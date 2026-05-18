Ксения Малышева

Эти летние брюки вытесняют юбки и джинсы: стилисты уже называют их базой сезона-2026

Здоровье » Красота

Летний зной в мегаполисе диктует свои правила, заставляя искать альтернативу привычному дениму. Узкие джинсы в жару превращаются в настоящее испытание для организма, ограничивая терморегуляцию и создавая дискомфорт. На смену им пришли брюки в бельевом стиле — свободные, выполненные из легких, дышащих материалов, которые позволяют коже дышать и обеспечивают максимальную свободу движений.

Фото: unsplash.com by Kelsey K is licensed under Free to use under the Unsplash License
Этот тренд, вдохновленный эстетикой расслабленного отдыха, плавно перекочевал с курортных побережий на оживленные городские улицы. Современные брюки в пижамном стиле перестали быть атрибутом спальни.

Сегодня это символ интеллектуального шика, который при правильном подборе аксессуаров может выглядеть не менее официально, чем классический костюм. Главная задача городской модницы — соблюсти грань между элегантной небрежностью и домашним видом.

История появления пижамного стиля в городе

Пижамный тренд уходит корнями в начало XX века, когда смелые законодательницы моды начали использовать свободные шелковые костюмы для прогулок на престижных европейских курортах.

Однако именно сейчас тренд на лето-2026 окончательно утвердил эти модели как базу стритстайла. Современные дизайнеры делают акцент на качестве исполнения: плотные швы, наличие подкладки в светлых моделях и отсутствие лишнего блеска делают такие брюки полноценным элементом одежды.

"Главное отличие городской пижамы от домашней — это плотность ткани и качество кроя. Правильные брюки не должны просвечивать или выглядеть слишком рыхлыми", — объяснила в беседе с Pravda.Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Материалы: на что обратить внимание при выборе

Выбор ткани определяет не только долговечность изделия, но и ваш комфорт в условиях высокой влажности и температуры. Натуральный шелк остается фаворитом для вечерних выходов благодаря благородному блеску, однако для повседневной носки многие предпочитают лен или смесовые составы. Важно понимать, что мода 2026 года делает ставку на натуральность и экологичность материалов.

Материал Особенности и преимущества
Лен и вискоза Охлаждающий эффект, мягкость, меньше мнется
Матовый шелк Элегантная драпировка, идеален для офисного стиля
Жатый хлопок Практичность, не требует глажки, подходит для прогулок

Как избежать эффекта "только что с кровати"

Для создания сбалансированного образа эксперты рекомендуют играть на контрасте фактур и форм. Если низ выглядит максимально расслабленным, верх должен быть структурированным.

Это может быть классическая рубашка или хорошо скроенный жакет, который "соберет" силуэт. Такой подход позволяет выглядеть профессионально даже в неформальной одежде.

"Чтобы образ не казался слишком домашним, добавьте элементы из другой стихии: кожаный ремень, жесткую сумку или крупные украшения", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Роль обуви и аксессуаров в образе

Обувь способна кардинально изменить настроение комплекта. В сочетании с кедами или сандалиями на плоском ходу брюки в бельевом стиле выглядят как идеальный вариант для выходного дня.

Однако стоит заменить их на балетки с острым носом или лоферы, и образ мгновенно приобретает статус делового. Постепенно такие брюки вытесняют даже привычные летние юбки благодаря своей универсальности.

Цветовая палитра сезона

В текущем сезоне доминируют пастельные оттенки: от сливочно-желтого до пыльной розы. Популярны также принты в мелкую полоску, которые визуально удлиняют ноги, что особенно актуально для широких моделей.

Тем, кто предпочитает более дерзкие варианты, стоит обратить внимание на модели шорт и бермуд в пижамном стиле, выполненные в ярких абстрактных принтах.

"Не бойтесь экспериментировать с цветом. Даже самые простые бельевые брюки в небесно-голубом или мятном оттенке освежают образ и скрывают следы усталости", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Ответы на популярные вопросы о брюках в бельевом стиле

Можно ли носить такие брюки на работу?

Да, если они выполнены из плотного матового материала (шелка или льна) в темных или нейтральных тонах. Сочетайте их с классическим блейзером и закрытой обувью.

Не полнит ли свободный крой?

Напротив, струящиеся ткани маскируют объемы. Для лучшего эффекта выбирайте модели с высокой посадкой и плоским поясом спереди.

Какую сумку подобрать?

К расслабленным брюкам подойдут либо объемные тоуты из соломки, либо небольшие сумки жесткой формы для создания контраста.

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по трендам Анна Морозова
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы мода стиль
