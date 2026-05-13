Оксана Аникина

Как зубы влияют на мозг: новое исследование шокирует

Исследование скандинавских ученых подтвердило прямую зависимость между состоянием зубного ряда и остротой ума. Работа, опубликованная в European Journal of Oral Sciences, демонтирует миф о том, что потеря зубов — лишь косметическая проблема. Снижение жевательной способности напрямую коррелирует с деградацией когнитивных функций, включая память.

Механика стимуляции мозга через челюсть

Процесс жевания — это не просто измельчение пищи, а мощный биологический стимулятор. При каждом смыкании челюстей в гиппокамп — зону, ответственную за хранение воспоминаний — поступают сенсорные импульсы. Отсутствие моляров буквально "обесточивает" этот нейронный поток. Утрата зубов вынуждает человека менять рацион, что приводит к дефициту нутриентов, влияющих на общий метаболический фон.

"Отсутствие зубов запускает каскад негативных изменений. Нарушается качество измельчения пищи, что бьет по ЖКТ, а отсутствие адекватной нагрузки на пародонт лишает мозг привычной афферентной импульсации", — отметил гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Результаты когнитивных тестов

В эксперименте участвовали 273 человека в возрасте от 55 до 80 лет. У обследуемых в среднем насчитывалось 22 зуба, при норме 32. Потеря жевательных моляров оказалась ключевым фактором, влияющим на эпизодическую и семантическую память. Пациенты с полным зубным рядом справлялись с тестами на 4% лучше, чем их сверстники без зубов. Вред неправильных привычек питания на фоне стоматологических дефектов только усугубляет общую картину деменции.

Тип памяти Влияние при потере зубов
Эпизодическая Снижение способности вспоминать события
Семантическая Ухудшение запоминания новых фактов

"Взаимосвязь между кровоснабжением зон мозга и активным жеванием давно доказана. Зубные протезы, даже качественные, не дают полной проприоцептивной обратной связи, поэтому восстановление функции имплантами — не панацея, а необходимость", — пояснил стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Важно понимать: имплантаты частично возвращают жевательную эффективность, но они лишены периодонтальных рецепторов, помогающих передавать сигналы напрямую в ЦНС. Полноценная замена естественных тканей в биологическом смысле практически невозможна. Техники нейрорегуляции не заменят физическую необходимость пережевывать твердую пищу для поддержки здоровья нейронов.

"Любое долгосрочное отсутствие зубов — это риск прогрессирования когнитивного дефицита. Пациент входит в порочный круг упрощения жевания и питания, что неизбежно ведет к системным сбоям", — резюмировала терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о зубах и памяти

Поможет ли установка протезов вернуть память?

Восстановление функции жевания замедляет дегенеративные процессы, но протезы не на 100% имитируют естественную нейронную связь зуба с мозгом.

Почему моляры важнее других зубов?

Это основные жевательные единицы, создающие максимальное давление, которое и стимулирует кровоток в области гиппокампа.

Может ли нехватка зубов стать единственной причиной плохой памяти?

Нет, это комплексный фактор. Старение мозга зависит от общего состояния гомеостаза, сосудов и образа жизни.

Стоит ли удалять "плохие" зубы, если они не болят?

Удаление должно быть крайней мерой. Сохранение естественного корня — приоритет для поддержания питания кости и стимуляции мозга.

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-стоматолог-ортопед Артём Гайдуков, врач-терапевт Анна Кузнецова

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы мозг зубы память здоровье стоматология
