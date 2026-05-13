Не бейте по печени: почему после приёма популярного анальгетика может потребоваться экстренная помощь

Здоровье

Нимесулид часто воспринимается как универсальное спасение от любой боли — от зубной до суставной.  Однако за быстрым обезболивающим эффектом скрываются серьезные риски для печени и ЖКТ, которые медики по всему миру считают неприемлемыми.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витамины с таблетками

Почему препарат под запретом во многих странах

Нимесулид входит в группу нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). Его способность купировать острую боль не вызывает сомнений, но цена такого воздействия — высокая гепатотоксичность. Врачи в США, Канаде, Австралии и скандинавских государствах признали риски неоправданными. Там регистрация препарата попросту невозможна из-за высокого уровня повреждения печеночных клеток.

"Нимесулид — это препарат, работающий "на пределе". Он обладает выраженным обезболивающим действием, но побочные эффекты со стороны печени заставляют  искать альтернативу для долгосрочной терапии", — предупредил в беседе с Pravda.Ru Алексей Рябцев, фармаколог.

Чем опасен нимесулид для организма

Бесконтрольный прием препарата неизбежно приводит к повреждению внутренних органов. В первую очередь под удар попадает слизистая оболочка желудка. Как и другие НПВС, нимесулид агрессивно воздействует на стенки ЖКТ, что чревато эрозиями и язвами. Печень, вынужденная перерабатывать токсичные метаболиты, часто дает сбой, допуская развитие метаболических нарушений и лекарственного гепатоза. Почки также испытывают колоссальную перегрузку при попытке вывести препарат из крови.

Система органов Характер повреждения
ЖКТ Разрушение слизистой, риск кровотечений
Печень Токсический гепатит, гепатоз
Почки Острая почечная недостаточность

"Мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты пытаются самостоятельно нормализовать биохимические показатели после приема жестких анальгетиков, когда печень уже сигнализирует о серьезных неполадках", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Екатерина Орлова, врач-эндокринолог.

Опасные сочетания с лекарствами от простуды

Смешивание нимесулида с пакетированными порошками от ОРВИ — прямой путь к экстренной госпитализации. Большинство таких средств содержат парацетамол. Сочетание нимесулида и парацетамола создает критическую нагрузку на печень, превышающую любые допустимые протоколы безопасности. Людям, которые пренебрегают советами по профилактике, грозят язвенные процессы и тяжелая интоксикация.

"Комбинировать препараты без контроля врача недопустимо. Даже привычный чай от простуды может стать катализатором повреждений при приеме агрессивных анальгетиков", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Светлана Полякова, врач-инфекционист.

Ответы на популярные вопросы о нимесулиде

Почему нимесулид считается "сильным" анальгетиком?

Он быстро подавляет активность ферментов ЦОГ-2, отвечающих за развитие воспаления и болевого синдрома.

Можно ли принимать его постоянно?

Нет, это препарат симптоматической терапии для краткосрочного использования, а не для регулярного лечения.

Как понять, что печень повреждена?

Симптомы могут включать боль в правом подреберье, изменение цвета кожи, тошноту или горечь во рту.

Что делать, если уже принял нимесулид с парацетамолом?

При появлении боли в животе или желтушности склер необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-инфекционист Светлана Полякова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы аптека здоровье медицина безопасность
