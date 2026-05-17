Гемоглобин в норме, а сил нет: какой скрытый дефицит заставляет женщин весной засыпать на ходу

Весенняя слабость часто оказывается не случайным сплином, а сигналом истощения внутренних ресурсов. Вместо хаотичного потребления добавок врачи рекомендуют точечную диагностику. Три конкретных показателя крови позволяют составить точную карту дефицитов и вернуть организму рабочую динамику без риска передозировки.

Усталость

Фикция весеннего авитаминоза

Классический авитаминоз — это критическое состояние, ведущее к цинге или рахиту. В современной городской среде такие патологии практически не встречаются. То, что ошибочно принимают за сезонный недуг, является гиповитаминозом — частичной нехваткой конкретных веществ. Нехватка невидимых регуляторов обмена веществ часто маскируется под обычную усталость.

"Попытки лечить усталость универсальными мультивитаминами напоминают стрельбу по воробьям из пушки. Вы получаете микродозы того, что вам, возможно, не нужно, и упускаете критический дефицит жизненно важного элемента", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Солнечный гормон в капсуле

Витамин D в условиях северных широт вырабатывается скудно. Даже майское солнце не способно пробить смог мегаполиса и слой солнцезащитного крема. Статистика фиксирует нехватку этого компонента у 80 процентов населения. Без него кости становятся хрупкими незаметно, а иммунная система теряет способность вовремя распознавать угрозы.

Анализ на 25-ОН витамин D — базовое требование для каждого жителя города. Если показатель падает ниже 30 нг/мл, профилактические дозировки из аптечного масс-маркета не справятся. Требуются лечебные протоколы, назначенные специалистом по результатам лабораторного теста.

Показатель Оптимальный уровень Витамин 25-OH D 30–100 нг/мл Ферритин 40–100 нг/мл Витамин B12 500–900 пг/мл

Скрытый голод тканей

Ферритин отражает реальное состояние складов железа в организме. Гемоглобин может оставаться в норме, пока депо полностью не опустеет. Женщины находятся в группе риска из-за физиологических потерь. Дефицит витаминов и депрессия часто идут рука об руку, когда мозг перестает получать достаточно кислорода из-за нехватки железа.

"Низкий ферритин превращает жизнь в бесконечный день сурка с туманом в голове. Пациенты жалуются на выпадение волос, но корень проблемы лежит в пустых запасах железа, а не в шампуне", — подчеркнул специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Энергия для нейронных сетей

Цианокобаламин отвечает за целостность оболочек нервных волокон. Его нехватка проявляется покалыванием в пальцах, забывчивостью и быстрой утомляемостью. Даже при полноценном питании витамин может не усваиваться при проблемах с желудком. Ошибочно полагать, что только диета без мяса ведет к дефициту. Польза лимонной воды по утрам не заменит проверку уровня B12 в лаборатории.

"Длительное игнорирование низкого уровня B12 приводит к структурным изменениям в нервной системе. Проще сдать анализ один раз в год, чем позже восстанавливать функции мозга", — отметил эксперт Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли сдавать анализы натощак?

Да. Кровь на витамины и ферритин сдается после 8–12 часов голода. Исказить результат может даже утренний кофе или прием добавок накануне.

Можно ли заменить анализы приемом поливитаминов?

Нет. Поливитамины содержат средние дозировки. Они бесполезны при глубоком дефиците и могут вызвать избыток веществ, которые у вас в норме.

Как часто проверять эти показатели?

При отсутствии патологий достаточно одного контроля в год, оптимально — в конце зимы или начале мая, когда ресурсы организма на исходе.

