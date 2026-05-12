Прощай, шелушение: какие изменения в меню помогут вернуть коже здоровый вид

Регулярное употребление определенных видов рыбы способствует значительному сокращению числа рецидивов себорейного дерматита. Рацион, обогащенный морскими продуктами, помогает укрепить защитные функции эпидермиса и снизить его чувствительность к раздражителям.
Жирная рыба выступает источником уникальной формы омега-3, которая эффективно интегрируется в клеточные мембраны, предотвращая избыточную реакцию на грибковые микроорганизмы. Это позволяет удерживать влагу внутри тканей, в результате чего шелушение и чувство стянутости становятся менее выраженными, отмечает эксперт. Вместе с тем для здоровья кожных покровов важен цинк, регулирующий темпы обновления клеток, в то время как ошибки в питании часто становятся триггером для различных системных сбоев в органистической системе. При дефиците этого элемента деление клеток происходит хаотично, что визуально проявляется как эстетический дефект, сообщает Газета.Ru.
"Для поддержания здоровья дермы крайне важно соблюдать баланс нутриентов и избегать экстремальных ограничений в еде. Подобные вред диет могут спровоцировать не только проблемы с кожей, но и более глубокие гормональные нарушения", -- рассказала в беседе с Pravda. Ru эксперт Елена Соломатина.
Специалисты рекомендуют комбинировать жирные сорта, такие как скумбрия и сельдь, с постными видами — треской, минтаем или камбалой. Скумбрия дополнительно насыщает организм витамином D, нехватка которого напрямую коррелирует с частотой кожных воспалений, а сельдь помогает клеткам сохранять эластичность. В свою очередь, аквакультурная рыба, выращенная на специальных кормах, обеспечивает стабильное поступление полезных жиров. Стоит отметить, что для качественной регенерации тканей необходим также полноценный отдых, так как влияние сна на волосы и кожу доказано клинически, сообщает Газета.Ru.
Наибольшую пользу приносят скумбрия, сельдь и лосось благодаря высокой концентрации омега-3, а также треска и минтай как источники белка и цинка.
Для достижения стабильного результата рекомендуется употреблять рыбу 3-4 раза в неделю, сочетая жирные и постные сорта.
Рыба является отличным пищевым источником, однако при серьезном дефиците дозировку должен подбирать врач на основе анализов.
Для сохранения жирных кислот и микроэлементов рыбу лучше запекать, готовить на пару или припускать, избегая длительной жарки в большом количестве масла.
