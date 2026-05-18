Удар по Паркинсону: сибирские химики нашли способ усилить защиту мозга от разрушения

Сибирские химики сделали шаг к созданию высокоэффективной терапии болезни Паркинсона. Исследователи из Новосибирского института органической химии им. Ворожцова СО РАН модифицировали структуру препарата "Проттремин", добившись повышения его биологической активности.
Болезнь Паркинсона остается вызовом для глобального здравоохранения. По экспертным оценкам ВОЗ, к 2050 году число пациентов с этим диагнозом преодолеет отметку в 12 млн человек. Ранее новосибирские ученые представили "Проттремин", успешно преодолевший первую фазу клинических исследований. Сложность большинства модификаций подобных соединений заключается в быстрой потере терапевтического эффекта.
"Создание производных, способных не просто дублировать, а превосходить классические методы лечения, требует ювелирной точности в молекулярном дизайне. Если новые соединения покажут аналогичную стабильность в клинике, мы получим мощный инструмент для защиты памяти и когнитивных функций", — прокомментировал в беседе с Правдой.Ру врач-невролог Артём Синицын.
Химикам удалось найти структурные изменения, которые сохраняют активность молекулы. Согласно данным патента, эффективность новых соединений сопоставима с показателями "Леводопы" — "золотого стандарта" в купировании симптомов нейродегенерации. Эксперименты на лабораторных мышах подтвердили жизнеспособность подхода.
|Параметр
|Результат на моделях
|Двигательная активность
|Улучшение у 2 из 3 исследуемых групп
|Координация движений
|Значительный прирост точности
Работа с нейродегенеративными патологиями требует не только фармакологического вмешательства, но и комплексной оценки состояния нейронных сетей пациента для защиты ясности ума на долгие годы.
Генетическая предрасположенность существует, однако большинство случаев являются спорадическими, вызванными сочетанием факторов среды и возрастных изменений.
С годами эффективность базовой терапии может снижаться, а побочные эффекты — нарастать, что требует поиска альтернативных молекул.
Путь от патента до регистрации лекарства в Минздраве занимает годы клинических испытаний, подтверждающих безопасность и эффективность.
Профилактика включает когнитивную активность, борьбу с метаболическими нарушениями и своевременную диагностику сопутствующих патологий.
"В условиях старения населения страны любые инициативы, направленные на борьбу с деменцией и моторными нарушениями, критически важны для системы здравоохранения. Мы ждем данных расширенных фаз", — резюмировала в беседе с Правдой.Ру врач общей практики Елена Морозова.
