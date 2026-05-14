Жесткий режим экономии: как отсутствие магния имитирует хроническую усталость

Магний — это не просто строчка в таблице Менделеева, а системный администратор вашего организма. Он управляет 300 ферментативными реакциями, без которых тело превращается в плохо смазанный механизм. Когда этого металла не хватает, первой "искрит" нервная система, превращая спокойного человека в комок тревоги и мышечных спазмов.

Продукты, богатые магнием

Биохимия дефицита: почему мы "рвемся"

Организм использует магний как изоляцию для проводов. Он блокирует избыточный вход кальция в клетки, не давая нейронам "сгореть" от постоянного возбуждения. При дефиците эта защита падает. Результат — постоянная боевая готовность психики, которая быстро истощает гормональный баланс и надпочечники. Человек не просто нервничает — его клетки физически не могут расслабиться.

"Магний — фундамент энергообмена. Без него синтез АТФ замирает, клетки переходят в режим жесткой экономии, что имитирует состояние хронической усталости", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Особую роль минерал играет в метаболических процессах. Исследования подтверждают, что управление клеточным энергообменом позволяет эффективно утилизировать калории, предотвращая ожирение. Магний выступает кофактором в реакциях расщепления глюкозы, поэтому его нехватка — прямой путь к инсулинорезистентности и проблемам с поджелудочной железой.

Симптоматика и уровни поражения

Дефицит магния (гипомагниемия) — это не бинарное состояние "есть или нет". Это шкала деградации функций. На легкой стадии вы просто "разбиты". На тяжелой — получаете "магниевый тетанус" и риск инфаркта. Сердце — это мышца, и без магния она теряет способность к адекватному ритму, что провоцирует опасные аритмии.

Стадия дефицита Типичные проявления
Умеренная Тики век, судороги икр, тяга к сладкому, плохой сон.
Тяжелая Галлюцинации, спутанность сознания, депрессия, стенокардия.

"Пациенты часто приходят с жалобами на необъяснимую тревогу или перебои в сердце, не подозревая, что их рацион просто 'пустой' по макроэлементам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Лабораторный фильтр: как искать нехватку

Слепая покупка добавок — стратегия проигрышная. БАДы наугад могут не только не помочь, но и скрыть серьезную патологию ЖКТ. Стандартный анализ крови на магний не всегда информативен: организм будет вымывать металл из костей в кровь до последнего, чтобы поддержать работу сердца. Поэтому важна комплексная диагностика.

Для понимания картины эндокринологи рекомендуют оценивать не только уровень минералов, но и общую метаболическую нагрузку. Если вы находитесь в группе риска (спортсмены, пожилые, люди в хроническом стрессе), одного шпината в тарелке не хватит. Современное сельское хозяйство истощает почвы, и содержание нутриентов в овощах падает с каждым десятилетием.

"Диетическая коррекция — это база, но при выраженных симптомах мы переходим к фармпрепаратам с доказанной биодоступностью", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о магнии

Можно ли принимать магний постоянно?

Нет. Избыток магния (гипермагниемия) ведет к угнетению дыхания и падению давления. Курс должен назначать врач на основе клиники и анализов.

Правда ли, что кофе вымывает магний?

Кофеин обладает легким мочегонным эффектом. При чрезмерном потреблении (более 4 чашек в день) потеря электролитов ускоряется, что требует компенсации.

Какой вид магния лучше усваивается?

Органические формы (цитрат, малат, хелат) имеют биодоступность выше, чем неорганический оксид, который чаще вызывает диарею, чем лечит дефицит.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Артём Синицын
Артём Валерьевич Синицын — врач-невролог, специалист по инсультам, деменциям и выстраиванию маршрута реабилитации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
