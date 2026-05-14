Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Аникина

Гены можно переселить: исследование открывает путь к новым методам лечения

Здоровье

Ваши гены — не просто "капитаны", отдающие приказы. Они — узники собственного дома. Представьте ядро клетки как тесную комнату. Если ген задвинут в темный угол, к "стене", он молчит. Если в центре — работает на полную катушку. Ученые из Пенсильвании выяснили: ДНК не просто хранит код, она постоянно курсирует по ядру, меняя статус.

Учёный в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Учёный в лаборатории

ДНК как архитектурный диммер

Внутри ядра царит строгий порядок. Хромосомы уложены в 3D-структуры, напоминающие сложную инженерную конструкцию. Белковый комплекс — когезин — работает как мастер-упаковщик. Он сворачивает ДНК в петли, но делает это с подвохом. Если упаковка идет не по плану, ключевые участки генома прижимаются к ядерной ламине. Это "периферия" ядра, где активность генов стремится к нулю.

Работа гена зависит от транскрипции — процесса "чтения" информации. Если "чтение" замедляется, ген ссылают к краям. Если когезин слишком усердствует, он буквально выпихивает нужные участки из центра. Это не цифровой "вкл/выкл". Это плавный реостат, который методично гасит яркость вашей биологической активности.

"Биофизическое положение молекулы в пространстве ядра — это фундаментальный регулятор. Гены, зажатые у мембраны, физически ограничены в доступе к инструментам синтеза РНК", — отметил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Атаксия Фридрейха: когда адрес решает всё

Атаксия Фридрейха — это классический пример "неудачной прописки". В организме пациентов ген FXN, отвечающий за белок фратаксин, теряет свою функциональность. Проблема не только в мутации, но и в том, что "битый" ген чаще всего оказывается на ядерной периферии. Он просто не может работать, находясь в этой "мертвой зоне" ядра.

Характеристика Состояние гена в ядре
Локация в центре Высокая активность экспрессии
Локация у ламины Подавление и инактивация

Исследователи применили методику редактирования, чтобы "вытянуть" ген из периферийного плена. Снижение уровня когезина парадоксальным образом заставило ген FXN переместиться к центру. Уровни фратаксина выросли, несмотря на то, что сама генетическая "ошибка" осталась на своем месте. Это меняет представление о здоровье организма на корню.

"Мы привыкли винить только первичное повреждение ДНК. Но физическая архитектоника генома часто является решающим фактором, который можно корректировать внешним воздействием", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru биолог Ольга Николаева.

Перестройка генома как медицина будущего

Результаты эксперимента — это не терапия, пока что это лишь доказательство концепции. Ученые доказали: структуру можно менять. Если мы научимся управлять "транспортной логистикой" генов, мы сможем эффективно бороться с тем, что раньше считалось безнадежным генетическим браком. Принцип прост: если ген не работает, переместите его в "горячую зону" ядра.

Ответы на популярные вопросы о структуре ДНК

ДНК всегда находится в одном положении?

Нет, ДНК постоянно совершает микродвижения. Геном — это динамичная система, положение генов корректируется в зависимости от клеточных нужд.

Почему периферия ядра считается "безопасной зоной"?

Ядерная ламина служит каркасом. Гены, прижатые к ней, физически изолированы от транскрипционного аппарата, что предотвращает их случайное включение.

Можно ли использовать это для лечения атаксии Фридрейха?

Эксперименты показывают, что восстановление положения гена повышает его активность. Однако до клинического применения в медицине еще далеко.

Является ли положение гена единственным фактором активности?

Нет, это комплексный процесс. Положение работает в паре с механизмом транскрипции, создавая своего рода регуляторный реостат.

Читайте также

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов, биолог Ольга Николаева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Новости Все >
Госдума упростила оформление водителей на алкоголь
Посадите это в мае — и будете собирать урожай до осени: секрет зеленого конвейера
Челябинцам откроют закрытые залы Заксобрания: что скрывалось там больше века
Кибер-волки против дикой природы: японское ноу-хау пугает зверей
Легенда ЦСКА под угрозой: ФНС требует банкротства Матьяжа Смодиша из-за долгов
Даже аспирин опасен: терапевты объяснили, сколько таблеток можно пить одновременно
Тарифный удар по логистике: РЖД увеличивает сборы
Микробы-консерваторы: перенастройка очистных вызывает биологический хаос
Смена парадигмы: почему российские семьи должны воспитывать по трое детей
Тень затяжного конфликта: Дана Борисова раскрыла правду об исчезновении дочери из публичного поля
Сейчас читают
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра
Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра
Последние материалы
Госдума упростила оформление водителей на алкоголь
Посадите это в мае — и будете собирать урожай до осени: секрет зеленого конвейера
Перевод по номеру телефона: почему юристы советуют забыть об этой привычке в 2026 году
Яркое лето в вашей тарелке: готовим самый красивый десерт сезона
Гены можно переселить: исследование открывает путь к новым методам лечения
Ванна и душ — вчерашний день: назван новый стандарт, который увеличит санузел вдвое
Челябинцам откроют закрытые залы Заксобрания: что скрывалось там больше века
Всемирный потоп мог начаться у Черного моря: вода уничтожила целый мир древних поселений
Кибер-волки против дикой природы: японское ноу-хау пугает зверей
Фарфоровые колокольчики на подоконнике: главные правила ухода за капризной глоксинией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.