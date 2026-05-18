Скрытая угроза в стакане: как магазинные этикетки вводят в заблуждение в летний зной

Летний зной превращает привычку пить воду в вызов. Рука тянется к ледяной газировке или энергетикам, полным сахара. Эти напитки дают лишь кратковременное облегчение, провоцируя скачки глюкозы и обезвоживание. Доказательная диетология предлагает альтернативу из традиционного русского рациона.
Морсы — база для восполнения дефицита микронутриентов. Ягодная основа поставляет организму органические кислоты, витамин C и антиоксиданты. Эти соединения препятствуют окислительному стрессу, который усиливается под прямыми лучами солнца. Юлия Чехонина, врач-диетолог и кандидат медицинских наук, подчеркнула ценность натуральных компонентов в защите клеток от преждевременного старения.
"Ягоды — это природный коктейль из антиоксидантов, но важно не превращать морс в сахарный сироп, иначе инсулиновый отклик перекроет всю пользу", — отметила врач-диетолог и нутрициолог Елена Сафонова.
Квас — продукт ферментации, приносящий пользу кишечнику. Молочнокислые бактерии поддерживают микрофлору. Природная газация освежает без стимуляторов вроде таурина или кофеина. Кисель и сбитень — это скорее "жидкая еда". Крахмал в киселе создает защитный барьер для слизистой желудка, уменьшая риск воспалительных процессов, а сбитень работает как биостимулятор за счет имбиря и меда.
Магазинная полка требует критического подхода. Индикатор качества — отсутствие добавленного сахара. Избыток натрия и сахара меняет когнитивные функции и нагружает сердечно-сосудистую систему. Диабетикам и людям с лишним весом стоит выбирать воду или несладкие настои.
|Напиток
|Функциональный эффект
|Морс без сахара
|Антиоксидантная защита
|Домашний квас
|Поддержка микробиоты
"Любой сладкий напиток — это метаболическая ловушка в жару. Высокая гликемическая нагрузка ведет к обезвоживанию на клеточном уровне", — предостерег врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Нет. Основой гидратации должна оставаться чистая питьевая вода. Морсы — это источник нутриентов, но не замена гидробалансу.
Один-два стакана. Избыток может вызвать вздутие из-за процесса брожения.
Имбирь вызывает кратковременный приток крови к поверхности кожи, что усиливает потоотделение и, как следствие, теплоотдачу.
Готовые концентраты часто содержат модифицированные крахмалы, ароматизаторы и чрезмерное количество сахара.
"Сбитень — это концентрированный аллерген. Людям с реакциями на продукты пчеловодства путь к нему закрыт", — резюмировал врач-аллерголог Елена Моргунова.
