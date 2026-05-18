Анна Кузнецова

Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС

Здоровье

Медицина по полису ОМС в 2026 году прошла через жесткое обновление алгоритмов. Система сместила баланс от личного визита ко "входу через цифру". Пациент больше не выбирает формат общения с врачом по своему желанию — за него это делают клинические протоколы и операторы колл-центров.

Когда медик обязан прийти лично

Забудьте про советскую практику, когда врач шел на вызов при любой легкой простуде. Новые правила вызова врача на дом теперь опираются на четкие критерии тяжести состояния. Операторы службы 122 работают по чек-листам: если температура не критическая, а пациент мобилен, вам предложат запись в кабинет неотложной помощи.

"Пациенты должны осознать: домой врачу логичнее идти к тому, кто не дойдет сам. Для коррекции давления или продления рецепта при хронических болезнях очный визит избыточен — это нагружает систему, снижая доступность помощи для лежачих больных", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сроки ожидания: закон против реальности

Система жестко регламентирует ожидание. Согласно Программе госгарантий 2026 года, первичный визит к участковому не может затягиваться дольше, чем на 24 часа. С узкими специалистами и сложной диагностикой, такой как МРТ или КТ, ситуация иная — до 14 рабочих дней. При угрозе болезней сердца или онкологии алгоритм включает "зеленый коридор" — три дня на прием и семь на исследование.

Услуга Максимальный срок
Прием терапевта 24 часа
Консультация профильного врача 14 рабочих дней

"Нарушение регламента — это не повод для жалоб в соцсетях, а основание для звонка страховому представителю. Они не просто посредники, а контролеры, обладающие рычагами воздействия на администрацию поликлиник", — отметил кардиолог Валерий Климов.

Прикрепление и доступ к льготам

Маршрутизация пациентов стала вопросом юридической чистоты, а не выбора "поблизости". Ведомственные учреждения зачастую автономны. Если вы "застряли" в ФМБА, городская сеть имеет полное право отказать в прикреплении. Льготное лекарственное обеспечение также оцифровано — если вас нет в региональном регистре, выписать препарат по льготе технически невозможно, база просто не пропустит рецепт.

"Частая ошибка — попытка решить вопрос с прикреплением или рецептом через регистратуру. Это пустая трата времени. Работайте через страховую компанию, которая указана на вашем полисе ОМС", — пояснила врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о медицине 2026

Сколько ждать терапевта при ОРВИ?

В экстренной или неотложной форме — в течение 24 часов с момента обращения по номеру 122.

Могут ли отказать в прикреплении к поликлинике?

Да, если поликлиника переполнена или относится к федеральным ведомствам по особому протоколу маршрутизации.

Что делать, если врач отказывает в записи к узкому специалисту?

Зафиксируйте факт отказа (номер обращения) и свяжитесь со своей страховой медицинской компанией.

Как ускорить диагностику при подозрениях на рак?

Для таких пациентов действуют сокращенные сроки: консультация специалиста — 3 дня, исследования — 7 дней.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, врач общей практики Елена Морозова
Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
