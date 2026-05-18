Гадание по глазам: как по состоянию органов зрения можно предсказать грядущие переломы

Глаза часто называют зеркалом души, но для врача это — функциональное продолжение нервной системы. Фотография сетчатки позволяет увидеть сосуды и нервные волокна без инвазивных методик. Новое исследование связывает состояние этого органа с прочностью нашего скелета, предлагая способ ранней диагностики остеопороза.

Сетка старения: сетчатка как индикатор прочности костей

Остеопороз по праву называют "тихим убийцей" скелета. Потеря минеральной плотности костей происходит незаметно, пока случайное падение не приводит к тяжелому перелому. Стандартная диагностика — денситометрия — часто проводится слишком поздно. Ученые из Сингапурского института офтальмологических исследований проанализировали данные десятков тысяч людей и обнаружили корреляцию: биологический возраст сетчатки напрямую отражает системное старение организма, включая состояние костной ткани.

"Сетчатка — это единственное место, где мы можем прижизненно увидеть микроциркуляторное русло и нервные структуры в их естественном виде. Связь между глазными маркерами и плотностью костей логична с точки зрения ангиопатии: процессы, которые провоцируют деградацию сосудистой стенки в глазу, параллельно подтачивают питание костной ткани", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Алгоритм RetiAGE: как работает нейросеть в офтальмологии

Для обработки колоссальных массивов данных исследователи использовали модель глубокого обучения RetiAGE. Нейросеть обучили на 130 000 снимках глаза. Алгоритм вычисляет вероятность развития остеопороза на десятилетнем отрезке. Результаты впечатляют: увеличение показателя RetiAGE на одно стандартное отклонение повышает риск переломов на 12%. У мужчин этот показатель достигает 25%, что делает офтальмологический скрининг крайне перспективным инструментом.

Параметр Значение Риск при росте показателя RetiAGE (общая группа) +12% Риск при росте показателя RetiAGE (мужчины) +25%

Общие факторы, такие как физическая активность, дефицит витамина D для костей и генетическая предрасположенность, влияют на оба органа одновременно. Глаза и кости — части одной биологической системы, стареющей в унисон.

Будущее скрининга: почему глаза важнее рентгена

"Не стоит воспринимать сетчатку как универсальный диагностический прибор, заменяющий полный чекап. Однако, использование ИИ для анализа снимков сетчатки — это эффективный метод стратификации пациентов по риску. Если нейросеть сигнализирует об ускоренном старении глазных структур, пациент должен немедленно отправиться на денситометрию и анализ кальциевого обмена", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Скрининг на основе изображений сетчатки неинвазивен, дешев и позволяет выявить доклинические изменения. Это меняет парадигму профилактики: вместо ожидания перелома мы получаем окно возможностей для коррекции образа жизни и терапии.

Ответы на популярные вопросы о здоровье костей

Означает ли плохая сетчатка обязательный остеопороз?

Нет, это лишь фактор повышенного риска, требующий детального инструментального обследования у ортопеда.

Может ли диета остановить старение сетчатки?

Правильное питание, богатое антиоксидантами и омега-3, замедляет процессы воспаления, что благоприятно сказывается на всех тканях организма.

Почему у мужчин связь выражена сильнее?

Вероятно, роль играют гормональные различия и специфические сосудистые факторы, которые более остро реагируют на метаболические сдвиги у мужчин.

Нужно ли делать фото сетчатки просто так?

Профилактический осмотр у окулиста с фундус-камерой рекомендован всем после 45 лет для раннего выявления сосудистых патологий.

