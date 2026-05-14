Алексей Рябцев

Тяжело дышать? Проверьте аптечку: какой побочный эффект могут вызывать привычные лекарства

Здоровье

Одышка часто воспринимается как признак слабой физической подготовки, но систематическая нехватка воздуха может быть побочным эффектом фармакотерапии. Разбираемся, какие лекарства способны имитировать сердечную недостаточность и когда пора бить тревогу.

Лекарства-провокаторы

Многие привычные препараты, назначенные для коррекции давления или защиты сосудов, способны влиять на паттерн дыхания. Неселективные бета-блокаторы, такие как пропранолол или соталол, нередко провоцируют бронхоспазм. Аналогичное действие приписывают аспирину и нитратам, а в редких случаях — статинам, рассказала Газете.Ru врач-кардиолог, младший научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистого старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Екатерина Алимова..

"Для ингибиторов АПФ чаще характерен сухой кашель, тогда как бета-блокаторы или ацетилсалициловая кислота могут провоцировать именно одышку", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Тип препарата Влияние на дыхание
Ингибиторы АПФ Сухой навязчивый кашель
Неселективные бета-блокаторы Одышка, бронхоспазм

Как отличить симптом от болезни

Фармакологическая одышка исчезает после отмены провоцирующего агента. Сердечная патология обычно проявляется системно. Ищите "красные флаги": отеки ног, боли за грудиной, аритмию или скачки артериального давления. Подобные скрытые деструктивные процессы могут годами разрушать сосуды до критической точки.

"Дифференциальная диагностика обязательна: одышка часто маскирует анемию, дисфункцию щитовидной железы или психогенные расстройства, требующие работы с профильными специалистами", — предупредила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Физическая активность: где проходит грань

Детренированность и избыточный вес неизбежно снижают дыхательный резерв. Однако если симптоматика прогрессирует или возникает внезапно, физикальная нагрузка противопоказана до выяснения причин. Сердечную одышку невозможно "продышать" гимнастикой.

Ответы на популярные вопросы о нарушениях дыхания

Всегда ли одышка связана с сердцем?

Нет. Это может быть проблемой бронхолегочной системы, анемией, следствием стресса или побочным эффектом лекарств.

Что делать, если появилась одышка после начала курса таблеток?

Срочно связаться с лечащим врачом. Самостоятельная отмена препаратов опасна, но игнорирование жалоб недопустимо.

Поможет ли лечебная физкультура при сердечной одышке?

Нет, при сердечной патологии гимнастика не устранит причину, а лишь создаст дополнительную нагрузку на миокард.

Какие нагрузки допустимы при одышке?

Разрешена аэробная активность низкой интенсивности (плавание, ходьба) при условии хорошего самочувствия.

Важно: Информация носит ознакомительный характер.  Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова

Автор Алексей Рябцев
Алексей Николаевич Рябцев — клинический фармаколог, специалист по безопасности лекарственной терапии и вопросам дефицита препаратов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
