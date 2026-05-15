Оксана Аникина

Невидимый спазм: почему при здоровых легких возникают одышка и ком в горле

Ощущение "кома в горле", навязчивый кашель без простуды или внезапная икота — это не всегда вирусы. Часто эти симптомы — крик нервной системы, трансформированный в физический дискомфорт. Когда биологические ресурсы истощены хронической тревогой, организм начинает "сбоить". Врачебный взгляд на природу психосоматических дыхательных нарушений позволяет отличить реальную патологию от сигналов бедствия психики.

Мужчина кашляет

Как на самом деле работает психосоматика?

Психосоматика — это доказательный раздел медицины, изучающий влияние психики на физиологию. Центральная и периферическая нервные системы пронизывают всё тело. Они используют нейромедиаторы как химические курьеры для управления органами. Сбой происходит, когда симпатическая система работает на износ под воздействием кортизола и адреналина. Хронический стресс не имеет кнопки "выкл", что приводит к функциональным нарушениям — обратимым сбоям, которые при игнорировании могут перерасти в хронические болезни.

"Психосоматические симптомы — это не симуляция. Это реальное отражение гипертонуса мышц и дисбаланса вегетативной системы. Если органы здоровы, а симптом есть — нужно смотреть в сторону уровня стресса и работы психики", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Дыхательная система под прицелом стресса

Дыхательные пути крайне чувствительны к нервным импульсам. При стрессе блуждающий нерв, регулирующий кашлевой рефлекс, становится сверхактивным. Это провоцирует сухой, изматывающий кашель. Спазм мышц глотки дает то самое чувство "кома", а сокращение диафрагмы вызывает икоту. Важно понимать, что утренние привычки и общий режим дня сильно влияют на реактивность организма.

Функциональное расстройство Биологический механизм
Ком в горле Рефлекторный спазм мышц глотки
Нервный кашель Гиперчувствительность блуждающего нерва

"Часто пациенты путают астматический компонент с обычным спазмом при тревоге. Важно исключить все органические причины, включая проблемы с ЖКТ, ведь здоровье ЖКТ напрямую связано с чувством сдавленности в груди", — пояснил гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Что делать при "дыхательной" психосоматике?

Первый шаг — обследование у терапевта для исключения органики. Если органы здоровы, лечить нужно не легкие, а состояние нервной системы. Помогает дневник эмоций: фиксация моментов, когда возникает спазм, выявляет триггеры. Сон, полноценное питание без "заедания" стресса и пассивный отдых без гаджетов — база для восстановления АТФ-энергии организма.

"Пассивные паузы в тишине — не прихоть, а физиологическая потребность нервной системы для регенерации. Без них любая терапия будет иметь лишь временный эффект", — подчеркнула психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о психосоматике дыхания

Почему ком в горле часто появляется вечером?

К вечеру накапливается нейрофизиологическое напряжение и утомление, что снижает порог чувствительности вегетативной нервной системы.

Может ли нервный кашель перерасти в астму?

Длительный спазм бронхов на фоне хронического стресса повышает риски развития эндогенной астмы из-за постоянной микротравматизации слизистой.

Помогают ли успокоительные препараты?

Препараты должны назначаться врачом. Они снимают симптом, но не решают проблему неверных стратегий поведения и подавленных эмоций.

Влияет ли осанка на дыхание?

Да, сутулость сокращает объем легких и усиливает сдавленность в груди, что дополнительно активирует тревожные сигналы мозга.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, психолог Надежда Осипова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
