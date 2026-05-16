От минимализма к маскам: почему оверсайз захватывает главные подиумы мира

Солнцезащитные очки давно перестали быть просто инструментом для защиты сетчатки от агрессивного ультрафиолета. В современном мире это мощный инструмент невербальной коммуникации, способный мгновенно изменить архитектуру лица и задать тональность всему аутфиту. Когда функциональность встречается с высокой эстетикой, рождается аксессуар, который одинаково уместен и на палубе яхты, и в бетонных джунглях мегаполиса.

Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с украшениями

В текущем сезоне дизайнеры окончательно прощаются с аскетичным минимализмом, предлагая взглянуть на мир через призму гипертрофированных форм и сочных оттенков. Максимализм диктует свои правила: на смену едва заметным оправам приходят футуристичные маски, закрывающие половину лица, и модели, напоминающие арт-объекты. Сегодня выбор очков — это не вопрос необходимости, а осознанный манифест собственной индивидуальности.

Цветные линзы: новая визуальная реальность

Главным триумфатором подиумов стали очки с цветными линзами. Это безопасный и эффективный способ освежить гардероб, даже если он состоит преимущественно из базовых вещей. Бренды предлагают отказаться от привычного черного и коричневого в пользу глубокого синего, оптимистичного желтого и нежного розового. Такие линзы создают эффект мягкого фильтра, делая повседневность кинематографичной.

"Цветные стекла — это не только способ выделиться, но и возможность скорректировать восприятие образа. Например, теплые оттенки линз придают лицу более отдохнувший вид, работая как легкий цветокорректор для кожи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Для тех, кто боится радикальных перемен, покупка очков в яркой оправе с тонированными стеклами станет идеальной точкой входа в актуальный тренд. Современная мода 2026 года поощряет эксперименты, позволяя сочетать несочетаемое и использовать аксессуары как главный элемент образа.

От винтажных 60-х до подиумного люкса

Креативные директора ведущих модных домов обращаются к архивам, переосмысляя знаковые формы прошлого века. Celine делает ставку на эстетику 60-х, выпуская массивные круглые оправы в черепаховой расцветке, дополненные контрастными сине-зелеными линзами.

В то же время Saint Laurent предлагает строгую геометрию квадрата, смягченную карамельно-розовыми стеклами, что создает баланс между маскулинностью и нежностью. Важно помнить, что неправильно подобранная форма может визуально старить или полнить, поэтому баланс линий критически важен.

"При выборе ярких моделей важно учитывать не только тренды, но и то, как цвет линз и форма оправы взаимодействуют с вашим домашним уходом и состоянием кожи вокруг глаз. Оправа не должна подчеркивать мимические морщинки или ложиться на скулы", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по домашнему уходу за внешностью Ирина Воронцова.

Особое внимание стоит уделить деталям. Сегодня актуальны не только сами оправы, но и дополнительные элементы декора. Например, правильно подобранная цепочка для очков может превратить утилитарную вещь в изысканное украшение, добавляя образу нотку "старых денег" или, наоборот, китчевого шика.

Правила стилизации: как носить акцентные аксессуары

Несмотря на свою яркость, очки с цветными линзами удивительно универсальны. Они идеально интегрируются в расслабленные летние сеты: достаточно надеть свободную льняную рубашку и ультрамодные шорты-блумерсы. В таком контексте аксессуар берет на себя роль цветового центра. Впрочем, тренды 2026 года позволяют носить такие модели и с деловым гардеробом.

"Очки с цветными стеклами — это лучший способ мгновенно преобразить монохромный образ. Попробуйте добавить модель с желтыми линзами к темно-синему костюму или розовые очки к серому трикотажу — эффект будет моментальным", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru fashion-блогер Яна Климова.

Для создания драматичного городского образа эксперты рекомендуют сочетать массивные очки в цветной оправе с тотальным черным луком. Брюки-палаццо, хлопковый лонгслив и кожаный плащ создадут фон, на котором аксессуар будет выглядеть максимально эффектно. Это стратегия "безопасного максимализма", доступная каждому.

Сравнение характеристик популярных моделей

Чтобы не запутаться в многообразии предложений, стоит оценить ключевые параметры наиболее востребованных типов очков этого сезона.

Тип оправы / линз Стиль и назначение Оверсайз-маски Футуризм, максимальная защита, акцент на всё лицо Цветные линзы (розовый, желтый) Ретро-вайб, имиджевый аксессуар, мягкий фильтр Текстурная оправа (черепаха) Интеллектуальный шик, универсальность, классика 60-х

При выборе стоит ориентироваться не только на визуальную привлекательность, но и на комфорт посадки. Тяжелые массивные модели могут оставлять следы на переносице, что критично при длительном ношении.

Ответы на популярные вопросы о выборе очков

Защищают ли цветные линзы от солнца так же хорошо, как черные?

Степень защиты от ультрафиолета зависит не от цвета или интенсивности затемнения, а от специального UV-фильтра в материале линзы. Маркировка UV400 гарантирует блокировку 99-100% вредных лучей вне зависимости от того, розовая линза или почти черная.

Кому подходят очки-маски, закрывающие пол-лица?

Такие модели лучше всего смотрятся на лицах с выраженными скулами. Однако в эпоху свободы самовыражения главным критерием становится ваша уверенность в образе. Маски отлично скрывают отсутствие макияжа и создают ореол загадочности.

Как подобрать цвет линз под свой тип внешности?

Обладателям "холодной" внешности подходят голубые, серые и изумрудные оттенки. "Теплым" типажам стоит обратить внимание на коричневый, желтый и оранжевый спектры линз.

