Пленники спреев: скрытая угроза, которая кроется в обычном флаконе с лекарством от насморка

Сосудосуживающие спреи — привычный инструмент для борьбы с заложенностью носа. Большинство пациентов воспринимает их как безобидное средство, не задумываясь о механизме воздействия на слизистую. Однако бесконтрольное использование "пшикалок" ведет к формированию стойкой зависимости и необратимым повреждениям на уровне тканей.
Применение деконгестантов вызывает локальный спазм сосудов. Слизистая оболочка носа, лишенная нормального кровоснабжения, уменьшается в объеме — дыхание восстанавливается. Проблема кроется в здоровье сосудов, которые при постоянном химическом вмешательстве теряют способность к самостоятельной регуляции тонуса.
"Длительное использование адреномиметиков провоцирует гипоксию тканей слизистой. Местный иммунитет падает, эпителий начинает патологически разрастаться — это классический порочный круг", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.
|Этап
|Физиологический ответ
|Прием препарата
|Спазм артериол, снижение отека
|Эффект отдачи
|Реактивное расширение сосудов, отек
Распространено мнение, что зависимость развивается мгновенно. Клиническая картина индивидуальна. У некоторых пациентов адаптация рецепторов происходит через 72 часа, у других — через несколько недель. Врачи предупреждают: отсутствие фундаментальных исследований не является поводом для легкомысленного отношения.
"Пациенты часто игнорируют терапию головной боли, которая возникает на фоне хронического отека носовых пазух. Самолечение лишь усугубляет системные сбои", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Отмена капель не терпит резких движений. Резкий отказ ведет к выраженному рикошетному отеку, из-за которого пациент срывается и возвращается к препарату. Протокол отмены включает постепенное снижение кратности впрыскивания или замену на кортикостероиды под контролем ЛОР-врача.
"Зависимость от капель — это не просто привычка, это нарушение вегетативной регуляции слизистой. Требуется профессиональный подход к реабилитации, а не случайное самолечение без диагноза", — добавила в беседе с Pravda.Ru врач-нарколог Илья Воронов.
Официальные рекомендации ограничивают использование сосудосуживающих до 3-5 дней. Зависимость может развиться индивидуально быстрее.
Нет, резкая отмена усиливает отек. Оптимально обратиться к врачу для составления схемы постепенного ухода от препарата.
Это симптом "рикошета". Рецепторы сосудов перестали реагировать на действующее вещество, слизистая находится в состоянии хронического воспаления.
Масла не лечат причину зависимости и могут вызвать аллергическую реакцию, усугубляя состояние слизистой оболочки.
Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.
