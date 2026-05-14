Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Коварная поза: как обычная ошибка при измерении давления превращает здоровых людей в пациентов

Здоровье » Ваше здоровье

Ваш тонометр лжет. Причина не в поломке электроники, а в гравитации и плохой осанке. Исследование Университета Джонса Хопкинса подтвердило: положение руки во время замера — это не формальность, а критический фактор. Ошибка в несколько сантиметров превращает здорового человека в пациента кардиолога.

Тонометр
Фото: www.pexels.com by Mikhail Nilov is licensed under Бесплатное использование
Тонометр

Физика давления: почему рука на коленях — это яд для точности

Артериальное давление — система динамическая. Если рука свисает вдоль туловища или лежит на коленях, гидростатическое давление столба крови суммируется с реальным давлением в артерии. Результат на экране тонометра ползет вверх. В эксперименте с участием 133 добровольцев систолическое (верхнее) давление подскакивало на 6,5 мм рт. ст., когда конечность оставалась без опоры.

"Многие пациенты игнорируют правила, считая их бюрократией. Но разница в 6-7 пунктов — это черта, за которой начинается необоснованная терапия", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Проблема масштабируется в клиниках. Медперсонал в спешке часто измеряет давление на смотровой кушетке, где пациенту просто не на что опереть локоть. В итоге тихая угроза для мозга становится громкой фальшивкой, а человек получает ярлык гипертоника второй степени вместо первой или нормы.

Ложная гипертония: как врачи назначают лишние таблетки

Разрыв между реальными цифрами и показаниями прибора может составлять от 123 до 130 мм рт. ст. Это критический порог. Переход в "красную зону" означает автоматический старт приема препаратов. Лекарства имеют побочные эффекты, а их необоснованное применение нагружает почки и печень. Ошибка в позе — это риск передозировки средствами от давления в реальной жизни.

Положение руки Искажение (мм рт. ст.)
На уровне сердца (стол) 0 (Эталон)
На коленях +3.9 … +4.0
Свободно свисающая +6.5 … +4.4

При домашнем мониторинге люди часто грешат комфортом: измеряют давление, полулежа на диване или скрестив ноги. Эти мелочи превращают медицинский гаджет в генератор случайных чисел. В условиях стресса или пытки жарой, когда сосуды и так работают на пределе, погрешность прибора создает ложную панику.

"Точность диагностики начинается не с цены тонометра, а с дисциплины пациента. Мы часто видим 'эффект белого халата', умноженный на неправильную позу", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Золотой стандарт: инструкция по выживанию для гипертоника

Для корректного замера манжета обязана находиться на уровне середины груди (правое предсердие). Любое смещение вверх (ниже давление) или вниз (выше давление) искажает физику кровотока. Спина должна касаться опоры, ноги — плотно стоять на полу без перекрещивания. Молчание в течение пяти минут до и во время процедуры — обязательный протокол.

"Неправильный замер — это как покупка кота в мешке. Пациент думает, что лечится, а на самом деле борется с тенью некорректных цифр", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Стоит помнить, что автоматические тонометры чувствительны к микроволнам и движениям мышц. Если вы держите руку на весу, мышцы напрягаются, что неизбежно сдавливает сосуды. Только жесткая фиксация конечности на столе гарантирует, что вы получите данные о своем здоровье, а не о качестве вашей мебели.

Ответы на популярные вопросы о замере давления

Можно ли мерить давление поверх одежды?

Нет. Даже тонкая ткань создает дополнительное сопротивление и мешает сенсорам прибора корректно считывать пульсовую волну. Только голая рука.

Имеет ли значение, на какой руке проводить замер?

Первично — на обеих. В дальнейшем замеры делают на той руке, где показатели стабильно выше. Разница более 15 мм рт. ст. — повод для визита к сосудистому хирургу.

Через сколько после еды или кофе можно брать тонометр?

Минимум через 30-60 минут. Кофеин и полные желудок — мощные факторы временного подъема давления, которые не отражают реальный статус сосудов.

Нужно ли делать несколько замеров подряд?

Да, рекомендуется серия из 2-3 измерений с интервалом в 2 минуты. За результат принимается среднее арифметическое двух последних значений.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы здоровье гипертония артериальное давление
Новости Все >
От пены до салфеток: какие изменения в ГОСТах ожидают покупателей летом
Конец долларовой эпохи: почему мировые державы массово переходят в нацвалюты
Море вместо лекарств: жена Константина Крюкова заговорила о месяцах невыносимой боли
Унёс эту тайну с собой: единственный человек, которого Молчанов не успел разговорить
Романтика бесплатных благ в ЖКХ закончилась — в квитанциях грядут перемены, которые ударят по карману
Новые правила в магазинах: что изменилось для российских покупателей?
Скальпель против лишнего веса: почему даже мини-желудок не подарит вечную стройность
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Парадоксальный рекорд: почему поставки американской обуви в Россию бьют исторические максимумы
Скрытая угроза дешёвых квадратов: что на самом деле прячут застройщики под вывеской -30%
Сейчас читают
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Садоводство, цветоводство
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Последние материалы
Романтика бесплатных благ в ЖКХ закончилась — в квитанциях грядут перемены, которые ударят по карману
После пятидесяти не гоняют, а кайфуют — 5 кроссоверов, в которых не болит спина и не пустеет кошелёк
Новые правила в магазинах: что изменилось для российских покупателей?
Жизнь в консервной банке: зачем на БАМе строили улицы из бочек и как в них выживали в -40
Скальпель против лишнего веса: почему даже мини-желудок не подарит вечную стройность
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Парадоксальный рекорд: почему поставки американской обуви в Россию бьют исторические максимумы
Не спешите кормить детейлинг-центры: химический яд из аптеки вернёт фарам новизну быстрее полировки
Скрытая угроза дешёвых квадратов: что на самом деле прячут застройщики под вывеской -30%
Паника не поможет: простой алгоритм действий при взломе аккаунта на Госуслугах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.