Не бейте по печени: почему после приёма популярного анальгетика может потребоваться экстренная помощь

Нимесулид часто воспринимается как универсальное спасение от любой боли — от зубной до суставной. Однако за быстрым обезболивающим эффектом скрываются серьезные риски для печени и ЖКТ, которые медики по всему миру считают неприемлемыми.
Нимесулид входит в группу нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Его способность купировать острую боль не вызывает сомнений, но цена такого воздействия — высокая гепатотоксичность. Врачи в США, Канаде, Австралии и скандинавских государствах признали риски неоправданными. Там регистрация препарата попросту невозможна из-за высокого уровня повреждения печеночных клеток.
"Нимесулид — это препарат, работающий "на пределе". Он обладает выраженным обезболивающим действием, но побочные эффекты со стороны печени заставляют искать альтернативу для долгосрочной терапии", — предупредил в беседе с Pravda.Ru Алексей Рябцев, фармаколог.
Бесконтрольный прием препарата неизбежно приводит к повреждению внутренних органов. В первую очередь под удар попадает слизистая оболочка желудка. Как и другие НПВС, нимесулид агрессивно воздействует на стенки ЖКТ, что чревато эрозиями и язвами. Печень, вынужденная перерабатывать токсичные метаболиты, часто дает сбой, допуская развитие метаболических нарушений и лекарственного гепатоза. Почки также испытывают колоссальную перегрузку при попытке вывести препарат из крови.
|Система органов
|Характер повреждения
|ЖКТ
|Разрушение слизистой, риск кровотечений
|Печень
|Токсический гепатит, гепатоз
|Почки
|Острая почечная недостаточность
"Мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты пытаются самостоятельно нормализовать биохимические показатели после приема жестких анальгетиков, когда печень уже сигнализирует о серьезных неполадках", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Екатерина Орлова, врач-эндокринолог.
Смешивание нимесулида с пакетированными порошками от ОРВИ — прямой путь к экстренной госпитализации. Большинство таких средств содержат парацетамол. Сочетание нимесулида и парацетамола создает критическую нагрузку на печень, превышающую любые допустимые протоколы безопасности. Людям, которые пренебрегают советами по профилактике, грозят язвенные процессы и тяжелая интоксикация.
"Комбинировать препараты без контроля врача недопустимо. Даже привычный чай от простуды может стать катализатором повреждений при приеме агрессивных анальгетиков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Светлана Полякова, врач-инфекционист.
Он быстро подавляет активность ферментов ЦОГ-2, отвечающих за развитие воспаления и болевого синдрома.
Нет, это препарат симптоматической терапии для краткосрочного использования, а не для регулярного лечения.
Симптомы могут включать боль в правом подреберье, изменение цвета кожи, тошноту или горечь во рту.
При появлении боли в животе или желтушности склер необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.
