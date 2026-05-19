Красное пятно в глазу: почему нельзя игнорировать лопнувший сосуд как прростой косметический дефект

Ярко-красное пятно на глазном белке способно напугать кого угодно, особенно если оно появилось внезапно без видимых причин. Часто такой дефект списывают на переутомление, однако за "лопнувшим сосудом" могут скрываться куда более неприятные процессы в организме.

Фото: openverse.org by theapoc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ красный глаз

Почему лопаются сосуды: от нагрузки до патологий

Термин "лопнул сосуд" — бытовое упрощение того, что офтальмологи называют субконъюнктивальным кровоизлиянием. Кровоток в капиллярах нарушается из-за скачков давления, физического перенапряжения или системных сбоев. В частности, здоровье сосудов требует комплексного подхода, ведь глаза — это лишь зеркало общей сосудистой системы организма.

"Чаще всего мы имеем дело с локальным разрывом капилляра, спровоцированным резким повышением артериального давления или чрезмерным натуживанием. Если человек гипертоник, такой симптом — прямое показание к контролю показателей, чтобы избежать инсульта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Спровоцировать разрыв может даже банальная нехватка кислорода в помещении или работа за монитором, при которой человек реже моргает, пересушивая слизистую. При отсутствии сопутствующих симптомов, таких как боль или снижение остроты зрения, гематома обычно рассасывается самостоятельно в течение пары недель.

Виды кровоизлияний: когда пора к врачу

Кровоизлияние в глаз — не всегда "поверхностная косметика". Врачи разделяют несколько состояний, исходя из локализации крови. Гипосфагма — это подконъюнктивальный "синяк", который обычно не требует специфического лечения. Однако если кровь проникает в переднюю камеру (гифема) или в стекловидное тело (гемофтальм), без экстренной квалифицированной помощи сохранить зрение бывает невозможно.

Тип состояния Локализация и риск Гипосфагма Под конъюнктивой; минимальный риск. Гемофтальм Стекловидное тело; высокий риск потери зрения.

"Пациенты часто недооценивают серьезность проблемы, пытаясь закапать любые капли из аптеки. Если покраснение сопровождается болевым синдромом или "летающими мушками", немедленно обращайтесь за диагностикой", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о кровоизлияниях

Можно ли ускорить исчезновение пятна?

Нет способа мгновенно убрать кровь. Можно использовать увлажняющие капли для снятия дискомфорта, но процесс рассасывания зависит исключительно от ресурсов вашего организма.

Нужно ли лечить сосуды, если они лопаются регулярно?

Да. Регулярные разрывы свидетельствуют о системной патологии: от дефицита витаминов до проблем со свертываемостью крови.

Опасен ли аспирин при кровоизлияниях?

Препараты-антикоагулянты разжижают кровь, что замедляет свертываемость и может увеличить объем гематомы. Их прием должен всегда проходить под контролем врача.

Когда идти к врачу срочно?

При наличии боли, снижении остроты зрения, светобоязни или если кровоизлияние возникло после прямой травмы глаза.

"Хрупкость капилляров в глазах часто идет рука об руку с дефицитом микроэлементов. Часто мы находим у таких пациентов серьезную нехватку витаминов и нарушение метаболизма, которое требует коррекции рациона", — добавила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

