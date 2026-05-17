Анастасия Коршунова

Как макияж в 60+ стирает годы: главные ошибки, которые делают лицо старше

После 60 лет макияж переходит из разряда декоративного инструмента в плоскость деликатной архитектуры лица. Биохимические процессы в дерме замедляются, кожа становится более тонкой и сухой, а привычные техники нанесения косметики начинают подчеркивать то, что раньше успешно скрывали. Для создания элегантного образа в зрелом возрасте требуется не просто смена палитры, а полное переосмысление работы с текстурами и светом.

Переход на лифтинг-макияж - это осознанный отказ от плотных матовых покрытий в пользу легких, пластичных формул. Главная задача здесь заключается в создании иллюзии подтянутой кожи за счет мягких переходов и правильного акцентирования. Сегодня естественность в приоритете, а чрезмерное усердие в маскировке несовершенств часто приводит к обратному эффекту, добавляя лицу лишние годы.

Фундамент красоты: подготовка и уход

Качественный макияж в зрелом возрасте немыслим без предварительной подготовки эпидермиса. В 60 лет кожа нуждается в глубоком увлажнении, так как дефицит влаги мгновенно превращает любое тональное средство в "сеточку" мелких морщин.

Использование сывороток с гиалуроновой кислотой и питательных кремов создает необходимый плацдарм для последующих манипуляций. Особое внимание стоит уделить защите: SPF-средства предотвращают дальнейшее фотостарение и появление новых пигментных пятен.

"Качественная подготовка лица важнее самой косметики. Мягкое отшелушивание и мощное увлажнение — это 80% успеха антивозрастного образа", — объяснил в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Важно помнить, что праймеры для зрелой кожи должны иметь силиконовую или светоотражающую основу. Это помогает "заполнить" неровности рельефа и создать эффект ровного полотна. Нанесение базы под макияж — не роскошь, а необходимость, позволяющая косметике не скатываться в течение дня и сохранять свежий вид.

Тональные средства и правила их нанесения

Основная ошибка при выборе тонального крема после 60 — покупка плотных, перекрывающих средств. Они "застывают" на лице маской, подчеркивая каждую складку.

Оптимальным выбором станут флюиды, BB или CC-кремы с увлажняющими компонентами. Оттенок должен быть максимально приближен к естественному тону кожи, либо быть на полтона светлее для создания эффекта подсвечивания изнутри и визуального омоложения.

Текстура Эффект для кожи 60+
Жидкий флюид Легкое покрытие, не забивается в морщины
Светоотражающий крем Скрывает неровности за счет игры света
Компактная пудра Может подчеркнуть сухость (использовать локально)

Наносить тон рекомендуется влажным спонжем легкими вбивающими движениями. Это позволяет распределить средство тончайшим слоем. Крайне важно тщательно растушевывать границы у линии роста волос и на подбородке, чтобы избежать эффекта "чужого лица".

Маскировка и работа с консилерами

Возрастная пигментация и темные круги под глазами требуют точечной коррекции. Консилер для этих целей должен обладать высокой пигментацией при максимально легкой консистенции.

Применение чрезмерно светлых или сухих корректоров под глазами — распространенная ошибка, приводящая к старомодному виду и излишнему акценту на "гусиных лапках".

"Выбирайте консилеры со светоотражающими частицами. Они не просто маскируют пятна, но и создают мягкий оптический фокус, отвлекающий от глубины морщин", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова.

Взгляд и архитектура бровей в 60 лет

Макияж глаз в 60 лет направлен на борьбу с эффектом "нависшего века" и потерей четкости линий. Здесь работают матовые текстуры нейтральных оттенков — персиковый, бежевый, тауп.

Сияющие тени допускаются лишь в центре подвижного века. Вместо графичных черных стрелок лучше использовать мягкую растушевку карандашом глубокого серого или коричневого цвета. Правильное окрашивание ресниц позволяет распахнуть взгляд, не перегружая его.

Особую роль играют брови. С возрастом они редеют и теряют пигмент. Избегайте слишком темных и тонких линий — эти типичные ошибки в макияже бровей могут прибавить десяток лет. Используйте пудровые карандаши или тени на тон светлее натурального цвета волос, восполняя недостающий объем по направлению роста волосков.

Свежесть румян и идеальный контур губ

Румяна — главный "омоложитель" в косметичке. Персиковые или нежно-розовые кремовые текстуры возвращают лицу здоровый вид. Важно наносить их чуть выше привычных "яблочек" щек, создавая восходящую линию, которая визуально "поднимает" черты лица.

Завершает образ макияж губ. С возрастом контур может размываться, поэтому использование карандаша обязательно. Идеальная помада должна иметь сатиновый финиш и питательный состав.

"Для губ в 60+ лучше всего подходят увлажняющие формулы с маслами. Они предотвращают растекание пигмента и делают губы визуально более наполненными", — посоветовала в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Нужно ли использовать пудру в 60 лет?

Пудру стоит использовать крайне осторожно и только на Т-зоне. Избыток сухих текстур мгновенно подчеркивает сухость кожи и морщины. Лучше отдать предпочтение транспарентным (прозрачным) рассыпчатым пудрам мельчайшего помола.

Как скрыть "гусиные лапки" вокруг глаз?

Ни один тональный крем не сотрет морщины полностью. Лучший способ отвлечь от них внимание — интенсивное увлажнение зоны вокруг глаз перед макияжем и использование легкого увлажняющего консилера с эффектом сияния.

Стоит ли отказываться от яркой помады?

Вовсе нет. Однако важно выбирать благородные, глубокие оттенки вместо неоновых. Красная помада холодного подтона визуально отбеливает зубы и освежает лицо, если остальной макияж выполнен в спокойной гамме.

Экспертная проверка: дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по декоративной косметике Анна Плотникова, эксперт по составам Алина Чернова
Автор Анастасия Коршунова
