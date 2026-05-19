Елена Морозова

Пленники спреев: скрытая угроза, которая кроется в обычном флаконе с лекарством от насморка

Здоровье

Сосудосуживающие спреи — привычный инструмент для борьбы с заложенностью носа. Большинство пациентов воспринимает их как безобидное средство, не задумываясь о механизме воздействия на слизистую. Однако бесконтрольное использование "пшикалок" ведет к формированию стойкой зависимости и необратимым повреждениям на уровне тканей.

Фото: opentextbc by Технологический институт Британской Колумбии, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Медицинский работник закапывает капли в нос

Механизмы формирования зависимости

Применение деконгестантов вызывает локальный спазм сосудов. Слизистая оболочка носа, лишенная нормального кровоснабжения, уменьшается в объеме — дыхание восстанавливается. Проблема кроется в здоровье сосудов, которые при постоянном химическом вмешательстве теряют способность к самостоятельной регуляции тонуса.

"Длительное использование адреномиметиков провоцирует гипоксию тканей слизистой. Местный иммунитет падает, эпителий начинает патологически разрастаться — это классический порочный круг", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Этап Физиологический ответ
Прием препарата Спазм артериол, снижение отека
Эффект отдачи Реактивное расширение сосудов, отек

Мифы о "медикаментозном рините"

Распространено мнение, что зависимость развивается мгновенно. Клиническая картина индивидуальна. У некоторых пациентов адаптация рецепторов происходит через 72 часа, у других — через несколько недель. Врачи предупреждают: отсутствие фундаментальных исследований не является поводом для легкомысленного отношения.

"Пациенты часто игнорируют терапию головной боли, которая возникает на фоне хронического отека носовых пазух. Самолечение лишь усугубляет системные сбои", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Безопасная стратегия: как выйти из круга

Отмена капель не терпит резких движений. Резкий отказ ведет к выраженному рикошетному отеку, из-за которого пациент срывается и возвращается к препарату. Протокол отмены включает постепенное снижение кратности впрыскивания или замену на кортикостероиды под контролем ЛОР-врача.

"Зависимость от капель — это не просто привычка, это нарушение вегетативной регуляции слизистой. Требуется профессиональный подход к реабилитации, а не случайное самолечение без диагноза", — добавила в беседе с Pravda.Ru врач-нарколог Илья Воронов.

Ответы на популярные вопросы о назальных спреях

Через сколько дней наступает привыкание?

Официальные рекомендации ограничивают использование сосудосуживающих до 3-5 дней. Зависимость может развиться индивидуально быстрее.

Нужно ли бросать резко?

Нет, резкая отмена усиливает отек. Оптимально обратиться к врачу для составления схемы постепенного ухода от препарата.

Почему нос заложен, если я пользуюсь каплями?

Это симптом "рикошета". Рецепторы сосудов перестали реагировать на действующее вещество, слизистая находится в состоянии хронического воспаления.

Помогают ли масла вместо химических капель?

Масла не лечат причину зависимости и могут вызвать аллергическую реакцию, усугубляя состояние слизистой оболочки.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
