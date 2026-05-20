Оксана Аникина

Кровь раскрывает тайны: как гены меняют химию вашего тела

Здоровье » Здравоохранение

Исследователи из Немецкого центра изучения рака совершили прорыв в понимании того, как ДНК управляет химией крови. Изучив профили 8000 человек, ученые нашли более 50 участков генома, которые диктуют состав липидов — ключевых молекул нашего организма. Эти открытия меняют представление о причинах диабета, Альцгеймера и сосудистых катастроф.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Генетическая карта молекулярного хаоса

Липиды — это не просто холестерин из анализов. Это тысячи соединений, формирующих мембраны клеток и передающих сигналы внутри них. Доктор Мохаммед Аслам Имтиаз подчеркнул: "Нам удалось в некоторой степени прояснить эту сложную ситуацию. Насколько нам известно, это самое подробное исследование генетики липидов на сегодняшний день".

Ученые использовали метод GWAS — общегеномное ассоциативное исследование. Это позволило сопоставить вариации в ДНК с концентрацией 900 различных видов липидов. Как отметил доктор Элвир Ландстра, в геноме нет прямой инструкции "создать липид", но есть алгоритмы для настройки ферментов и белков-переносчиков, которые регулируют липидный ландшафт крови.

"Мы обнаружили множество ранее неизвестных генов, влияющих на липидный профиль. Это позволяет иначе взглянуть на метаболическую ловушку, в которую попадают пациенты с нарушенным обменом веществ," — прокомментировала результаты эндокринолог Екатерина Орлова.

Липидный профиль как маркер старения

Профессор Моник Бретелер уверена, что именно эти молекулярные данные станут ключом к профилактике старения. Исследование в Бонне доказывает: изменения в липидном обмене предшествуют клиническим проявлениям многих тяжелых недугов.

Развитие сердечных катастроф теперь видится не как внезапная поломка, а как предсказуемый финал генетически детерминированных метаболических процессов. Понимание этих механизмов критично для ранней диагностики.

Тип исследования Результат
Анализ генома 8000 человек 50 новых локусов влияния
GWAS (общая ассоциация) Связь с 900 видами липидов

"Генетическая предрасположенность к нарушению липидного обмена требует от кардиолога не просто назначения статинов, а индивидуального подхода к оценке рисков," — подчеркнул врач-кардиолог Валерий Климов.

Дальнейшее изучение связей между особенностями генома и метаболитами даст врачам инструменты для превентивного воздействия. Когда мы сможем точно определять генетический вклад в уровень конкретных жирных кислот, методы лечения станут адресными.

"Важно понимать, что большинство нарушений липидного обмена долгое время протекают скрыто, подрывая сосудистую стенку изнутри," — предупредила в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о липидном обмене

Можно ли изменить генетически обусловленный уровень липидов?

Гены лишь задают коридор значений. Стиль питания и физическая активность определяют, в какой части этого коридора окажется ваш реальный липидный профиль.

Все ли липиды вредны для организма?

Нет. Липиды — база клеточных мембран и гормонов. Вреден именно диспаритет концентраций, провоцирующий хроническое воспаление и бляшки.

Почему липиды влияют на мозг?

Мозг состоит преимущественно из жиров. Метаболические сбои меняют текучесть мембран нейронов, что критично для профилактики деменции.

Помогут ли эти данные в лечении уже существующих болезней?

Да, понимание генетических драйверов позволит создавать препараты, воздействующие не только на следствие, но и на ферментативную регуляцию производства самих липидов.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
