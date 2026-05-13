Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Левченко

Голодный фолликул: 3 критических дефицита, из-за которых организм перестает питать волосы

Здоровье

Волосяной фолликул — это автономный биохимический цех, работающий в режиме 24/7. Природа наделила его мощным ресурсом регенерации, но при этом интегрировала десятки уязвимых зон. Попытки реанимировать прическу шампунем из супермаркета обречены: на "корень" проблемы давят гормоны, иммунитет и дефицит нутриентов одновременно. Российский трихолог Владислав Ткачев уверен: восстановить густоту можно только через понимание физиологии, а не маркетинговых лозунгов.

выпадение волос
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выпадение волос

Циркадный сбой: как смартфон убивает фолликул

Фолликулы не живут сами по себе — они рабы центральных биологических часов. Главный дирижер здесь мелатонин. Он не только отвечает за сон, но и командует клеткам волоса делиться. Синий свет от гаджетов блокирует синтез мелатонина. Результат: луковица замирает. Если вы привыкли листать ленту за полночь, вы собственноручно переводите шевелюру в режим затяжного анабиоза. Выйти из него самостоятельно ткани не смогут.

"Нарушение режима сна — это системный стресс. Организм начинает экономить ресурсы, отключая питание второстепенных систем, к которым он относит и волосы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Меню для волос: белок, жиры и витамин D

Наружные сыворотки бесполезны, если в организме нет "кирпичей" для строительства кератина. Волос — это белок. В условиях дефицита аминокислоты уйдут на нужды сердца и мышц, оставив голову без снабжения. Критически важен цинк и йод, которые содержат морепродукты. Также жарка убивает витамины, превращая рацион в пустые калории без нужной микронутриентной поддержки. Без витамина D цикл роста сокращается, превращая стержни в пушок.

Компонент Функция для волос
Полноценный белок Синтез кератинового стержня
Витамин D Удлинение фазы активного роста (анагена)
Липиды (омега-3) Эластичность и защита кутикулы от ломкости

Протокол мытья: химия против грибка

Шампунь выбирают для кожи, а не для стержня. Жирные корни требуют агрессивного очищения. Мягкие эко-составы часто пасуют перед себумом. Образуется пленка, под которой пируют грибки Malassezia. Хроническое миковоспаление рубцует устье фолликула — и волос там больше не вырастет никогда. Биохакинг на тарелке тоже важен: избыток сахара в диете усиливает жирность кожи головы.

"Недолеченная себорея часто становится фундаментом для последующей алопеции. Очищение фолликулярного входа должно быть безупречным", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Домашние средства: капсаицин и уксусная кислота

Народная медицина иногда бьет в цель. Экстракт красного перца (капсаицин) реально расширяет капилляры. Кровь приливает к луковицам, неся кислород. Но аптечный лосьон безопаснее самодельной настойки — риск ожога слишком велик. Слабый кислый раствор (уксус) помогает закрыть чешуйки кутикулы, которые топорщатся от жесткой щелочной воды. Это возвращает блеск и снижает спутывание.

Механика разрушения: фен и тугие хвосты

Многие принимают ломкость за выпадение. Однако ствол волоса может просто ломаться у корня из-за перегрева. 20 сантиметров — это минимальная дистанция до фена. Мокрые пряди тянуть нельзя: в воде они рвутся при малейшем усилии. Цена красоты порой слишком высока, особенно когда тугие прически вызывают тракционную алопецию — механическую "пытку" луковиц.

"Механическое натяжение вызывает микротравмы сосудов, питающих фолликул. Если волосы стянуты в хвост 10 часов в день, они начнут редеть", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Генетика против паники: норма выпадения

Потеря 100-150 волос в сутки — это гигиеническая норма, а не трагедия. Эти стержни уже мертвы и просто ждут удаления. Боязнь расчески только мешает новым волосам прорасти. Андрогенетическая алопеция (АГА) — это генетическая программа. Стресс лишь нажимает кнопку "пуск". Здесь не помогут маски из меда — требуются блокаторы дигидротестостерона по назначению врача.

Как спасти прическу: чеклист
  • Уснуть до 23:00 без смартфона в руках.
  • Сдать анализ на ферритин и витамин D3.
  • Мыть корни волос по мере загрязнения, не боясь "приучить".
  • Не расчесывать мокрые волосы гребнем.

Ответы на популярные вопросы о здоровье волос

Помогает ли бессульфатный шампунь при выпадении?

Нет. При жирной коже головы он может усугубить ситуацию, не смывая себум. Это ведет к воспалению и потере волос.

Нужно ли пить биотин всем подряд?

Биотин эффективен только при его доказанном дефиците, что встречается редко. Чаще причина в недостатке железа или белка.

Можно ли восстановить волосы после сильного стресса?

Да, реактивное выпадение обычно обратимо через 3-6 месяцев после устранения причины стресса и коррекции питания.

Правда ли, что частое мытье вредно?

Нет. Мыть голову нужно по мере загрязнения. Скопление грязи и жира вредит фолликулам гораздо сильнее, чем вода.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Оксана Левченко
Оксана Левченко — трихолог (уход и профилактика), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы волосы красота здоровье уход за волосами
Новости Все >
Скрытый яд в популярном деликатесе: найдена смертельная биокапсула, опаснее сальмонеллы
Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов
Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии
Ночной аэропорт и дефицит мест: изнанка многочасовой задержки рейса на Пхукете
Золотая сотка: стоимость земли в Казани достигла психологической отметки
Инженеры против курьеров: поможет ли перераспределение налогов промышленности
Анна Глаубэ рассказала, как Милош Бикович едва не разрушил её брак: почему муж так остро отреагировал на съёмки
Экономия на отеле или лишние траты: скрытая сторона владения массивным автодомом
Крах ожиданий: Владимир Познер внезапно ушёл с выступления Слепакова в разгар шоу
Куда исчез майский гул: эксперты раскрыли тайну многолетнего цикла жизни хрущей
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Последние материалы
Под улицами Москвы прячутся следы другой эпохи: старые бункеры пережили даже Холодную войну
Скрытый яд в популярном деликатесе: найдена смертельная биокапсула, опаснее сальмонеллы
Интервью Мендель оказалось не случайностью: в Киеве ищут заказчиков удара по Зеленскому
Смертельная ловушка в луже: почему обычный фонарь — главный враг вашей собаки в дождь
Голодный фолликул: 3 критических дефицита, из-за которых организм перестает питать волосы
Участникам СВО спишут до 10 миллионов рублей долгов
5 кухонных лайфхаков с яйцами: как быстро отделить белок и не испачкать руки
Смертельный уют: главная ошибка чистюль, от которой задыхаются домашние питомцы
Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии
Ипотека на двоих: как плохая кредитная история мужа или жены может разрушить мечту о квартире
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.