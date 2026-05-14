Главная ЛОР-ошибка прошлого века: за какую операцию советских детей награждали мороженым

Здоровье

Массовое удаление миндалин в советских ЛОР-отделениях стало культурным кодом целого поколения. Детей массово "чистили" от якобы бесполезных органов, следуя моде, которую позже медицина признала ошибочной. Разбираемся, как страх перед осложнениями ангины породил индустрию радикальных операций.

Гланды и аденоиды: в чем разница?

Важно различать анатомические структуры. Гланды — это нёбные миндалины, видимые при осмотре горла. Аденоиды — глоточная миндалина, скрытая в носоглотке. И те, и другие входят в лимфоидное кольцо. Это "контрольно-пропускной пункт" иммунитета. Они первыми сталкиваются с патогенами, попадающими из внешней среды.

"Мы воспринимаем воспаление как болезнь, хотя это работающая защита. Ругать миндалины за увеличение — всё равно что штрафовать пограничников за то, что они задержали диверсантов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Теория очаговой инфекции: как врачи ошиблись

В начале XX века Уильям Хантер и Фрэнк Биллингс объявили миндалины "тихими бомбами". Логика строилась на страхе перед ревматизмом и поражением сердца после стрептококковой инфекции. В СССР эта концепция трансформировалась в радикализм. Хирургическое лечение стало основным методом профилактики.

В США тонзиллэктомия годами удерживала первенство по частоте операций. В Советском Союзе процесс поставили на поток, оперируя под местной анестезией. Фиксация в кресле простынями — типичная картина тех лет. Дети запоминали это как "операцию на живую", хотя для хирургов это был лишь вопрос безопасности дыхания и скорости работы. Иногда после процедуры малышам давали мороженое, так как холод уменьшает боль и отек.

Аргумент того времени Современный факт
Миндалины — лишний "атавизм" Важный орган иммунного обучения
Удаление — лучшая профилактика Повышенный риск респираторных болезней

"Массовая хирургия без четких протоколов — это провал доказательной базы прошлого века. Мы научились лечить стрептококк антибиотиками, поэтому удаление миндалин по любому поводу сегодня считается медицинской ошибкой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Что говорит доказательная медицина?

Современные мета-анализы развеяли миф о безопасности удаления миндалин. Исследования детей, наблюдавшихся в течение 30 лет, показали тревожную корреляцию. После тонзиллэктомии риск развития астмы и хронических синуситов возрастает почти в три раза.

Мороженое, которое выдавали после операции СССР, имело терапевтический смысл. Холод сужает сосуды и временно снимает отек. Это был единственный "медицинский" бонус из всей процедуры.

"Операция показана, только если миндалины перестают справляться с функцией и превращаются в постоянный очаг гноя. Безопасность любой терапии сегодня строится на оценке рисков, а не на желании врача оперировать всё, что выпадает из нормы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы

Всегда ли увеличенные миндалины требуют операции?

Нет. У детей до 7 лет они физиологически увеличены из-за активной выработки иммунитета. Это вариант нормы.

Почему предлагают удалять гланды при храпе?

Если миндалины перекрывают дыхательный путь, вызывая синдром ночного апноэ, операция необходима для спасения качества сна и работы мозга.

Правда ли, что без миндалин дети чаще болеют ОРВИ?

Статистика подтверждает: отсутствие первой линии обороны часто приводит к "опусканию" инфекции в бронхи и легкие.

Может ли хроническая инфекция миндалин привести к порокам сердца?

Да, из-за стрептококка. Именно поэтому важно лечить ангины под контролем врача, а не заниматься "самоочищением" организма.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-инфекционист Светлана Полякова, клинический фармаколог Алексей Рябцев

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Елена Сафонова
Елена Дмитриевна Сафонова — врач-педиатр, специалист по вакцинации, детским инфекциям и вопросам безопасности детей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
