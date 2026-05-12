Алексей Дорофеев

Прощай, шелушение: какие изменения в меню помогут вернуть коже здоровый вид

Здоровье

Регулярное употребление определенных видов рыбы способствует значительному сокращению числа рецидивов себорейного дерматита. Рацион, обогащенный морскими продуктами, помогает укрепить защитные функции эпидермиса и снизить его чувствительность к раздражителям.

Фото: NewsInfo.Ru by Екатерина Мельникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полезная диета

Роль жирных кислот и микроэлементов

Жирная рыба выступает источником уникальной формы омега-3, которая эффективно интегрируется в клеточные мембраны, предотвращая избыточную реакцию на грибковые микроорганизмы. Это позволяет удерживать влагу внутри тканей, в результате чего шелушение и чувство стянутости становятся менее выраженными, отмечает эксперт. Вместе с тем для здоровья кожных покровов важен цинк, регулирующий темпы обновления клеток, в то время как ошибки в питании часто становятся триггером для различных системных сбоев в органистической системе. При дефиците этого элемента деление клеток происходит хаотично, что визуально проявляется как эстетический дефект, сообщает Газета.Ru.

"Для поддержания здоровья дермы крайне важно соблюдать баланс нутриентов и избегать экстремальных ограничений в еде. Подобные вред диет могут спровоцировать не только проблемы с кожей, но и более глубокие гормональные нарушения", -- рассказала в беседе с Pravda. Ru эксперт Елена Соломатина.

Оптимальные сорта и график приема

Специалисты рекомендуют комбинировать жирные сорта, такие как скумбрия и сельдь, с постными видами — треской, минтаем или камбалой. Скумбрия дополнительно насыщает организм витамином D, нехватка которого напрямую коррелирует с частотой кожных воспалений, а сельдь помогает клеткам сохранять эластичность. В свою очередь, аквакультурная рыба, выращенная на специальных кормах, обеспечивает стабильное поступление полезных жиров. Стоит отметить, что для качественной регенерации тканей необходим также полноценный отдых, так как влияние сна на волосы и кожу доказано клинически, сообщает Газета.Ru.

Ответы на популярные вопросы о питании при дерматите

Какие сорта рыбы наиболее полезны при шелушении кожи?

Наибольшую пользу приносят скумбрия, сельдь и лосось благодаря высокой концентрации омега-3, а также треска и минтай как источники белка и цинка.

Как часто нужно включать рыбу в меню для видимого эффекта?

Для достижения стабильного результата рекомендуется употреблять рыбу 3-4 раза в неделю, сочетая жирные и постные сорта.

Может ли витамин D из рыбы заменить аптечные препараты?

Рыба является отличным пищевым источником, однако при серьезном дефиците дозировку должен подбирать врач на основе анализов.

Влияет ли способ приготовления на полезные свойства продукта?

Для сохранения жирных кислот и микроэлементов рыбу лучше запекать, готовить на пару или припускать, избегая длительной жарки в большом количестве масла.

Автор Алексей Дорофеев
Дорофеев Алексей Сергеевич — нутрициолог с 14-летним стажем. Консультирует по спортивному и повседневному питанию без крайностей.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы питание здоровье уход за кожей полезные продукты
