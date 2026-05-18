Елена Морозова

Гадание по глазам: как по состоянию органов зрения можно предсказать грядущие переломы

Глаза часто называют зеркалом души, но для врача это — функциональное продолжение нервной системы. Фотография сетчатки позволяет увидеть сосуды и нервные волокна без инвазивных методик. Новое исследование связывает состояние этого органа с прочностью нашего скелета, предлагая способ ранней диагностики остеопороза.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сетка старения: сетчатка как индикатор прочности костей

Остеопороз по праву называют "тихим убийцей" скелета. Потеря минеральной плотности костей происходит незаметно, пока случайное падение не приводит к тяжелому перелому. Стандартная диагностика — денситометрия — часто проводится слишком поздно. Ученые из Сингапурского института офтальмологических исследований проанализировали данные десятков тысяч людей и обнаружили корреляцию: биологический возраст сетчатки напрямую отражает системное старение организма, включая состояние костной ткани.

"Сетчатка — это единственное место, где мы можем прижизненно увидеть микроциркуляторное русло и нервные структуры в их естественном виде. Связь между глазными маркерами и плотностью костей логична с точки зрения ангиопатии: процессы, которые провоцируют деградацию сосудистой стенки в глазу, параллельно подтачивают питание костной ткани", — пояснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Алгоритм RetiAGE: как работает нейросеть в офтальмологии

Для обработки колоссальных массивов данных исследователи использовали модель глубокого обучения RetiAGE. Нейросеть обучили на 130 000 снимках глаза. Алгоритм вычисляет вероятность развития остеопороза на десятилетнем отрезке. Результаты впечатляют: увеличение показателя RetiAGE на одно стандартное отклонение повышает риск переломов на 12%. У мужчин этот показатель достигает 25%, что делает офтальмологический скрининг крайне перспективным инструментом.

Параметр Значение
Риск при росте показателя RetiAGE (общая группа) +12%
Риск при росте показателя RetiAGE (мужчины) +25%

Общие факторы, такие как физическая активность, дефицит витамина D для костей и генетическая предрасположенность, влияют на оба органа одновременно. Глаза и кости — части одной биологической системы, стареющей в унисон.

Будущее скрининга: почему глаза важнее рентгена

"Не стоит воспринимать сетчатку как универсальный диагностический прибор, заменяющий полный чекап. Однако, использование ИИ для анализа снимков сетчатки — это эффективный метод стратификации пациентов по риску. Если нейросеть сигнализирует об ускоренном старении глазных структур, пациент должен немедленно отправиться на денситометрию и анализ кальциевого обмена", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Скрининг на основе изображений сетчатки неинвазивен, дешев и позволяет выявить доклинические изменения. Это меняет парадигму профилактики: вместо ожидания перелома мы получаем окно возможностей для коррекции образа жизни и терапии.

Ответы на популярные вопросы о здоровье костей

Означает ли плохая сетчатка обязательный остеопороз?

Нет, это лишь фактор повышенного риска, требующий детального инструментального обследования у ортопеда.

Может ли диета остановить старение сетчатки?

Правильное питание, богатое антиоксидантами и омега-3, замедляет процессы воспаления, что благоприятно сказывается на всех тканях организма.

Почему у мужчин связь выражена сильнее?

Вероятно, роль играют гормональные различия и специфические сосудистые факторы, которые более остро реагируют на метаболические сдвиги у мужчин.

Нужно ли делать фото сетчатки просто так?

Профилактический осмотр у окулиста с фундус-камерой рекомендован всем после 45 лет для раннего выявления сосудистых патологий.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова

Важно: Информация носит ознакомительный характер.  Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы медицина диагностика искусственный интеллект
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
