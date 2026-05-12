Добавка, которую годами считали топливом для качков, оказалась секретным оружием для мозга

Креатин десятилетиями считался топливом исключительно для "железа" и потных маек. Наука разбивает этот стереотип. Клетки серого вещества нуждаются в энергии не меньше, чем бицепсы. Исследования показывают: это соединение — не стероид и не магия, а критический элемент энергетического обмена, способный влиять на когнитивное здоровье и замедлять старение.

Фото: https://unsplash.com by SWOLY Supplements is licensed under Free Спортивное питание

Механика энергии: как клетка генерирует ресурс

Организм — это сложный химический реактор. Креатин синтезируется в печени и почках из набора аминокислот: глицина, аргинина и метионина. Попадая в кровоток, он оседает в тканях с пиковым энергопотреблением. 95% уходит в мышцы, остальное забирают сердце и мозг. Внутри клетки вещество превращается в фосфокреатин — оперативный резерв для восстановления молекул АТФ.

"Роль креатина в развитии мышц заключается исключительно в обеспечении энергией для сокращения и дыхания мышц. Он, конечно, не заменит стероиды", — объяснил доктор Мехди Боруджерди.

Когда вы выполняете рывок или пытаетесь решить сложную логическую задачу, АТФ расходуется мгновенно. Фосфокреатин отдает свою группу, чтобы "перезарядить" батарейку. Это критически важно в условиях хронического стресса, когда метаболические цепочки работают на пределе. Тело выводит излишки через почки в виде креатинина, поэтому "заливать" в себя двойные дозы бессмысленно — система просто сольет лишнее.

Мозг и мышцы: универсальный эффект

Креатин перестал быть добавкой для качков. Современная неврология рассматривает его как нейропротектор. У пожилых людей и вегетарианцев, чей уровень этого вещества исходно низок, добавки показывают ощутимый прирост в скорости обработки информации и памяти. Это не допинг для интеллекта, а восстановление нормального "энергопайка" нейронов.

"Прием креатина может стать эффективной мерой профилактики возрастной потери мышечной массы, что особенно критично для предотвращения травм у пожилых пациентов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сфера влияния Результат применения Скелетные мышцы Ускорение регенерации АТФ, рост выносливости. Когнитивные функции Улучшение памяти и концентрации при дефиците. Обмен веществ Антиоксидантная защита и снижение воспаления.

Исследователи изучают потенциал вещества в борьбе с болезнью Паркинсона и депрессией. Пока это не протокольная медицина, а перспективное направление. Но уже понятно: противовоспалительные свойства креатина помогают системам выживать в агрессивной среде, будь то физический износ или нейродегенеративные процессы.

Протоколы приема и усвоение

Существует два пути насыщения. Классическая "загрузка" подразумевает 20 граммов в сутки в течение недели. Это быстрый, но агрессивный метод. Альтернатива — 3-5 граммов ежедневно. Результат будет идентичным через 28 дней, но без лишней нагрузки на ЖКТ. Усвоение улучшается, если добавить углеводы — инсулиновый отклик помогает транспортировке вещества в клетки.

"Важно понимать, что бесконтрольный прием любых добавок при заболеваниях почек недопустим, так как уровень креатинина является маркером их функции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Эффективность зависит от пола и рациона. У женщин базальный уровень часто ниже, поэтому отклик на добавку бывает ярче. Веганы, не получающие креатин из мяса, чувствуют эффект "просветления" и бодрости быстрее мясоедов. Это не маскировка симптомов, как при приеме кофеина, а реальная топливная поддержка. В некоторых случаях это помогает избежать состояний, когда человек чувствует себя как при затяжной болезни.

"Креатин не является волшебной таблеткой. Без адекватной стимуляции — будь то физическая нагрузка или умственная работа — добавка лишь увеличит цифры в анализах мочи", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о креатине

Креатин — это стероид?

Нет. Это природное азотсодержащее соединение, которое вырабатывается вашим телом ежедневно. Оно не влияет на гормональный фон так, как это делают анаболические стероиды.

Правда ли, что креатин портит почки?

Для здоровых людей это миф. Но если уже есть патологии почек, дополнительная нагрузка может быть опасна. Перед приемом стоит проверить уровень мочевины и креатинина.

Нужно ли делать перерывы в приеме?

Жестких медицинских требований к циклам нет. Однако постоянное избыточное потребление может снизить эндогенную (собственную) выработку, которая восстанавливается после отмены.

Поможет ли он похудеть?

Прямого жиросжигающего эффекта нет. Но он позволяет тренироваться интенсивнее, что косвенно ускоряет метаболизм и помогает удерживать здоровье тканей под нагрузкой.

Читайте также