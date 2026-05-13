Елена Морозова

Жарка убивает витамины: как готовить еду, чтобы не превратить пользу в пустышку

Тиамин, рибофлавин, пиридоксин — это не заклинания из учебника химии, а шестерни вашего метаболизма. Группа B не строит мышцы и не сжигает жир напрямую. Она работает как зажигание в двигателе: без искры топливо не превратится в движение. Эти витамины водорастворимы, поэтому организм не умеет складировать их про запас.

Фото: Pravda.Ru by Елена Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что не съели сегодня — завтра уже в дефиците. Системный сбой начинается с мелочей: вялость, сухая кожа, "заеды" в уголках губ. Дальше — хуже: анемия, депрессия и распад нервных связей.

Химия жизни: зачем нам B-комплекс

Тиамин (B1) — диспетчер углеводного обмена. Он конвертирует бутерброды в энергию для нейронов. Постоянная раздражительность часто сигналит не о плохом характере, а о пустых баках B1. Рибофлавин (B2) бережет сетчатку от ультрафиолета и отвечает за "ремонт" кожи. Если губы трескаются без мороза, проверьте рацион на молочные продукты и печень.

"Дефицит нутриентов часто маскируется под обычную хандру. Если хроническая усталость возникает не от перегрузки, а сопровождает вас с утра, стоит проверить уровень витаминов группы B и железа", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ниацин (B3) расширяет капилляры и "кормит" кожу изнутри. Его дефицит приводит к пеллагре — классической триаде: дерматит, диарея, деменция. Пантотеновая кислота (B5) — королева регенерации.

Она нужна для синтеза кофермента А, без которого клетки не могут обновляться. Пиридоксин (B6) — главный по тарелочкам в белковом обмене. Он синтезирует серотонин. Нет B6 — нет настроения, зато есть бессонница и риск судорог.

Где искать ресурсы: пищевая ценность

Животные продукты остаются лидерами по концентрации B-группы. Растительные источники проигрывают в биодоступности, особенно если речь идет о витамине B6 или B12. Последний вообще не синтезируется растениями. Веганы, игнорирующие добавки кобаламина, играют в опасную игру со своей нервной системой.

Витамин Лучшие источники
B1 (Тиамин) Свинина, бобовые, гречка, овсянка
B2 (Рибофлавин) Печень, почки, творог, твердый сыр
B6 (Пиридоксин) Мясо птицы, рыба, картофель, перец
B9 (Фолаты) Шпинат, салат, печень, говяжьи почки
B12 (Кобаламин) Говяжья печень, морепродукты, скумбрия

"Иногда проблемы с кожей — это не вопрос плохого крема. Например, желчный пузырь тайно портит вашу кожу, нарушая всасывание жирорастворимых витаминов и влияя на общий метаболизм, что требует комплексного обследования", — разъяснил нутрициолог Алексей Дорофеев.

Как повысить КПД: правила усвоения

Биодоступность — капризная штука. Рибофлавин из мяса усваивается на 100%, а из каши — только наполовину. Витамин B6 гибнет при жарке: теряется до трети полезного вещества. Фолаты вообще разрушаются на свету и при варке, поэтому шпинат и зелень лучше есть сырыми.

Если вы решили восполнить дефицит через список весенних анализов, помните: синтетические формы в БАДах часто усваиваются лучше натуральных, так как они уже "очищены" от связующих белков пищи.

Алкоголь и кофе — главные враги группы B. Эти напитки работают как мочегонные, буквально смывая водорастворимые витамины в унитаз. Курение разрушает B6, а некоторые препараты для желудка блокируют всасывание B12. Если ваша диета далека от идеала, выбирайте аптечные комплексы, где компоненты сбалансированы. Например, B6, B9 и B12 вместе образуют "золотой треугольник", который снижает уровень токсичного гомоцистеина в крови.

Замените одну чашку кофе в день на порцию листовой зелени или горсть орехов в течение недели. Отследите уровень утренней бодрости.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли пить витамины группы B курсами для профилактики?

Нет, витамины — это не конфеты. Бесконтрольный прием высоких доз B6 может вызвать нейропатию. Сначала сдайте анализы, чтобы понять, есть ли реальный дефицит. Для профилактики достаточно полноценного рациона.

Может ли вегетарианство привести к дефициту B12?

Это неизбежно через 3-5 лет строгого веганства без добавок. B12 накапливается в печени, но этот запас конечен. Растительных источников этого витамина в адекватном количестве не существует.

Как питание влияет на усвояемость витаминов?

Клетчатка может замедлять всасывание, а термическая обработка — разрушать структуру веществ. Оптимально сочетать термически обработанное мясо с сырыми овощами.

Почему после приема витаминов B моча становится ярко-желтой?

Это работа рибофлавина (B2). Организм выводит излишки через почки. Это нормальный физиологический процесс, пугаться не стоит.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы здоровье витамины правильное питание
Новости Все >
