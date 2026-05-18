Елена Морозова

Режим энергосбережения не безобиден: как дефицит освещения ломает работу человеческого организма

Здоровье

Человеческий организм эволюционировал под ритм светила. Искусственная световая среда современных интерьеров лишь имитирует день, оставляя эндокринную систему в состоянии хронического дезориентирования.

Фото: commons.wikimedia.org by Eddy BERTHIER, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
силуэт в темноте

Гормональный коллапс и биоритмы

Отсутствие естественного освещения не просто портит настроение, оно разрывает связь между сетчаткой глаза и когнитивной устойчивостью мозга. Без сигналов смены дня и ночи нарушается синтез мелатонина и кортизола. Система начинает работать со сбоями, симптомами которых становятся перманентная сонливость и когнитивная деградация, рассказал ТАСС Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, кандидат медицинских наук.

"Мы наблюдаем здесь классический срыв адаптации. Нарушение циркадных ритмов ведет к прямому подавлению активности иммунокомпетентных клеток, что делает организм уязвимым перед любым инфекционным агентом", — сообщила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Дефицит солнца как угроза скелету

Месяц в изоляции от солнца гарантирует просадку метаболизма. Главная биохимическая потеря — каскад реакций синтеза витамина D, отвечающего за плотность костной ткани. Внутри помещений люди часто компенсируют нехватку энергии стимуляторами, забывая о том, как стремительно разрушаются кости при длительном отсутствии ультрафиолета.

Система организма Последствие дефицита света
Эндокринная система Сбой выработки кортизола и мелатонина
Опорно-двигательный аппарат Резкое снижение плотности костной ткани

Психическая нестабильность в таких условиях перерастает в клиническую депрессию. Организм, лишенный солнечного импульса, отключает второстепенные процессы для выживания, концентрируясь на "режиме энергосбережения", что ощущается как апатия и потеря памяти.

"Солнечный свет для психики — такой же нутриент, как магний или цинк. Его отсутствие провоцирует нейробиологический сдвиг, при котором тревожные расстройства переходят в фазу обострения", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Ответы на популярные вопросы о световом режиме

Почему именно 30-60 минут?

Это минимальное время для запуска фотохимических реакций в коже и сетчатке глаза, необходимых для нормализации гормонального фона.

Помогает ли свет ламп дневного света?

Нет, спектр домашних ламп не обладает достаточной интенсивностью и нужной длиной волны для полноценной замены естественного солнца.

Всегда ли наступает депрессия?

Риск максимален для лиц с исходно лабильной психикой, однако здоровый человек также столкнется с когнитивным спадом.

Есть ли смысл принимать витамин D в таблетках?

Это необходимая мера поддержки, но она не заменяет комплексный эффект воздействия дневного света на биологические ритмы.

"Современные методики профилактики требуют не только приема витаминов, но и контроля режима освещенности рабочего места", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-психиатр Мария Литвинова, врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
