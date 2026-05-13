Анна Кузнецова

Тикающие часы: как успеть спасти сердце в течение первого часа после боли

Контроль ключевых показателей здоровья и коррекция образа жизни позволяют минимизировать риск развития сердечно-сосудистых катастроф. Своевременная профилактика становится решающим фактором в предотвращении инфаркта миокарда, который остается одной из ведущих причин смертности.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Поляков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически важные маркеры состояния организма

Для эффективной защиты сердца необходимо регулярно отслеживать уровень артериального давления, оптимальные значения которого находятся в пределах 110-120/85-90 мм рт. ст. Вместе с тем стоит обратить внимание на содержание глюкозы в крови: показатели натощак выше 6,1 ммоль/л в венозной плазме свидетельствуют о гипергликемии, пагубно влияющей на сосуды. Не менее важно следить за липидным профилем, так как общий холестерин выше 5,0 ммоль/л провоцирует развитие атеросклероза. В свою очередь, лишний вес также создает серьезную нагрузку — каждые пять единиц индекса массы тела сверх нормы повышают вероятность опасного события.

"Сердечно-сосудистые патологии часто провоцируют когнитивные нарушения и сосудистые проблемы головного мозга. Поддержание эластичности артерий через контроль давления и липидов — это базовая стратегия сохранения нейропластичности", — рассказал в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Рацион и физическая активность как фундамент безопасности

Основой первичной профилактики является сбалансированное питание с ограничением соли до 3-5 граммов в сутки и полным исключением трансжиров, содержащихся в фастфуде. Рацион следует обогащать продуктами с высоким содержанием магния, калия и омега-3 кислот, что может усилить терапевтический эффект медикаментов. Особое внимание уделяется отказу от курения, которое увеличивает риск инфаркта в два-пять раз, и регулярным тренировкам — взрослым рекомендуется уделять аэробным нагрузкам не менее 2-2,5 часов в неделю. "Золотой час", или первые 60 минут после появления жгучей боли за грудиной, является решающим временем для оказания экстренной помощи, способной спасти жизнь человека, сообщает ИА "Пенза-Пресс".

Ответы на популярные вопросы о профилактике инфаркта

Какое давление считается самым безопасным для сердца?

Наименьший риск развития сердечно-сосудистых катастроф фиксируется при показателях артериального давления в диапазоне 110-120/85-90 мм рт. ст.

Как курение влияет на вероятность возникновения инфаркта?

Никотиновая зависимость повышает риск поражения миокарда минимум в два раза, а в некоторых случаях вероятность возрастает в пять раз, при этом пассивное курение также опасно.

Какие продукты стоит исключить из рациона для защиты сосудов?

Необходимо минимизировать потребление насыщенных жиров (жирное мясо, твердые сыры, сметана) и полностью убрать из меню трансжиры, которые преобладают в кондитерских изделиях и полуфабрикатах.

Что такое "золотой час" при подозрении на инфаркт?

Это критический промежуток времени с момента появления первых симптомов, в течение которого медицинское вмешательство максимально эффективно для предотвращения необратимых изменений в сердце.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы инфаркт медицина здоровье профилактика артериальное давление
