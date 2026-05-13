Как зубы влияют на мозг: новое исследование шокирует

Исследование скандинавских ученых подтвердило прямую зависимость между состоянием зубного ряда и остротой ума. Работа, опубликованная в European Journal of Oral Sciences, демонтирует миф о том, что потеря зубов — лишь косметическая проблема. Снижение жевательной способности напрямую коррелирует с деградацией когнитивных функций, включая память.
Процесс жевания — это не просто измельчение пищи, а мощный биологический стимулятор. При каждом смыкании челюстей в гиппокамп — зону, ответственную за хранение воспоминаний — поступают сенсорные импульсы. Отсутствие моляров буквально "обесточивает" этот нейронный поток. Утрата зубов вынуждает человека менять рацион, что приводит к дефициту нутриентов, влияющих на общий метаболический фон.
"Отсутствие зубов запускает каскад негативных изменений. Нарушается качество измельчения пищи, что бьет по ЖКТ, а отсутствие адекватной нагрузки на пародонт лишает мозг привычной афферентной импульсации", — отметил гастроэнтеролог Сергей Данилов.
В эксперименте участвовали 273 человека в возрасте от 55 до 80 лет. У обследуемых в среднем насчитывалось 22 зуба, при норме 32. Потеря жевательных моляров оказалась ключевым фактором, влияющим на эпизодическую и семантическую память. Пациенты с полным зубным рядом справлялись с тестами на 4% лучше, чем их сверстники без зубов. Вред неправильных привычек питания на фоне стоматологических дефектов только усугубляет общую картину деменции.
|Тип памяти
|Влияние при потере зубов
|Эпизодическая
|Снижение способности вспоминать события
|Семантическая
|Ухудшение запоминания новых фактов
"Взаимосвязь между кровоснабжением зон мозга и активным жеванием давно доказана. Зубные протезы, даже качественные, не дают полной проприоцептивной обратной связи, поэтому восстановление функции имплантами — не панацея, а необходимость", — пояснил стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.
Важно понимать: имплантаты частично возвращают жевательную эффективность, но они лишены периодонтальных рецепторов, помогающих передавать сигналы напрямую в ЦНС. Полноценная замена естественных тканей в биологическом смысле практически невозможна. Техники нейрорегуляции не заменят физическую необходимость пережевывать твердую пищу для поддержки здоровья нейронов.
"Любое долгосрочное отсутствие зубов — это риск прогрессирования когнитивного дефицита. Пациент входит в порочный круг упрощения жевания и питания, что неизбежно ведет к системным сбоям", — резюмировала терапевт Анна Кузнецова.
Восстановление функции жевания замедляет дегенеративные процессы, но протезы не на 100% имитируют естественную нейронную связь зуба с мозгом.
Это основные жевательные единицы, создающие максимальное давление, которое и стимулирует кровоток в области гиппокампа.
Нет, это комплексный фактор. Старение мозга зависит от общего состояния гомеостаза, сосудов и образа жизни.
Удаление должно быть крайней мерой. Сохранение естественного корня — приоритет для поддержания питания кости и стимуляции мозга.
