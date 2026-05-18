Не каприз, а сигнал SOS: врачи объяснили странную тягу к жирному и соленому во время химиотерапии

Сын грызет баранью кость, просит кусок жирного сала и пачку чипсов прямо в отделении химиотерапии. Родители в ужасе, врачи — спокойны. За этим "бунтом" против здорового рациона стоит жесткая физиология. Организм пациента на грани истощения требует не канонов диетологии, а ресурсов для элементарного выживания.

Пищевые привычки против нутритивной поддержки

В обыденной жизни мы выбираем еду по вкусу или лайфстайл-трендам. Онкология обнуляет эти предпочтения. Когда агрессивная терапия разрушает слизистые и убивает аппетит, понятие "полезно" меняет вектор. Врач не видит в тарелке "вредный продукт" — он видит аминокислоты, жиры и энергетический эквивалент.

"Мы переходим от культурного восприятия еды к структурно-энергетическому. Если пациент не получает достаточный белковый пул, его собственный организм начинает пожирать мышцы, что фатально для прогнозов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Попытки навязать "правильное питание" здорового человека больному ребенку часто приводят к полному отказу от еды. Приветствуется любая стратегия, которая не дает упасть весу. Иногда индивидуальные критерии здоровья важнее общих таблиц калорийности.

Почему калории важнее чистоты рациона

Токсичность химиотерапии провоцирует катаболизм. Это состояние, при котором ткани тела распадаются быстрее, чем восстанавливаются. Стандартные советы по употреблению клетчатки или кипяченой воды уходят на второй план.

Тип питания Приоритет врача Здоровый образ жизни Профилактика, контроль гликемии Онкология (терапия) Энергетическая плотность, белок

Специалисты констатируют: если ребенок просит соленые чипсы, возможно, ему критически не хватает натрия из-за потерь от инфузий. Организм включает примитивные механизмы поиска ресурсов.

"Постоянные нутритивные дефициты делают химию еще более невыносимой. Жирная тяжелая пища обеспечивает высокую плотность калорий, что помогает избежать истощения, когда обычная еда вызывает лишь рвотный рефлекс", — пояснил в беседе с Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Кости и сало: интуитивное лекарство или риск?

Желание грызть кости — не прихоть, а поиск минералов: цинка, селена, коллагена. Хотя кость нельзя назвать диетическим продуктом, в периоды критического падения лейкоцитов любые нутриенты, которые усвоились, работают на "плюс".

Главный риск здесь — инфекции. При агранулоцитозе, когда иммунитет стремится к нулю, продукты должны проходить строгий контроль. Врачи разрешают "неполезное", только если уверены в отсутствии патогенов. Важно помнить, что даже замороженные продукты могут скрывать риски, если нарушены условия хранения.

"Главный критерий — безопасность. Если кость стерильна, а продукт проходит термическую обработку, мы разрешим его пациенту, если это единственный способ заставить его съесть хоть что-то белковое", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Ответы на популярные вопросы о питании при онкологии

Можно ли заменить еду одними лишь аптечными смесями?

Нет. Хотя в них сбалансированы нутриенты, стимуляция акта жевания и привычная еда важны для сохранения моторики ЖКТ и психологического комфорта ребенка.

Чем опасен отказ от "жирного" при терапии?

Жиры — это самый эффективный способ доставки энергии. Дефицит жиров лишает организм мембранного строительного материала для формирования новых клеток крови.

Будет ли ребенок просить вредное после выздоровления?

Чаще всего патологическая тяга проходит вместе с нормализацией анализов, когда потребность в экстренной "подпитке" отпадает.

Кто контролирует такие "вольности" в питании?

Только врач-нутрициолог или лечащий специалист, знающий актуальный метаболический профиль пациента. Самодеятельность родителей здесь категорически запрещена.

