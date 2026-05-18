Гадание по глазам: как по состоянию органов зрения можно предсказать грядущие переломы

Глаза часто называют зеркалом души, но для врача это — функциональное продолжение нервной системы. Фотография сетчатки позволяет увидеть сосуды и нервные волокна без инвазивных методик. Новое исследование связывает состояние этого органа с прочностью нашего скелета, предлагая способ ранней диагностики остеопороза.
Остеопороз по праву называют "тихим убийцей" скелета. Потеря минеральной плотности костей происходит незаметно, пока случайное падение не приводит к тяжелому перелому. Стандартная диагностика — денситометрия — часто проводится слишком поздно. Ученые из Сингапурского института офтальмологических исследований проанализировали данные десятков тысяч людей и обнаружили корреляцию: биологический возраст сетчатки напрямую отражает системное старение организма, включая состояние костной ткани.
"Сетчатка — это единственное место, где мы можем прижизненно увидеть микроциркуляторное русло и нервные структуры в их естественном виде. Связь между глазными маркерами и плотностью костей логична с точки зрения ангиопатии: процессы, которые провоцируют деградацию сосудистой стенки в глазу, параллельно подтачивают питание костной ткани", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Для обработки колоссальных массивов данных исследователи использовали модель глубокого обучения RetiAGE. Нейросеть обучили на 130 000 снимках глаза. Алгоритм вычисляет вероятность развития остеопороза на десятилетнем отрезке. Результаты впечатляют: увеличение показателя RetiAGE на одно стандартное отклонение повышает риск переломов на 12%. У мужчин этот показатель достигает 25%, что делает офтальмологический скрининг крайне перспективным инструментом.
|Параметр
|Значение
|Риск при росте показателя RetiAGE (общая группа)
|+12%
|Риск при росте показателя RetiAGE (мужчины)
|+25%
Общие факторы, такие как физическая активность, дефицит витамина D для костей и генетическая предрасположенность, влияют на оба органа одновременно. Глаза и кости — части одной биологической системы, стареющей в унисон.
"Не стоит воспринимать сетчатку как универсальный диагностический прибор, заменяющий полный чекап. Однако, использование ИИ для анализа снимков сетчатки — это эффективный метод стратификации пациентов по риску. Если нейросеть сигнализирует об ускоренном старении глазных структур, пациент должен немедленно отправиться на денситометрию и анализ кальциевого обмена", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Скрининг на основе изображений сетчатки неинвазивен, дешев и позволяет выявить доклинические изменения. Это меняет парадигму профилактики: вместо ожидания перелома мы получаем окно возможностей для коррекции образа жизни и терапии.
Нет, это лишь фактор повышенного риска, требующий детального инструментального обследования у ортопеда.
Правильное питание, богатое антиоксидантами и омега-3, замедляет процессы воспаления, что благоприятно сказывается на всех тканях организма.
Вероятно, роль играют гормональные различия и специфические сосудистые факторы, которые более остро реагируют на метаболические сдвиги у мужчин.
Профилактический осмотр у окулиста с фундус-камерой рекомендован всем после 45 лет для раннего выявления сосудистых патологий.
Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.
