Старение можно откатить тарелкой — четыре недели правильного питания омолаживают организм

Старение — это не только цифры в паспорте, но и биохимический износ систем. Ученые из Сиднейского университета обнаружили, что откат биологического возраста возможен через коррекцию тарелки. Исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, доказывает: сокращение доли жиров и животного белка запускает процессы омоложения даже у людей 65-75 лет.
В эксперименте участвовали 104 добровольца. Исследователи сфокусировались не на дате рождения, а на 20 биомаркерах. В список вошли уровни холестерина, инсулина и С-реактивного белка — индикатора системного воспаления. Именно эти показатели определяют, насколько изношены ткани.
"Биологический возраст — это честное зеркало обмена веществ. Снижение С-реактивного белка через диету означает купирование 'тихого' воспаления, которое является фундаментом большинства возрастных патологий", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Участников разбили на группы с разным соотношением нутриентов. Две группы практиковали смешанный рацион, другие две — полувегетарианство (70% белка из растений). Ученые также манипулировали жирами и углеводами. Те, кто продолжал употреблять много животного белка и жиров, не показали никаких изменений. Их биологические часы просто замерли на прежней отметке.
Максимальный эффект омоложения зафиксировали в группе с низким содержанием жиров и высоким количеством углеводов, при условии сохранения умеренного количества животного белка. Всего четыре недели такого режима дали статистически значимый сдвиг.
|Тип рациона
|Влияние на биомаркеры старения
|Высокий жир + животный белок
|Изменения отсутствуют (плато старения)
|Низкий жир + растительный белок
|Заметное снижение биологического возраста
|Низкий жир + сложные углеводы
|Наивысшая динамика омоложения за 4 недели
"Животные жиры в избытке провоцируют инсулинорезистентность. Переход на низкожировую модель разгружает поджелудочную железу и улучшает клеточную чувствительность к гормонам", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Кейтлин Эндрюс из Сиднейского университета пояснила: пока нельзя утверждать, что диета гарантированно продлевает жизнь. Но доказано, что метаболический отклик на смену питания у пожилых людей происходит молниеносно.
"Ставка на растительный белок снижает нагрузку на почки и кишечник. В пожилом возрасте это критический фактор для сохранения активности", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.
Нет, исследование показало эффективность низкожировой диеты даже при сохранении животного белка. Главное — снизить количество насыщенных жиров и увеличить долю растительных компонентов.
В эксперименте биомаркеры улучшились уже через 4 недели. Организм реагирует на изменение состава нутриентов достаточно оперативно.
Речь идет о сложных углеводах (крупы, овощи), а не о сахаре. Они обеспечивают стабильный уровень энергии без резких скачков инсулина.
Его избыток поддерживает хроническое воспаление и нагружает сердечно-сосудистую систему, что ускоряет биологическое старение клеток.
