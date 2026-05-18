Анна Кузнецова

Удар по Паркинсону: сибирские химики нашли способ усилить защиту мозга от разрушения

Сибирские химики сделали шаг к созданию высокоэффективной терапии болезни Паркинсона. Исследователи из Новосибирского института органической химии им. Ворожцова СО РАН модифицировали структуру препарата "Проттремин", добившись повышения его биологической активности.

Фото: Freepik by Ads, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Новый вектор терапии нейродегенерации

Болезнь Паркинсона остается вызовом для глобального здравоохранения. По экспертным оценкам ВОЗ, к 2050 году число пациентов с этим диагнозом преодолеет отметку в 12 млн человек. Ранее новосибирские ученые представили "Проттремин", успешно преодолевший первую фазу клинических исследований. Сложность большинства модификаций подобных соединений заключается в быстрой потере терапевтического эффекта.

"Создание производных, способных не просто дублировать, а превосходить классические методы лечения, требует ювелирной точности в молекулярном дизайне. Если новые соединения покажут аналогичную стабильность в клинике, мы получим мощный инструмент для защиты памяти и когнитивных функций", — прокомментировал в беседе с Правдой.Ру врач-невролог Артём Синицын.

Результаты доклинических испытаний

Химикам удалось найти структурные изменения, которые сохраняют активность молекулы. Согласно данным патента, эффективность новых соединений сопоставима с показателями "Леводопы" — "золотого стандарта" в купировании симптомов нейродегенерации. Эксперименты на лабораторных мышах подтвердили жизнеспособность подхода.

Параметр Результат на моделях
Двигательная активность Улучшение у 2 из 3 исследуемых групп
Координация движений Значительный прирост точности

Работа с нейродегенеративными патологиями требует не только фармакологического вмешательства, но и комплексной оценки состояния нейронных сетей пациента для защиты ясности ума на долгие годы.

Ответы на популярные вопросы о терапии Паркинсона

Является ли болезнь Паркинсона наследственной?

Генетическая предрасположенность существует, однако большинство случаев являются спорадическими, вызванными сочетанием факторов среды и возрастных изменений.

Почему нельзя ограничиться только "Леводопой"?

С годами эффективность базовой терапии может снижаться, а побочные эффекты — нарастать, что требует поиска альтернативных молекул.

Когда новые соединения дойдут до аптек?

Путь от патента до регистрации лекарства в Минздраве занимает годы клинических испытаний, подтверждающих безопасность и эффективность.

Можно ли защитить мозг заранее?

Профилактика включает когнитивную активность, борьбу с метаболическими нарушениями и своевременную диагностику сопутствующих патологий.

"В условиях старения населения страны любые инициативы, направленные на борьбу с деменцией и моторными нарушениями, критически важны для системы здравоохранения. Мы ждем данных расширенных фаз", — резюмировала в беседе с Правдой.Ру врач общей практики Елена Морозова.

Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын,  врач общей практики Елена Морозова.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
