами будут менее эффективными", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сне

Можно ли отоспаться в выходные, если не спал всю неделю?

Нет, накопленный "сонный долг" не компенсируется разовым длительным сном. Организм уже получил удар по метаболизму.

Почему вреден слишком долгий сон?

Чрезмерная продолжительность сна часто указывает на депрессивные состояния или скрытые внутренние воспаления, влияющие на износ органов.

В какое время лучше всего засыпать?

Приоритет имеет постоянство цикла. Выбирайте время так, чтобы суммарно выходило от 6,5 до 7,5 часов, и придерживайтесь его ежедневно.

Как понять, что сон стал некачественным?

Дневная сонливость, когнитивный спад и проблемы с аппетитом — главные маркеры того, что ваш сон не выполняет свою восстановительную функцию.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Новости Все >
В Южной Корее назревает катастрофа: что будет с мировой электроникой?
Напиток со вкусом грусти: эта привычка незаметно крадет фигуру и хорошее настроение
Руки тянутся к чипсам у монитора? Способ преодолеть взбесившийся аппетит
Нейросети рвутся в школы: дети уже обозначили красную линию для технологий
Опять сорвались на сладкое? Этот хитрый трюк навсегда выключит вечерний голод
В Госдуме прокомментировали предложение Минфина об ужесточении льготной ипотеки
Курс рубля пошел против ожиданий: апокалипсис для бюджета снова откладывается
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
JAC M3 против Chevrolet Damas: как новый завод повлияет на конкуренцию на рынке минивэнов
Сейчас читают
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Новости спорта
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Опять сорвались на сладкое? Этот хитрый трюк навсегда выключит вечерний голод
Хотите сладкий урожай — не зажимайте нос: вот чем следует удобрять клубнику в мае для сочных ягод
Зелёные упаковки водят за нос: люди тянут руку к здоровью, а в составе — ловушка
В Госдуме прокомментировали предложение Минфина об ужесточении льготной ипотеки
Курс рубля пошел против ожиданий: апокалипсис для бюджета снова откладывается
Молодые казаки едут в Крым: им оплатят дорогу, дадут сцену — и ждут дерзких идей
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Обычная жидкость из кухонного шкафа убивает бактерии в туалете — достаточно 15 минут, и запаха нет
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Из плацкарта в комфорт уединения: как капсульные вагоны РЖД изменят поездки к 2028 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.