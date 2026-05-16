Опасные метаморфозы: когда привычная родинка становится поводом для немедленного визита к врачу

Здоровье

Меланома остается одной из самых агрессивных форм онкологии, маскируясь под безобидное пятнышко на коже. Ранняя диагностика меняет прогноз с фатального на благоприятный, требуя от пациента лишь базовой наблюдательности и готовности дойти до профильного специалиста.

Правило ABCDE: самодиагностика на практике

Злокачественное перерождение меланоцитов часто начинается незаметно. Существует алгоритм ABCDE, позволяющий провести первичный фильтр новообразований. (A) — асимметрия: если визуально разделить невус пополам, части не будут зеркальны. (B) — неровный край: размытые, "рваные" границы указывают на бесконтрольный рост. (С) — цвет: неоднородность окраса, наличие вкраплений черного, серого или синего — тревожный сигнал.

Важными критериями остаются (D) — диаметр более 6 мм и (E) — эволюция, то есть динамика. Любое изменение родинки во времени требует внимания. Если новообразование меняет форму, зудит или кровоточит — это повод немедленно записаться на осмотр к дерматологу, который использует метод дерматоскопии для оценки структуры ткани.

"Пациенты часто боятся признать очевидное изменение структуры кожи, откладывая визит к врачу. Важно понимать: меланома на начальной стадии удаляется локально, без тяжелых последствий. Промедление же запускает процесс метастазирования, который крайне трудно купировать даже современными протоколами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru онколог Владимир Капустин.

Почему визуальный осмотр не заменяет дерматоскопию

Самообследование — лишь инструмент первичного скрининга. Человеческий глаз не способен увидеть то, что скрыто под роговым слоем эпидермиса. Врач при осмотре использует дерматоскоп — прибор, работающий по принципу поляризованного света. Это позволяет увидеть сосудистый рисунок и пигментные сети, недоступные при обычном взгляде.

Характеристика Безопасный невус
Форма Симметричная
Границы Четкие, ровные
Цвет Однородный оттенок

Солнцезащитные кремы с фильтром SPF 50 должны стать привычкой, а не сезонным решением. Ультрафиолет повреждает ДНК меланоцитов, что повышает риск онкогенеза. Это касается даже тех, кто не склонен к загару, так как накопительный эффект излучения биологически старит кожу и провоцирует мутации.

"Мы до сих пор видим пациентов, которые пытаются лечить подозрительные родинки народными средствами или прижиганием. Это катастрофическая ошибка. Любое агрессивное воздействие на невус может спровоцировать ускоренный рост злокачественных клеток", — предупредила врач-дерматолог (в рамках доказательной профилактики) Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о меланоме

Кто в группе риска?

Люди со светлой кожей, большим количеством родинок, а также те, кто часто получал солнечные ожоги в детстве.

Можно ли удалять "подозрительные" родинки лазером?

Только после гистологического исследования. Лазер разрушает ткань, что делает невозможным точную диагностику удаленной родинки.

Как часто нужно проверять кожу?

Раз в год профессиональный осмотр у дерматолога — золотой стандарт для любого взрослого человека.

Помогает ли загар витамину D?

Нет, безопасный уровень витамина D достигается через питание и при необходимости добавки, а не через риск развития рака кожи.

"Важно различать паническую атаку от внимательности. Регулярная диспансеризация включает осмотр кожных покровов. Посещение врача-специалиста — это не про страх, а про управление рисками и сохранение ресурсов организма", — подытожила врач общей практики Елена Морозова.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Алексей Рябцев
Алексей Николаевич Рябцев — клинический фармаколог, специалист по безопасности лекарственной терапии и вопросам дефицита препаратов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы онкология диагностика профилактика
