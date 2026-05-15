Кости становятся хрупкими незаметно — 40 процентов взрослых в зоне риска, а многие даже не подозревают

Ваши кости не просто арматура организма, а живое депо минералов. Остеопения — это состояние, когда это депо начинает стремительно пустеть. Кости становятся пористыми и хрупкими, но вы этого не чувствуете. Никакой боли, никакого хруста в суставах. Процесс идет тихо, пока однажды обычное падение или неловкое движение не заканчивается переломом. Остеопения — еще не приговор, но уже серьезная желтая карточка от вашего скелета.

Скелет в шкафу: почему плотность костей падает незаметно

Кость постоянно обновляется. Старые участки демонтируются клетками-остеокластами, на их месте остеобласты строят новые "этажи". К 30 годам вы выходите на пик костной массы. После этого стройка замедляется, а снос ускоряется. Если темпы сноса начинают превышать норму, возникает остеопения. Это еще не остеопороз, но уже опасная зона. Статистика безжалостна: около 40% взрослых живут с этой проблемой, даже не догадываясь о ней до первого рентгена.

"Остеопения — это как коррозия металла внутри бетонной балки. Снаружи все выглядит надежно, но изнутри структура уже потеряла несущую способность. Часто пациенты узнают об этом только при случайной диагностике сопутствующих заболеваний", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Остеопения не болит. В этом ее коварство. Организм годами забирает кальций из костей для нужд крови и сердца, превращая монолит в труху. Без специфического обследования — денситометрии (ДРА) — поймать вора за руку невозможно. Часто люди путают это состояние с проявлениями гипертонии или общей усталостью, хотя прямой связи здесь нет.

Гормональный штиль и возрастная коррозия

Женщины находятся под прицелом в первую очередь. Эстроген удерживает кальций в костях. Как только наступает менопауза и уровень гормона падает, кости начинают "таять". Половина женщин старше 50 лет сталкиваются с переломами именно из-за хрупкости скелета. Мужчины не исключение, но их защищает более массивная костная ткань и отсутствие резкого гормонального обрыва.

Показатель Т-критерия Состояние костей от +1.0 до -1.0 Нормальная плотность от -1.0 до -2.5 Остеопения (зона риска) Ниже -2.5 Остеопороз (высокий риск переломов)

"Часто пациенты обращаются за помощью, когда уже поздно профилактировать. Важно понимать: кости не восстанавливаются за неделю приема БАДов. Это работа на годы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ремонт на ходу: как остановить деградацию ткани

Кость любит давление. Чтобы скелет укреплялся, он должен получать нагрузку. Ходьба, бег, танцы — это сигналы для организма: "Внимание, нам нужны крепкие опоры!". Плавание в этом смысле менее эффективно, так как вода снимает гравитационную нагрузку. Кроме того, важна диета. Недостаток витамина D делает прием кальция бессмысленным — он просто не усвоится и "пройдет транзитом", иногда осядая камнями в почках. Для контроля состояния важно не забывать о регулярной диспансеризации, особенно если вы принимаете специфические лекарства от давления или стероиды.

"Эндокринологический профиль пациента часто диктует состояние костей. Диабет и ожирение серьезно ускоряют вымывание минералов, создавая почву для тяжелых травм", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы об остеопении

Можно ли вылечить остеопению кальцием из аптеки?

Нет, один кальций не решит проблему. Костная ткань требует комплексного подхода: витамин D, белок для коллагенового матрикса и механическую нагрузку. Без физической активности прием минералов малоэффективен.

С какого возраста нужно проверять плотность костей?

Женщинам рекомендуется пройти денситометрию в период начала менопаузы. Мужчинам — после 60 лет. Если в семье были случаи переломов шейки бедра, начать обследование стоит раньше.

Правда ли, что курение разрушает скелет?

Да. Никотин ухудшает кровоснабжение костей и блокирует работу клеток-строителей. У курильщиков риск развития остеопороза в среднем на 30% выше.

Остеопения всегда переходит в остеопороз?

Нет. При своевременном изменении диеты и добавлении силовых нагрузок плотность костей может стабилизироваться или даже немного повыситься.

