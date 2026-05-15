Старение можно откатить тарелкой — четыре недели правильного питания омолаживают организм

Старение — это не только цифры в паспорте, но и биохимический износ систем. Ученые из Сиднейского университета обнаружили, что откат биологического возраста возможен через коррекцию тарелки. Исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, доказывает: сокращение доли жиров и животного белка запускает процессы омоложения даже у людей 65-75 лет.

Биологические часы: как измеряли износ организма

В эксперименте участвовали 104 добровольца. Исследователи сфокусировались не на дате рождения, а на 20 биомаркерах. В список вошли уровни холестерина, инсулина и С-реактивного белка — индикатора системного воспаления. Именно эти показатели определяют, насколько изношены ткани.

"Биологический возраст — это честное зеркало обмена веществ. Снижение С-реактивного белка через диету означает купирование 'тихого' воспаления, которое является фундаментом большинства возрастных патологий", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Четыре сценария питания: кто помолодел быстрее

Участников разбили на группы с разным соотношением нутриентов. Две группы практиковали смешанный рацион, другие две — полувегетарианство (70% белка из растений). Ученые также манипулировали жирами и углеводами. Те, кто продолжал употреблять много животного белка и жиров, не показали никаких изменений. Их биологические часы просто замерли на прежней отметке.

Максимальный эффект омоложения зафиксировали в группе с низким содержанием жиров и высоким количеством углеводов, при условии сохранения умеренного количества животного белка. Всего четыре недели такого режима дали статистически значимый сдвиг.

Тип рациона Влияние на биомаркеры старения Высокий жир + животный белок Изменения отсутствуют (плато старения) Низкий жир + растительный белок Заметное снижение биологического возраста Низкий жир + сложные углеводы Наивысшая динамика омоложения за 4 недели

"Животные жиры в избытке провоцируют инсулинорезистентность. Переход на низкожировую модель разгружает поджелудочную железу и улучшает клеточную чувствительность к гормонам", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Мнение экспертов и научные выводы

Кейтлин Эндрюс из Сиднейского университета пояснила: пока нельзя утверждать, что диета гарантированно продлевает жизнь. Но доказано, что метаболический отклик на смену питания у пожилых людей происходит молниеносно.

"Ставка на растительный белок снижает нагрузку на почки и кишечник. В пожилом возрасте это критический фактор для сохранения активности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о рационе

Нужно ли полностью отказываться от мяса для омоложения?

Нет, исследование показало эффективность низкожировой диеты даже при сохранении животного белка. Главное — снизить количество насыщенных жиров и увеличить долю растительных компонентов.

Как быстро можно увидеть результаты?

В эксперименте биомаркеры улучшились уже через 4 недели. Организм реагирует на изменение состава нутриентов достаточно оперативно.

Какие углеводы считаются полезными в этой схеме?

Речь идет о сложных углеводах (крупы, овощи), а не о сахаре. Они обеспечивают стабильный уровень энергии без резких скачков инсулина.

Почему животный жир мешает омоложению?

Его избыток поддерживает хроническое воспаление и нагружает сердечно-сосудистую систему, что ускоряет биологическое старение клеток.

