Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Морозова

Стоп-сигнал для бактерий: как поддерживать здоровую среду в полости рта в течение дня

Здоровье

Ваша ротовая полость — это не стерильная операционная, а динамичный биореактор. Пока вы читаете этот текст, миллиарды микроорганизмов колонизируют поверхность зубов, превращая остатки пищи в агрессивную кислотную среду. Заслуженный врач России, профессор Елена Тё предупреждает: популярная привычка чистить зубы один раз в день — это капитуляция перед бактериями. Через шесть часов после гигиенической процедуры популяция патогенов восстанавливается до критической отметки, запуская процессы деградации эмали.

Мама чистит зубы ребенку
Фото: freepik by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мама чистит зубы ребенку

Биопленка: почему еда — не главная проблема

Зубной налет — это не просто прилипшая крошка печенья. Это структурированная липкая биопленка. Бактерии размножаются в ней в геометрической прогрессии. Если пропустить утреннюю чистку, то к вечеру зубы проведут в агрессивной среде около 16 часов. Этого времени достаточно, чтобы микробы начали вырабатывать кислоту, растворяющую минеральную решетку зуба. В таких условиях даже самая мощная природная регенерация тканей не успеет компенсировать потери кальция и фосфора.

"Нельзя чистить зубы один раз в день. Категорически не рекомендую. Зубной налет — это не просто остатки еды. Это липкая биопленка, в которой живут миллиарды бактерий. Они размножаются с космической скоростью. Через четыре-шесть часов после чистки зубов популяция бактерий восстанавливается до опасного уровня. Через 12 часов они уже активно выделяют кислоту, разрушающую эмаль", — констатировала в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Воронина Елена.

Игнорирование правил гигиены ведет к системным сбоям. Постоянное наличие патогенного очага во рту провоцирует хроническое воспаление, которое отвлекает ресурсы иммунитета от более серьезных угроз. Стоматологическая запущенность — это не только кариес, но и риск гингивита, переходящего в пародонтит.

Аналогия с мытьем рук: взгляд клинициста

Профессор Елена Тё сравнивает гигиену рта с привычкой мыть руки. Мы очищаем кожу после каждого контакта с грязью, деньгами или животными. Зубы — еще более уязвимая поверхность, постоянно контактирующая с пищей и органикой. Чистка дважды в день (утром и вечером) — это не маркетинговый ход производителей паст, а жесткий биологический императив. Без этого зубы буквально растворяются в кислоте 2/3 своего времени.

"Зубы — такие же загрязненные поверхности, только еще более уязвимые. Два раза в день — это научно обоснованный минимум. Вы же не моете руки один раз в день перед сном, если в течение дня ели или работали в саду?", — подчеркнула стоматолог-ортопед Гайдуков Артём.

Важно помнить, что состояние полости рта напрямую влияет на общий метаболизм. Постоянный стресс в деснах может стать триггером для других проблем, когда даже правильное питание не поможет восстановить баланс, если жевательная функция нарушена разрушенными зубами.

Период без чистки Последствия для организма
4-6 часов Восстановление опасного числа бактерий.
12 часов Пик выработки кислоты, деминерализация.
24 часа Формирование устойчивой зрелой биопленки.

"Качественная гигиена требует не только кратности, но и правильной механики. Многие пациенты чистят зубы формально, оставляя налет в межзубных промежутках, что сводит на нет все усилия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Для тех, кто уже столкнулся с разрушением коронок, современная стоматология предлагает методы протезирования, но сохранить свое родное всегда дешевле и анатомически правильнее. Экономия времени на утренней чистке — это прямые инвестиции в будущие счета от имплантологов.

Ответы на популярные вопросы о гигиене рта

Можно ли заменить чистку зубов ополаскивателем?

Нет. Ополаскиватель — это вспомогательное средство, которое не может разрушить структуру биопленки механически. Снять налет способна только щетка.

Хватит ли чистки зубов один раз, но очень долгой?

Длительность не отменяет периодичность. Бактерии восстанавливаются через несколько часов, поэтому вечерняя чистка не защищает зубы в течение следующего дня.

Влияет ли питание на скорость роста бактерий?

Да, избыток сахара и быстрых углеводов ускоряет ферментацию. Ученые предупреждают, что лишние калории из сладких напитков — идеальное топливо для кариозных монстров.

Нужно ли чистить зубы сразу после еды?

Врачи рекомендуют подождать 30 минут, чтобы слюна нейтрализовала кислоту, иначе щетка может повредить размягченную эмаль.

Читайте также

Экспертная проверка: стоматолог-терапевт Воронина Елена, стоматолог-ортопед Гайдуков Артём, врач-врач-терапевт Анна Кузнецова.
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Темы зубы здоровье стоматология
Новости Все >
Зеленский на крючке: Запад уже прописал для своего фаворита финальную роль
Соблазнение Дракона фантиками: почему обещания Запада не заставят Китай забыть о Москве
Ежедневные взвешивания мешают похудению: скрытые ошибки и гормональные ловушки
Ошибка камеры может стоить вам прав: почему водители все чаще выигрывают суды против ГАИ
Неожиданная причина отключений: зачем коммунальщики проверяют даже новые трубы летом
Украинский узел: почему попытка договориться по-хорошему обернется фатальным провалом
Удар по иммунитету: зараженная курица из Подмосковья вызвала проверку властей
Валютный аттракцион щедрости: почему эксперты советуют срочно идти в обменники
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Последние материалы
Зеленский на крючке: Запад уже прописал для своего фаворита финальную роль
Ермак попался на захвате СБУ: в его машине нашли секретный список купленных кресел
Соблазнение Дракона фантиками: почему обещания Запада не заставят Китай забыть о Москве
Ежедневные взвешивания мешают похудению: скрытые ошибки и гормональные ловушки
Ошибка камеры может стоить вам прав: почему водители все чаще выигрывают суды против ГАИ
Стоп-сигнал для бактерий: как поддерживать здоровую среду в полости рта в течение дня
Неожиданная причина отключений: зачем коммунальщики проверяют даже новые трубы летом
Украинский узел: почему попытка договориться по-хорошему обернется фатальным провалом
Еда превращается в детонатор ссор: эти продукты усиливают мужскую агрессию
Украина подошла к опасной черте: в Киеве заговорили о женской мобилизации с 1 июня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.